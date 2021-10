Słabszy start sesji w Europie przed jesiennym budżetem Wielkiej Brytanii

R ynki europejskie odnotowały wczoraj trzeci dzień wzrostów z rzędu. FTSE100 ustanowił nowy 20-miesięczny szczyt, podczas gdy giełdy amerykańskie nadal biły rekordy. Nasdaq100 dołączył do S&P500 i Dow, ustanawiając nowe rekordowe poziomy, a optymizm związany z wynikami spółek stanowił siłę napędową akcji.

Wczoraj gigant z branży dóbr konsumpcyjnych, Reckitt Benckiser, dołączył do swoich kolegów z sektora - Unilevera, Procter & Gamble oraz Nestle - informując o wyższej sprzedaży i wyższych przychodach oraz oddalając obawy o to, że podnoszenie cen może być zabójcze dla popytu, jak wielu wcześniej sądziło. Oznacza to również, że firmy prawdopodobnie będą w stanie utrzymać swoje marże. Wyniki UPS w III kwartale również dały wgląd w to, jak dobrze radzi sobie amerykańska gospodarka, odnotowując wzrost przychodów o 13%. Firma zaabsorbowała wyższe koszty, podnosząc ceny, chociaż wolumeny nieznacznie spadły o 2%. W przypadku Alphabet, Microsoft i Twittera reakcja była mieszana - Microsoft i Alphabet pokazały imponujące wyniki, podczas gdy Twitter rozczarował w wyniku zmiany zasad prywatności Apple.

Jeśli chodzi o dzisiejsze otwarcie giełd europejskich, początek sesji zapowiada się nieco słabiej, a głównym tematem na rynkach będzie jesienny budżet Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę wszystkie briefingi, które miały miejsce od weekendu, wydaje się, że nie będzie zbyt wielu niespodzianek, kiedy Kanclerz Skarbu zabierze głos. Wydaje się, że większość treści została już wstępnie przedstawiona, ku niezadowoleniu marszałka Izby Gmin. Obejmują one podwyżki płac w sektorze publicznym, ogromny zastrzyk gotówki dla NHS, inwestycje w transport regionalny, umiejętności, mieszkalnictwo i edukację, wraz z zamrożeniem opłaty paliwowej, jednak diabeł tkwi w szczegółach, jeśli chodzi o koszt wszystkich planów.

Na froncie danych mamy kolejne raporty z USA dotyczące dóbr trwałego użytku za wrzesień, które biorąc pod uwagę różne problemy z łańcuchami dostaw, mogą przynieść spadek o 1,1%, po wzroście o 1,8% w sierpniu. Z wyłączeniem transportu oczekuje się wzrostu o 0,4%. Bank Kanady również ma się spotkać i powszechnie oczekuje się, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie 0,25%, choć możliwe jest, że komitet zmniejszy skalę zakupów obligacji z 2 do 1 mld dolarów tygodniowo. Pytanie brzmi, kiedy stopy zostaną podniesione, przy czym konsensus zakłada, że nastąpi to około kwietnia 2022 roku. Bank centralny będzie musiał zaktualizować swoje prognozy inflacyjne, ponieważ wskaźnik CPI wynosi obecnie 4,4% i znajduje się znacznie poza docelowym przedziałem, przy czym prezes Macklem prawdopodobnie będzie się trzymał narracji, że większość obserwowanych zjawisk ma charakter przejściowy.

EURUSD – obecnie cena utrzymuje się poniżej 1,1620, co utrzymuje tendencje ruchu w kierunku 1,1560. Wybicie powyżej 1,1630 może wyznaczyć nowy cel na 1,1680 z ważnym oporem przy 1,1760. Poniżej 1,1520 celem jest 1,1450.

GBPUSD – kurs walczył poniżej 200-dniowej MA, przy 1,3840. Dopóki znajduje się poniżej tego poziomu, istnieje ryzyko powrotu w kierunku 1,3720, gdzie znajduje się wsparcie. Zjazd poniżej 1,3720 może skierowań notowania na 1,3670. Tendencja wskazuje na dalszy ruch w kierunku 1,3900.

EURGBP – para zanotowała spadek poniżej 0,8420, jednak nie doszło do przeceny poniżej 0,8400. Przełamanie poniżej 0,8400 może skierować kurs w okolice 0,8280. Konieczne jest przełamanie powyżej 0,8470, by notowania skierowały się na 0,8520.

USDJPY – szczyty z listopada 2017 r. w okolicy 114,75 pozostają kluczowym oporem, po odreagowaniu do 113,40 w zeszłym tygodniu. Poziom 113,20 jest kolejnym ważnym wsparciem, wraz z obszarem przy 112,40.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 6 punktów do 7,271

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 30 punktów do 15,727

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 15 punktów do 6,751



