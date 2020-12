Słabsze otwarcie w Europie po wczorajszych wzrostach

Już drugi tydzień z rzędu rynki światowe notują wzrosty. FTSE100 osiągnął najwyższe poziomy od czerwca, podczas gdy giełdy w USA zanotowały kolejny rekord na Dow i S&P 500. Po raz kolejny optymizm został podkręcony nadziejami związanymi ze szczepionką, ponieważ Moderna poszła w ślady firm Pfizer i BioNTech, ogłaszając, że jej własny kandydat na szczepionkę ma 94,5% wskaźnik skuteczności. Wczorajszy ruch w górę był nieco spokojniejszy niż wzrosty tydzień temu, głównie dlatego, że wiadomości firmy Moderna nie były tak dużym zaskoczeniem, jak zapowiedź firmy Pfizer z zeszłego tygodnia, która spadła na rynki jak grom z jasnego nieba. Niemniej jednak zmiana nastawienia była więcej niż namacalna, ponieważ pesymizm dotyczący wyjścia z kryzysu Covid przekształcił się w niepohamowany optymizm, że mamy w końcu otwartą drogę do wyzdrowienia i kilku potencjalnych kandydatów na szczepionki. Ta ścieżka niewątpliwie będzie jednak zawierała sporo przeciwności po drodze w postaci niepowodzeń związanych z dalszymi testami, czy obawy dotyczące możliwych skutków ubocznych, co może pomóc wyjaśnić, dlaczego rynki zamknęły się poniżej szczytów.

Pomimo tego niepohamowanego optymizmu nie można również zignorować obecnego tła pozytywnych wiadomości o szczepionkach, ze wzrostową tendencją zachorowań, hospitalizacji i śmiertelności w Europie i Stanach Zjednoczonych. Faktem jest, że pomimo całego optymizmu dotyczącego nowych kandydatów na szczepionki, żadna z nich nie będzie dostępna wystarczająco szybko, aby zrównoważyć problemy, z którymi borykamy się w tej chwili, gdy wkraczamy w długi okres zimowy, oczekując na ocieplenie w przyszłym roku. Szczególnie godne uwagi było to, że wczoraj największe zyski odnotowano na rynkach hiszpańskim, włoskim i francuskim. Lepsze wyniki IBEX wynikały również z transakcji M&A (fuzji i przejęć) banków, które pomogły europejskiemu sektorowi bankowemu. Na bazie informacji o kolejnej potencjalnej szczepionce wzrosły również ceny ropy. Pomogła również informacja, że OPEC+ przedłuży obecne limity produkcji.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie w Europie oraz akcję cenową w Azji, w której Nikkei 225 odnotował 29-letnie maksima, możemy oczekiwać nieco łagodniejszego początku sesji po wczorajszych wzrostach. Jeśli chodzi o dane, oczekujemy na najnowsze raporty o sprzedaży detalicznej w USA, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy przyniosły odbicie w kształcie litery V po dużych spadkach obserwowanych w pierwszej połowie tego roku. Od tego czasu zanotowaliśmy 5 miesięcy dość solidnych wzrostów, przy dość wysokich oczekiwaniach, że możemy oczekiwać szóstego miesiąca zysków. Pomimo silnego odbicia nastrojów konsumentów, nadal istnieją poważne obawy o gospodarkę USA, biorąc pod uwagę, że bez pracy pozostaje wciąż ponad 9 mln więcej obywateli USA niż miało to miejsce na początku roku. Gwałtowny spadek stopy bezrobocia do 6,9% powinien dobrze wróżyć na przyszłość wraz ze zbliżającym się końcem roku, jednak w pewnym stopniu przesłania prawdziwy stan rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się jednak, że ta zaskakująca prężność rynku pracy zostanie odzwierciedlona w kolejnym pozytywnym miesiącu sprzedaży detalicznej, ze wzrostem o 0,6%, choć nieco mniejszym niż 1,9% we wrześniu.

EURUSD – dopóki znajdujemy się poniżej 1,1900, możliwe są dalsze spadki ze wsparciem przy 50-dniowej MA, w okolicy 1,1750. Spadek poniżej tego poziomu otworzy drogę powrotną do 1,1680 i dołków z tego miesiąca przy poziomie 1,1600.

GBPUSD – kurs cofną się z 1,3300 w zeszłym tygodniu. Kolejne kluczowe wsparcie znajduje się na zeszłotygodniowych dołkach przy 1,3106 i poniżej, w okolicy 1,3070. Jeżeli dojdzie do przełamania poniżej 1,3070, możliwy jest ruch powrotu w pobliże 1,2980 i 50-dniowej MA. Ważne wsparcie znajduje się przy 1,2850 i dołkach z tego miesiąca.

EURGBP – para znalazła wsparcie przy 0,8860 w zeszłym tygodniu i silnie wybiła w kierunku 0,9000. Musimy wybić linię oporu przy 0,9020, by doszło do stabilizacji i retestu 0,9080 oraz 50-dniowej MA.

USDJPY – dopóki znajdujemy się poniżej oporu przy 105,60, perspektywa pozostaje spadkowa. Kolejnym kluczowym wsparciem jest poziom 104,20, a przełamanie poniżej 104,00 może skierować kurs na dołki z tego miesiąca.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 18 punktów do 6,403

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 45 punktów do 13,093

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 20 punktów do 5,451

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów.

Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji.

Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby.

Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.



