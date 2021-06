Słabe otwarcie europejskich rynków w oczekiwaniu na dane dotyczące kredytów z Wielkiej Brytanii

Europejskie akcje nienajlepiej rozpoczęły tydzień, zauważalne były duże spadki cen energii oraz spółek zajmujących się turystyką i rekreacją z powodu rosnącej liczby zachorowań na wariant Delta w Europie i Azji, co skłoniło do wprowadzenia nowych ograniczeń zarówno dla osób zaszczepionych, jak i nieszczepionych. Wczoraj słyszeliśmy, że kanclerz Niemiec, Angela Merkel, chciała z tego powodu zakazać wszystkim podróżnym z Wielkiej Brytanii wjazdu do UE. Nie jest to pogląd podzielany w całej Europie. Hiszpania ogłosiła, że wystarczy dowód szczepienia lub negatywny wynik testu, aby dostać się do kraju. Portugalia nalega na pewne zabezpieczenia w odniesieniu do liczby odwiedzających, gdy europejski sezon wakacyjny zaczyna się rozkręcać, a wiele firm południowej Europy liczy na dobry sezon turystyczny. Niestety, to nie tylko problem europejski, ponieważ wariant Delta zaczyna rozprzestrzeniać się również w Azji. W Australii region Sydney wdrożył dwutygodniową blokadę, a przy tak niewielkiej liczbie zaszczepionych w populacji jest wysoce prawdopodobne, że sytuacja się pogorszy i jest mało prawdopodobne, że granice szybko się otworzą. Hongkong ogłosił, że zabroni przyjazdu wszystkim podróżnym z Wielkiej Brytanii od najbliższego czwartku.

Rynki amerykańskie notowały nieco lepszy dzień. Nasdaq i S&P500 osiągnęły nowe rekordowe poziomy, a akcje spółek technologicznych pomogły wesprzeć szerszy rynek, jednak Dow pozostał w tyle, gdy wartość akcji ze starych rynków spadła. Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się dość słabo, po wczorajszych stratach oraz po tym, jak rynki azjatyckie straciły, ze względu na rosnące obawy o rozprzestrzeniający się wariant Delta. Najnowsze dane dotyczące kredytów w Wielkiej Brytanii mają pokazać wzrost wartości zawieranych kredytów hipotecznych o 4,4 mld funtów w maju, w odniesieniu do 3,3 mld funtów w kwietniu, ponieważ pożyczkobiorcy chcą skorzystać z niedawnego przedłużenia ulg skarbowych. Wygląda na to, że liczba zatwierdzonych kredytów hipotecznych ustabilizowała się zgodnie z oczekiwaniami pomiędzy 80 a 90 tys. miesięcznie. Kredyt konsumencki był w tym roku o wiele cięższy do spłaty z każdym mijającym miesiącem. W ciągu ostatnich 14 miesięcy konsumenci z Wielkiej Brytanii spłacili salda kredytowe tylko w 12 z tych miesięcy. Oczekuje się, że dzisiejsze poranne dane kredytowe za maj przyniosą pierwszy wzrost od sierpnia zeszłego roku.

W Stanach Zjednoczonych mamy najnowsze dane o zaufaniu konsumentów za czerwiec, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowały spore odbicie z minimum na 88,9, odnotowanego na początku roku, do 117,5 w kwietniu w następstwie marcowych pakietów stymulacyjnych. Chociaż poprawa nastrojów jest imponująca, to tylko sporadycznie znajduje odzwierciedlenie w wydatkach konsumenckich. Sprzedaż detaliczna w maju spadła o 1,3%, chociaż w marcu i kwietniu zaobserwowaliśmy poprawę o 10,7% i 0,9%. Nastroje nadal wydają się być kruche, a rosnące ceny benzyny z powodu zakłóceń podaży hamują popyt. Mimo to, oczekuje się, że zaufanie konsumentów w czerwcu wzrośnie do 119 z 117,2 podczas ostatniego odczytu.

EURUSD – nadal porusza się w wąskim przedziale powyżej 1,1850 z 200-dniową MA na poziomie 1,2000. Wyjście powyżej 1,2000 da szansę na ruch w kierunku 1,2080, utrzymanie się poniżej 1,1840 będzie sugerować zejście do poziomu 1,1704.

GBPUSD – obecnie kluczowy opór znajduje się na poziomie 1,4000, wyjście powyżej 1,4020 otwiera perspektywy ruchu w kierunku 1,4130, a spadek poniżej 1,3870 może oznaczać ruch w kierunku 1,3780, a następnie 1,3670.

EURGBP – opory znajdują się na poziomie 0,8600 oraz 0,8640. Przy utrzymaniu się wartości tej pary walutowej poniżej 0,8640, nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku 0,8530 i minimów z zeszłego tygodnia. Przełamanie wsparcia z 0,8530 otworzy drogę do poziomu 0,8480.

USDJPY – znalazło opór tuż poniżej 111,20, co może oznaczać powrót do 110,20. Aktualnie trend wzrostowy pozostaje nienaruszony, a 110,00 pozostaje kluczowym poziomem chroniącym przed spadkami do tegorocznych minimów. Zejście poniżej tego wsparcia będzie oznaczać ruch w kierunku obszaru 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty niżej, na poziomie 7070.

DAX – oczekuje się otwarcia 3 punkty niżej, na poziomie 15551.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6558.



