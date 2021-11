Słabe odbcie w Europie, niepokój związany z Covid-19 ponownie wzrasta

E uropejskie giełdy w poprzednim tygodniu sesyjnym ustanowiły nowe historyczne szczyty i zamknęły się w niewielkiej odległości od maksimów, chociaż spadki z piątku sugerują, że rynki są bardzo podatne na nagłe zmiany sentymentu.

Kolejny lockdown w Austrii, będący następstwem ponownego wprowadzenia ograniczeń w Holandii, a także w Niemczech, przyćmił optymizm, że szczepionki mogą zapewnić bezproblemowe zakończenie pandemii i wznowienie normalnego życia. Świadomość, że ograniczenia zostały wprowadzone przed Bożym Narodzeniem doprowadziła do zamieszek w wielu krajach europejskich. Holenderska policja strzelała do demonstrantów w Rotterdamie, podczas gdy w Austrii wybuchły protesty przeciwko rządom nakazującym obowiązkowe szczepienia od 1 lutego przyszłego roku. Perspektywa nowych blokad i kolejnych restrykcji spowodowała gwałtowny spadek cen ropy naftowej. Widzimy czwarty z rzędu tygodniowy spadek cen ropy Brent i zamknięcie poniżej 80 USD za baryłkę po raz pierwszy od siedmiu tygodni w obawie o słabszy popyt. Podczas gdy spadek cen ropy naftowej jest mile widzianym wydarzeniem, obserwujemy dalsze pogłębianie zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Dolar amerykański był głównym beneficjentem niedawnego pogorszenia nastrojów, wraz z odpornością amerykańskiej gospodarki, która podsyca spekulacje, że Rezerwa Federalna może być zmuszona do szybszego wprowadzenia zmian w programie wsparcia gospodarki, a także podniesienia stóp procentowych w USA. Ta perspektywa nie wydaje się nadmiernie niepokoić inwestorów amerykańskich, gdzie w piątek również odnotowaliśmy nowe rekordy i tylko niewielkie spadki, w przeciwieństwie do rynków w Europie. Podczas gdy debata w USA dotyczy tego, jak szybko Rezerwa Federalna ograniczy swój program skupu aktywów i kiedy zobaczymy podwyżki stóp procentowych, wydaje się że Europejski Bank Centralny wcale się nie śpieszy z podejmowaniem działań w tym kierunku. Christine Lagarde powiedziała, że bank centralny nie jest nawet bliski rozważenia terminu ewentualnych podwyżek. Protokoły EBC i Rezerwy Federalnej, które mają się ukazać jeszcze w tym tygodniu, powinny dać nam wgląd w to, jakie są główne tematy rozmów prowadzonych przez członków obu komitetów. Spekulacje na temat tego, czy zobaczymy podwyżkę stóp w Wlk. Brytanii w przyszłym miesiącu, utrzymywały się przez weekend, po tym jak gubernator Andrew Bailey w piątek podzielił zdanie głównego ekonomisty, Huwema Pillema, mówiąc, że ciągle utrzymuje się wysokie ryzyko dalszego wzrostu inflacji, z czym bank centralny nie może sobie samodzielnie poradzić przez obecne zakłócenia w łańcuchu dostaw. W konsekwencji odroczono decyzję o podwyżce stóp.

EURUSD – nie pokonał oporu na 1,1400, co sugeruje kontynuację spadków do 1,1160/70 oraz minimów z czerwca 2020 roku, dopiero wzrost powyżej 1,1400 pozwoli na stabilizację oraz i ruch w kierunku 1,1530.

GBPUSD – spadł z obszaru 1,3510 w zeszłym tygodniu do okolic dołków na 1,3350. Zejście poniżej 1,3350 otworzy drogę do 1,3160, a wyjście i utrzymanie powyżej 1,3520 może sugerować wzrosty do 1,3600.

EURGBP – w zeszłym tygodniu zdołał się utrzymać powyżej obszaru 0,8380, jednak ciągle może kontynuować spadki do 0,8280, w związku z pozostaniem poniżej 0,8470 oraz 200-dniowego MA.

USDJPY – cofnął się do obszaru 113,50, ale przez brak ponownego wzrostu powyżej 115,00 istnieje ryzyko kontynuacji spadków. Najbliższe znaczące poziomu cenowe to wsparcia na 113,20 i 112,40 oraz oporowe 115,00 i 116,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 12 punktów wyżej, na poziomie 7235.

DAX – oczekuje się otwarcia 30 punktów wyżej, na poziomie 16188.

CAC40 – możliwe otwarcie 10 punktów wyżej, na poziomie 7122.



