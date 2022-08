Słabe dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii wywierają presję na funta

W czoraj odbyła się kolejna dość niestabilna i chaotyczna sesja, którą giełdy w Europie zakończyły wyżej, podobnie jak w giełdy USA, do czego przyczyniło się głównie odbicie w sektorach energetyki i podstawowych surowców.

Środowa publikacja ostatniego protokołu Fed nie przyczyniła się zbytnio do ogólnego zrozumienia, czy bank centralny będzie bardziej gołębi w miarę zbliżania się do końca roku. Wydaje się, że inwestorzy nadal próbują przekonać samych siebie, że amerykański bank centralny będzie ostatecznie zmuszony do zwrotu, jeśli chodzi o obecną trajektorię swojej polityki stóp procentowych. Otrzymaliśmy komentarze od czterech kolejnych decydentów z Fed na temat prawdopodobnego kierunku polityki monetarnej USA, tj. od Mary Daly z Fed w San Francisco, Esther George z Fed Kansas City, Jamesa Bullarda z Fed St. Louis i Neela Kashkari z Fed Minneapolis. Wszyscy czterej byli zgodni w swoim przesłaniu, a Bullard po raz kolejny powiedział, że spodziewa się, że stopa funduszy federalnych osiągnie poziom 3,75% - 4% do końca roku i że skłania się ku ruchowi o 75 punktów bazowych w przyszłym miesiącu. W pewnym sensie ma to sens, biorąc pod uwagę, że do końca roku pozostały tylko trzy spotkania, co oznacza, że aby osiągnąć ten wynik, przynajmniej jedno spotkanie wymagałoby silniejszego ruchu. Najbardziej pouczające były komentarze prezesa Rezerwy Federalnej z Minneapolis, Neela Kashkariego, biorąc pod uwagę, że zawsze miał bardziej gołębie nastawienie, nalegał, aby Fed pozostał stanowczy w sprawie inflacji, nawet jeśli oznaczałoby to spowolnienie gospodarki do stopnia, w którym groziłaby recesja. Dolar amerykański osiągnął najwyższy poziom od miesiąca po tym, jak ostatnie tygodniowe liczby bezrobotnych niespodziewanie spadły względem poprzedniego tygodnia.

Funt i euro znalazły się wczoraj pod presją, w związku z ciągłym wzrostem cen gazu, przy czym funt spadł poniżej poziomu 1,2000, co może być sygnałem, że przed nami dalsze spadki w obliczu gorszych perspektyw gospodarczych.

Biorąc pod uwagę, że zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii jest już na dnie, można było się spodziewać, że sierpniowe odczyty z dzisiejszego poranka nie będą zbyt pozytywne. W czerwcu, pomimo niskiego zaufania konsumentów, sprzedaż detaliczna była lepsza niż oczekiwano ze względu na gwałtowne odbicie w sprzedaży żywności i napojów o 3,1%, co przełożyło się na wzrost o 0,4%. Po uwzględnieniu sprzedaży paliw obraz był nieco gorszy, ponieważ spadła o 4,3%, co doprowadziło do zmiany o -0,1% w ujęciu miesięcznym. Zrewidowano niżej majowe dane, które już były rozczarowujące. Dzisiejsza publikacja wykazała, że sprzedaż detaliczna spadła o 3,4% r/r przy oczekiwaniach na poziomie –3,3%.

Jednym z bardziej znaczących wniosków, jakie widzieliśmy na podstawie ostatnich danych o zarobkach z Next, była odporność sprzedaży odzieży, ponieważ upały skłoniły konsumentów do wydawania pieniędzy na letnią odzież. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej BRC potwierdziły wzrost wydatków dzięki silnej sprzedaży odzieży, żywności i napojów oraz wentylatorów elektrycznych. Dane o wydatkach z Barclaycard również były solidne, gdzie w lipcu odnotowano wzrost o 7,7%, co sugeruje, że możemy zobaczyć niespodziewany ruch w górę, choć większość prognoz jest jednolicie pesymistyczna, z oczekiwaniem spadku o 0,3% przy wyłączeniu sprzedaży paliw.

EURUSD – kontynuuje spadki w stronę parytetu wymiany 1:1 oraz 0,9950. Wczoraj ta para walutowa zeszła poniżej 1,0100, teraz ten poziom będzie pełnił rolę kluczowego oporu przed powrotem do 1,0220 i linii trendu rozciągniętej od styczniowych maksimów przy 1,0340.

GBPUSD – spadł poniżej 1,2000 i 1,1960, ruch poniżej 1,1920 otworzy perspektywę powrotu do dołków na 1,1760. Przebicie przez 1,2300 będzie zapowiedzią wzrostów w kierunku 1.2600.

EURGBP – cofnął się w okolice 0,8380 przed odbiciem, nadal mamy opór tuż poniżej obszaru 0,8500, ale nastawienie pozostaje do ponownego testu 0,8340.

USDJPY – wzrósł powyżej 50-dniowego SMA, kolejny opór znajduje się na 136,30. Potencjalne spadki mogą się zatrzymać na 132,80, 131,60 bądź 130,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 9 punktów niżej, na poziomie 7550.

DAX – oczekuje się otwarcia 52 punkty niżej, na poziomie 13645.

CAC40 – możliwe otwarcie 14 punktów niżej, na poziomie 6543.



