Silne dane przed NFP

C ena srebra kontynuuje spadki i aktualnie znajduje się na najniższych poziomach od lipca 2020 r., poruszając się tuż poniżej poziomu 18 USD. Ciągle nie widać oznak, które mogłyby przemawiać za załamaniem trwającego od marca br. trendu.

Aby surowiec miał szanse na wzrosty, musielibyśmy zobaczyć spadki rentowności amerykańskich obligacji skarbowych przy jednoczesnym osłabieniu dolara amerykańskiego i oddaleniu indeksu dolara od najwyższych od 20 lat poziomów. Presję na spadki wywierają również jastrzębie słowa urzędników z Fed i mocniejsze dane z USA, które podbudowują bardziej stanowcze podejście, jeśli chodzi o podwyżki stóp.

W czwartek amerykański indeks ISM dla przemysłu odnotował wynik na poziomie 52,8 wobec oczekiwań rynkowych wynoszących 52,0. Co więcej, ostateczny odczyt S&P Manufacturing PMI za sierpień wzrósł powyżej początkowych szacunków na poziomie 51,3 do 51,5 w porównaniu z 52,2 odnotowanym w lipcu. Jednocześnie liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła do 232 tys. w porównaniu z prognozą wynoszącą 248 tys.

W czasie tych publikacji, rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych oscylowały wokół najwyższych poziomów od końca czerwca, blisko 3,26%, podczas gdy kupony dwuletnich obligacji pną się w górę i poruszają się w pobliżu 15-letniego maksimum na wysokości 3,51%. Odwrócenie krzywej dochodowości wskazuje na obawy o recesję i wyższy popyt na bezpieczne aktywa.

Chińskie władze wykazują gotowość do przyjęcia różnych narzędzi polityki pieniężnej, innych niż obniżki stóp, w celu odnowienia optymizmu rynkowego w obliczu załamania popytu na rynku nieruchomości, jednak kolejne działania mające na celu spełnienie planu “zero Covid” skutecznie psują nastroje i hamują produkcję krajową.

Dzisiejszego ranka giełdy w Europie otworzyły się w dość mieszanych nastrojach, kiedy po pozytywnym zamknięciu poprzedniego dnia ponownie walczymy o utrzymanie ponad kreską. Po pierwszej godzinie handlu Dax notuje -0,24%, FTSE MIB jest -0,21%, IBEX -0,11%, a Londyn -0,03%.

Kontrakty futures na amerykańskie indeksy aktualnie znajdują się na czerwonym terytorium. Dow Jones jest na -0,18%, S&P500 -0,12%, Nasdaq100 -0,07% i Russell2000 -0,04%.

Indeks giełdy w Tokio spada o 0,39%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,16%, a Hong Kong aktualnie traci 0,62%.

Kontrakty na Wig20, po wczorajszej stracie wynoszącej 4,29%, rosną o 0,54%, co zdecydowanie nie jest pozytywnym wynikiem.

Z każdą kolejną sesją zbliżamy się do równego poziomu 1400 pkt. i do czasu pokonania ostatniego szczytu przed dołkiem na 1586 pkt. pozostajemy w trendzie spadkowym.

Podczas dzisiejszej sesji na GPW rośnie ponad 46% akcji, gdzie największe zyski notuje GreenX (+4,95%), Auto Partner (+4,63%) i ING (+3,35%). Po stronie tracącej jest Seriuns (-9,7%), STS Holding (-5,93%) i ponownie Big Cheese (-2,29%).

Złoty kontynuuje umocnienie w stosunku do głównych walut.

GBPPLN – funt aktualnie handlowany jest po 5,45.

EURPLN – euro dziś wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,72.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,81.

PLNJPY – kurs jego wymiany jest na poziomie 29,72



