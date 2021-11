Shiba kontra Doge

B inance otworzył handel dla pary SHIB/DOGE.

Kryptowaluta Shiba Inu (SHIB) została utworzona podczas boomu na DeFi w 2020 roku, a oficjalna strona internetowa projektu nazwała ją zabójcą Dogecoina. Na początku listopada br. całkowita kapitalizacja rynkowa Shiba Inu wynosi ponad 40 miliardów dolarów, co plasuje ją na dziewiątym co do wielkości miejscu, jedno wyżej niż Dogecoin.



Wielu Salwadorczyków zgłosiło, że hakerzy przejęli ich portfele Chivo, w ten sposób kradnąc Bitcoiny, które otrzymali od rządu zaraz po zainstalowaniu aplikacji na swoich smartfonach. W sierpniu sondaże wykazały, że ok. 70% Salwadorczyków sprzeciwiało się przyjęciu Bitcoina jako waluty krajowej, a obecna sytuacja zdecydowanie nie będzie mieć pozytywnego wpływu na ich poglądy.

Ubisoft, jedna z największych na świecie firm zajmujących się grami zorganizowała w tym tygodniu telekonferencję, podczas której poruszono temat technologii blockchain. Dyrektor generalny, Yves Guillemot, przyznał, że Ubisoft ma plany dotyczące inwestycji w technologię blockchain poprzez produkcję gier opartych na łańcuchu bloków. Blockchain ma umożliwić większej liczbie graczy faktyczne zarabianie na tworzonych przez nich treściach, co może wpłynąć na rozwój sektora gamingowego. Nie wszystkie firmy są tak otwarte na nowe technologie jak Ubisoft. Valve zakazało publikacji na swojej platformie (Steam) wszystkich gier i treści związanych z kryptowalutami, blockchainem i NFT twierdząc, że nie mają wewnętrznej wartości.



Po osiągnięciu historycznych szczytów przez Bitcoina w październiku, długoterminowi posiadacze nagle wydali ponad 2,4 mld USD realizując zyski. Po dwóch tygodniach od tego wydarzenia widać, że był to jednak chwilowy impuls a większość HODL-erów nadal czeka na dalsze wzrosty tego aktywa, co sugeruje analiza on-chain od Glassnode. W celu zbadania długości życia monet przed ich sprzedaniem korzysta się ze wskaźnika Dormancy, który prezentuje przeciętny cykl życia tokenów w przeliczeniu na liczbę BTC wydanych danego dnia. Wyższe wartości oznaczają wyższy średni wiek monet i zazwyczaj wskazują, że stare monety są dystrybuowane, co jest dość typowe dla rynków byka, a niższe wartości oznaczają, że średni wiek monet jest stosunkowo młody i jest typowy dla rynków niedźwiedzia i okresów akumulacji.



Bitcoin zakończył ruch korekcyjny na wsparciu z okolic 58-56 tys. USD, a następnie powrócił powyżej poziomu 62 tys. USD. Kolejnym celem w trendzie wzrostowym tej kryptowaluty prawdopodobnie będzie równy poziom 70 tys. USD

Ethereum osiągnęło nowy historyczny szczyt powyżej wartości 4600 USD. Aktualnie poziomem, który może wywołać reakcję rynku jest wsparcie na 4200 USD oraz oporowe 4900 USD, gdzie wypada fibo 161.8 odmierzone od 7 do 21 września.

Bitcoin Cash zbliża się do oporu stawianego przez 650 USD, reakcja spadkowa na jego poziomie może sprowadzić wartość tej kryptowaluty do 570 USD.



Ripple wychodzi górą z konsolidacji, kluczowe dla dalszych wzrostów jest pokonanie poziomu 1,25 USD, który wywołał spadek wartości o 25%. Zejście poniżej 1,05 USD otworzy drogę do 0,95 i 0,88 USD.

Litecoin znajduje się poniżej wartości 210 USD, która naprzemiennie wywoływała reakcje wzrostowe, jak i spadkowe. Jej rozbicie będzie pierwszym sygnałem zapowiadającym ruch do okolic 240 USD, a następnie 265 USD. Wsparcie znajduje się dopiero na 180 USD.



Dash w trakcie ostatniego tygodnia odrobił część strat z października, obecnie kluczowymi poziomami, które mogą kształtować dalszą zmianę ceny tego aktywa to 170 i 215 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.