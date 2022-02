Sankcje coraz dotkliwsze. BoC, Powell i NFP w centrum uwagi. Rubel tonie

E konomiczna broń atomowa, jaką miało być odcięcie Rosji od systemu Swift przez lata może ciążyć rosyjskiej gospodarce.

Podczas wczesnego handlu kontrakty terminowe na amerykańskie i europejskie indeksy spadły po tym, jak Putin podniósł wojska nuklearne do poziomu gotowości bojowej. Na rosyjskich rynkach finansowych spodziewany jest chaos, po tym jak USA i Europa zobowiązały się usunąć główne rosyjskie banki z systemu SWIFT, tym samym skutecznie odcinając je od globalnej sieci. Wartość rubla do dolara spadła o 25%. U większości brokerów handel rublem został zawieszony. Centralny bank Rosji, mimo zgromadzonych potężnych rezerw walutowych, nie ma praktycznie możliwości przeprowadzania interwencji, podniósł jednak stopy procentowe z 9,5% do 20%.

We wczesnym handlu ceny ropy powróciły powyżej 100 dolarów za baryłkę, a cena uncji złota do 1930 USD.

Najważniejszymi wydarzeniami, poza rozwojem sytuacji na Ukrainie, będzie decyzja Banku Kanady o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że BoC podniesie stopę referencyjną o 25 pb. Inwestorzy będą też z uwagą przyglądać się danym z amerykańskiego rynku pracy. W czwartek prezes Fed przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu.

Akcje azjatyckie są dziś w mieszanych nastrojach, gdy kraje zachodnie podjęły decyzję o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji, a Putin eskaluje napięcia, nakazując rosyjskim siłom nuklearnym postawienie w stan gotowości. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,19%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,73%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,84%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,84%), Szanghaj (0,12%), Singapur (-1,50%), Tajlandia (0,26%), Indonezja (1,03%). Indeks Azja Dow traci 0,02%.

Po czarnym czwartku, piątek na GPW okazał się okazją do ostrożnych zakupów. Faktem jest, że wzrost indeksów był ponad dwukrotnie wyższy niż na europejskich parkietach, ale dziś rano widać powrót pesymizmu w Azji.

To nienajlepszy znak przed dzisiejsza sesją i wciąż trzeba być bardzo ostrożnym. Podsumowując, to co działo się na parkiecie przy Książęcej, to wynik odreagowania czwartkowego tąpnięcia, a nie powrót do długoterminowych wzrostów. Szczególnie rynki wschodzące narażone są na ucieczkę kapitału. Wzrost WIG i WIG20 o 8% mógł skusić do domykania długich pozycji. Paradoksalnie dobre stosunki z Ukrainą mogą w dużej mierze zaszkodzić nastrojom, a już na pewno atakowanie celów blisko polskiej granicy. Najbardziej dotknięte wyprzedażą banki zyskały najwięcej, jednak to one w najbliższym czasie mogą być narażone na chaotyczne ruchy, którym towarzyszyć będzie podwyższona zmienność. Wszystkie spółki z indeksu blue chipów poza LPP (-0,62%) zaświeciły zielenią. Czy GPW podąży za spadkami kontraktów w USA?

Wyprzedaż walut EM odbija się na PLN. Ryzykowne aktywa były w odwrocie, stąd złoty traci do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,63.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,70.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,15. W szczycie kurs wyniósł 4,21.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



