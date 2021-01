Rynki wyciszone, dane z amerykańskiego rynku pracy w centrum uwagi

Wczorajszy dzień mieszany dla europejskich rynków akcji. FTSE 100 zamknął się nieznacznie na plusie, podczas gdy indeksy w Europie kontynentalnej zanotowały spadki. Zmienność napędzają wciąż te same tematy, a kryzys zdrowotny mąci spokój traderów. Jednocześnie wiadomości dotyczące szczepionek również znacząco wpływają na nastroje. Wielka Brytania ma nadzieję wydać pierwsze dawki szczepionki Pfizer-BioNTech w ciągu kilku dni, ale wygląda na to, że szczepionki zostaną rozprowadzone w UE dopiero na początku stycznia. Europejska Agencja Leków (EMA) spotkała się z krytyką za to, że nie działa tak szybko, jak brytyjski regulator, jednak twierdzi ona, że przyjmuje bardziej dogłębne podejście do badania leków. Relatywnie słabe wyniki akcji w strefie euro można przypisać faktowi, że procedura autoryzacji EMA trwa dłużej.

FTSE 250 wyróżniał się wczoraj na tle indeksów europejskich, ale wynikało to również z optymizmu związanego z rozmowami handlowymi między Wielką Brytanią a UE. Dyskusje wciąż trwają i przez ostatnie dwa dni negocjacje przeciągały się do późnych godzin nocnych. Minister spraw zagranicznych, Irlandii Simon Coveney, powiedział wczoraj, że rozmowy zbliżają się do końca. Również funt odnotowały umocnienie na bazie nadziei na zakończenie tego tematu. Pod koniec sesji w USA firma Pfizer Inc zmniejszyła o połowę planowane w tym roku cele w zakresie dostaw szczepionek z powodu problemów z dostawami - surowce nie spełniały standardów. Pfizer-BioNTech zwiększy produkcję szczepionek w 2021 roku, aby nadrobić różnicę. Informacja ta ze strony giganta farmaceutycznego spowodowała, że S&P 500 wycofał się z nowego dziennego maksimum. W odniesieniu do proponowanego planu dotyczącego koronawirusa, w USA rośnie poparcie dla pakietu o wartości 908 miliardów dolarów.

Rynki w Azji są wyciszone, a indeksy w Europie prawdopodobnie spokojnie rozpoczną dzisiejszą sesję, ponieważ rynki wyczekują na nowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA zostanie opublikowany o godzinie 14:30 i oczekuje się, że w zeszłym miesiącu utworzono 469 000 miejsc pracy, co będzie spadkiem z wyniku 638 000 zarejestrowanego w październiku. Stopa bezrobocia jest szacowana na 6,8%, w porównaniu z 6,9% w poprzedniej aktualizacji, a roczny wskaźnik średnich zarobków ma spaść z 4,5% do 4,3%. Spadek płac mógłby być postrzegany jako pozytywny dla gospodarki, ponieważ mógłby wskazywać na to, że więcej pracowników o niższych dochodach powróciło do siły roboczej. Wskaźnik udziału siły roboczej w październiku podskoczył do 61,7% - jest to najwyższy wynik od czasu wystąpienia kryzysu zdrowotnego. Wydawałoby się, że więcej osób aktywnie poszukuje pracy, co należy interpretować jako wzmożony optymizm na rynku pracy. W trudnych ekonomicznie czasach niektórzy bezrobotni przestają szukać pracy z powodu tak złych warunków, dlatego wzrost poziomu uczestnictwa w październiku jest pozytywnym zjawiskiem.

Po wielu perturbacjach OPEC+ zdecydował się zmniejszyć cięcia produkcji z 7,7 mln baryłek dziennie do 7,2 baryłek dziennie. Zmiana rozpocznie się w styczniu. Główne gospodarki Europy opublikowały wczoraj swoje najnowsze raporty dotyczące usług za listopad. Wyraźnie dostrzegalny był wpływ obostrzeń i spadek aktywności, ale w większości przypadków odczyty nie były tak niskie, jak przewidywali ekonomiści. Najbardziej ucierpiała Francja, której wskaźnik spadł z 46,5 do 38,8, podczas gdy odczyt w Wielkiej Brytanii wyniósł 47,6, co z łatwością przekroczyło prognozę 45,8.

Kurs dolara spadł do najniższego poziomu od 31 miesięcy. Akcje amerykańskie zyskały wczoraj na wartości, a S&P 500 osiągnął kolejny dzienny rekord. W ostatnim czasie dolar przyciągnął inwestorów poszukujących bezpiecznej przystani, więc wydaje się, że osłabienie waluty ma związek z podejściem inwestorów do ryzyka. Warto pamiętać, że Rezerwa Federalna dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć gospodarkę. Złoto zyskało wczoraj na skutek słabości dolara. Od wtorku surowiec odradza się po bolesnej przecenie, której doznał pod koniec listopada. Dalsze wzrosty z tego miejsca mogą napotkać opór w obszarze 1850 USD, który był uważnie obserwowanym regionem wsparcia w ostatnich miesiącach.

Brytyjski raport PMI dla budownictwa za listopad ma wynieść 52, w porównaniu z 53,1 w październiku. Publikację poznamy o godzinie 10:00. Dane dotyczące miejsc pracy w Kanadzie zostaną opublikowane o godzinie 14:30. Oczekuje się, że odczyt dotyczący zmiany zatrudnienia pokaże, że w listopadzie utworzono 20 000 miejsc pracy, w porównaniu z 83 000 w październiku. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie 8,9%.

EURUSD – od początku miesiąca pozostajemy w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1810, pozytywny ruch powinien być kontynuowany. Poziom 1,2300 stanowi obecnie opór. Przełamanie poniżej 1,1602 może otworzyć drogę do dalszych spadków.

GBPUSD – od końca września znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli zostanie on podtrzymany, celem może być 1,3515. Odreagowanie może wyhamować przy wsparciu na 1,3106, a przełamanie tego poziomu może skierować kurs na 1,3000.

EURGBP – po dwóch miesiącach spadków prawa odbiła w zeszłym tygodniu. Jeśli utrzymamy się powyżej 0,9000, kurs może skierować się dalej na 0,9157. Powrotne przełamanie 0,9000 może z kolei przywrócić szerszy trend spadkowy. Przełamanie poniżej 0,8864 powinno otworzyć drogę na 0,8800.

USDJPY – jeśli utrzymamy się powyżej 103,65, możliwym celem będzie 105,37, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Szerszy ruch spadkowy i atak na 103,65 może skierować kurs w okolice 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 28 punktów do 6,518

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 15 punktów do 13,237

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 11 punktów do 5,563



