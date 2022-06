Rynki w USA odbijają, Europa wyżej na otwarciu

P o pozytywnym początku tygodnia, wczoraj giełdy w Europie straciły część zysków w trakcie dość negatywnej sesji.

Nastroje nadal pozostają niezwykle zmienne, podatne na wahania oczekiwań inflacyjnych i obawy, że banki centralne przesadzą z reakcją w walce z inflacją oraz o to, jaki może to mieć wpływ na globalny wzrost.

Ten wewnętrzny spór, który rynek wydaje się toczyć sam ze sobą, dotyczący tego, czy czeka nas recesja, czy miękkie lądowanie, prawdopodobnie stanie się dużo wyraźniejszy w ciągu najbliższego tygodnia, począwszy od piątkowego odczytu wskaźnika CPI w USA, a następnie PPI i posiedzenia Fed za tydzień.

W ciągu ostatnich kilku tygodni mieliśmy do czynienia z powtarzaniem tej samej narracji i choć obserwujemy niewielkie odbicie na rynkach akcji, to nadal istnieje znaczna doza niepewności co do tego, jak dalece może się ono posunąć.

Wczorajszy dzień rynki amerykańskie rozpoczęły bardzo słabo, jednak po zamknięciu giełd w Europie i spadku rentowności obligacji 10-letnich poniżej 3%, akcje w USA zaczęły odrabiać straty, kończąc sesję na wyższym poziomie drugi dzień z rzędu.

Wczorajsza słaba sesja była głównie spowodowana słabością akcji detalicznych po zaskakującym ostrzeżeniu o wynikach amerykańskiego detalisty Target, jednak pomimo obaw związanych z zacieśnieniem marż i niższymi zyskami, ceny akcji zakończyły dzień znacznie powyżej najniższych poziomów dnia.

Wiele zależy od amerykańskiego konsumenta, który do tej pory wyglądał na odpornego, ale jednocześnie pozbawionego zaufania.

Wczoraj wieczorem opublikowano dane o kwietniowym kredycie konsumenckim, który wyniósł 38,07 mld dolarów, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z rekordowym wynikiem z marca (47,34 mld dolarów) i trzeci z rzędu miesiąc, w którym wartość kredytów przekroczyła 30 mld dolarów. W ciągu ostatnich trzech miesięcy nastąpiła eksplozja kredytów, co jest sprzeczne z narracją o wysokiej stopie oszczędności. Wartość kredytów odnawialnych wzrosła o 19,6% do ponad 1,1 biliona dolarów.

Jeśli chodzi o dane, to kalendarz dla rynków europejskich jest dość ubogi. Oczekuje się, że niemiecka produkcja przemysłowa w kwietniu wzrośnie o 1,3%, wobec spadku o -3,9% w marcu. W kwietniu spodziewano się wzrostu zamówień fabrycznych w porównaniu z marcowym spadkiem o 3,9%.

Mamy również ostateczny PKB za I kwartał w UE, który powinien potwierdzić się na poziomie 0,3%.

Z Wielkiej Brytanii poznamy najnowszy wskaźnik PMI w budownictwie za maj, który zgodnie z oczekiwaniami spadł z 58,2 do 56,6. Wczorajszy odczyt PMI dla sektora usług odnotował znaczną poprawę do 53,4 z 51,8.

Po wczorajszym silnym finiszu w USA, rynki europejskie powinny otworzyć się wyżej. Również giełdy w Azji powinny radzić sobie dobrze.

EUR/USD – kurs odbił z okolic 1,0640, jednak musimy przełamać w górę opór wynikający z linii trendu poprowadzonej po szczytach z tego roku, w okolicy 1,0760, by skierować się na 1,0850. Spadek poniżej 1,0640 otworzy drogę na 1,0530.

GBP/USD – para dobiła do 1,2430, jednak musimy wybić powyżej 1 2630, by otworzyć drogę na 1,2820. Przełamanie poniżej 1,2450 będzie argumentem dla dalszego ruchu w kierunku 1,2320.

EUR/GBP – ponownie nie udało się przełamać 0,8600, a presja pozostaje spadkowa. Linia trendu poprowadzona po dołkach z kwietnia stanowi wsparcie przy 0,8480. Spadek poniżej 0,8470 może skierować notowania na 0,8420.

USD/JPY – kurs przełamał ostatnie szczyty przy 131,35 i podąża w kierunku szczytów z 2002 w okolicy 135,00. Spadek poniżej 50-dniowej MA może podważyć aktualne wzrostowe momentum i być pretekstem do spadków w okolice 123,00.

FTSE100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 20 punktów, przy 7,618

DAX oczekiwany wzrost na otwarcie o 48 punktów, przy 14,604

CAC40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 20 punktów, przy 6,520



