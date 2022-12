Rynki w odwrocie przed payrollsami

Rynki europejskie rozpoczęły miesiąc z umiarkowanie pozytywnym nastawieniem, osiągając 6-miesięczne maksima, po czym wycofały się na zamknięciu. FTSE100 pozostał w tyle, po nieudanej próbie przebicia 7600 pkt.

Na rynkach amerykańskich sesja była nieco mieszana - Nasdaq wzrósł, podczas gdy S&P500 i Dow spadły. Rentowność amerykańskich papierów wartościowych również spadła, gdzie 10-letnia rentowność zeszła poniżej październikowych minimów do 3,5%.

Podczas dzisiejszej sesji europejskiej uwaga zostanie ponownie skierowana na USA i listopadowy raport o zatrudnieniu.

Biorąc pod uwagę środowe komentarze Powella oraz wczorajsze dane o inflacji PCE i ISM, można by stwierdzić, że dzisiejszy raport o zatrudnieniu prawdopodobnie nie ma większego znaczenia.

Wiemy już, że za niecałe dwa tygodnie zobaczymy podwyżkę stóp o 50 pb, a potem będziemy musieli czekać na kolejne, aktualniejsze dane.

Pojawiło się wiele pytań o to, co skłoniło Powella do lekkiej zmiany stanowiska, w stosunku do listopadowej konferencji prasowej, po której rynki akcji zdecydowanie ruszyły w górę.

To bardziej spokojne podejście może być wyrazem pewnych obaw o zakres słabości gospodarczej w danych, które widzieliśmy w tym tygodniu, co może mieć wpływ na przyszłe dane dotyczące inflacji.

Niemniej jednak, pomimo rosnących dowodów na spowolnienie w sektorze produkcyjnym, miejsca pracy w sektorze usług nadal są tworzone, a poziom wakatów jest ciągle wysoki.

W tym tygodniu cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do 225 tys. po skoku do 241 tys.

W październiku non-farm payrolls wyniósł 261k, podczas gdy wrześniowe zatrudnienie zostało zrewidowane w górę do 315k. Nieco bardziej rozczarowujący był fakt, że stopa bezrobocia wzrosła do 3,7%, podczas gdy wzrost płac spowolnił do 4,7% z 5%.

Raport wskazał, że nie ma oznak spirali płacowej, pomimo wciąż wysokiego poziomu wolnych miejsc pracy.

W bieżących raportach dotyczących sezonu zarobkowego widać, że duże firmy technologiczne zwalniają ludzi w tysiącach.

Amazon na przykład, ogłosił likwidację ponad 10 tys. miejsc pracy na całym świecie, a kolejne mają nadejść, podczas gdy Meta niedawno ogłosiła likwidację 11 tys. stanowisk.

Twitter również widział ludzi opuszczających firmę, ale niektórzy z nich zrobili to dobrowolnie, ponieważ nie chcieli pracować dla nowego właściciela Elona Muska.

Choć nie wszystkie te zwolnienia będą miały miejsce w USA, to wydaje się, że zaczyna się tworzyć pewien trend, ale prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim zostanie on ustalony, zważywszy na to, że wskaźniki wakatów są nadal wysokie.

Z drugiej strony, należy pamiętać, że tendencja do zatrudniania wzrasta w okresie poprzedzającym Święto Dziękczynienia i Święta Bożego Narodzenia dzięki zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Oczekuje się, że w listopadzie liczba miejsc pracy wzrośnie o 200 tys. z 261 tys.

Stopa bezrobocia ma wzrosnąć do 3,8% z powodu wyższego wskaźnika aktywności zawodowej, podczas gdy wzrost płac ma pozostać na poziomie 4,6%.

EURUSD – przebiło się powyżej 1,0400 oraz 200-dniowej SMA i wydaje się być na dobrej drodze do osiągnięcia czerwcowych szczytów przy 1,0620, które są również 38,2% zniesienia spadków z 1 2350 do 0,9535.

GBPUSD – przebił się do obszaru 1,2300, odrabiając 50% spadku od maksimów na 1,4250 do ostatnich minimów przy 1,0342. Będzie to prawdopodobnie silna przeszkoda dla dalszych zysków w kierunku 1,2760. Wsparcie znajduje się w rejonie 1,2190 i 200-dniowej SMA.

EURGBP – opadł z powrotem do 200-dniowej SMA i obszaru 0,8540, które mogą działać jako wsparcie w krótkim terminie. Opór znajduje się teraz w obszarze 0,8675, zejście poniżej 0,8530 pozwoli obrać 0,8480 na kolejny cel.

USDJPY – wydaje się zmierzać w kierunku 200-dniowej SMA na poziomie 134,40 po zejściu poniżej 137,50, które powinno teraz działać jako opór.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 8 punktów niżej, na poziomie 7550.

DAX – oczekuje się otwarcia 42 punkty niżej, na poziomie 14448.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów niżej, na poziomie 6724.



