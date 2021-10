Rynki w oczekiwaniu na wyniki spółek

D ziś przy pustym kalendarzu makroekonomicznym można spodziewać się spokojnego handlu w oczekiwaniu na wyniki amerykańskich spółek.

Po świetnych wynikach banków nadszedł czas, aby swoimi wynikami pochwaliły się koncerny z innych branż. Będą to między innymi Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, IBM, Tesla, Intel, czy American Express.

Po danych z Chin, rynek obligacji na krótko zareagował wzrostem rentowności amerykańskich papierów rządowych. Rentowność trzydziestoletnich obligacji wyniosła dziś rano 2,011%, a oprocentowanie najpopularniejszych 10-latek powróciło poniżej 1,6% i osiągnęło dziś poziom 1,580%.

Rozpoczynająca tydzień sesja na głównych europejskich parkietach upłynęła pod znakiem spadku apetytu na ryzykowne aktywa. Efektem tego były spadki najważniejszych benchmarków o tyle ile wzrosły w piątek: FTSE 100 (-0,41%), DAX40 (-0,72), CAC40 (-0,81%), FTSE MIB (-0,83%) i IBEX 35 (-0,68%). Stoxx 600 spadł o 0,50%. To, co przeszkadzało inwestorom, to dane z Chin, czyli obawy o wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku, sytuację sektora mieszkaniowego w Chinach oraz politykę rządu Państwa Środka dotyczącą ograniczenia przedsiębiorstwom dostępu do energii, czy co ważniejsze, zapowiedzi banku centralnych o zaostrzaniu ultra luźnej polityki.

Zupełnie inaczej przebiegała poniedziałkowa sesja na Wall Street. Najlepiej radziły sobie spółki technologiczne w oczekiwaniu na wyniki Intela, IBM, Netflixa i Tesli. Po otwarciu poniżej kreski, cały dzień strona popytowa dyktowała warunki gry. Jednak inwestorzy muszą liczyć się z tym co dzieje się w Chinach i ciągle pozostają obawy o rosnącą inflację, zarówno konsumencką, jak i producencką oraz braki w zaopatrzeniu. Łańcuch dostaw jest kulą u nogi dla producentów i sieci detalicznych. Technologiczny Nasdaq zyskał 0,84%, S&P500 wzrósł o 0,34%, a Dow Jones stracił 36 pkt., czyli 0,10%. Russell 2000 zyskał 0,10%.

Azjatyckie giełdy podążają dziś za Wall Street, gdy inwestorzy czekają na wyniki spółek z USA, aby zobaczyć, jak firmy radzą sobie z zakłóceniami w łańcuchu dostaw i wzrostem kosztów produkcji i usług. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,57%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,08%, a południowo-koreański KOSPI zyskuje 0,55%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,54%), Szanghaj (0,75%), Singapur (0,56%), Nowa Zelandia (0,52%), Indonezja (-0,45%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,57%.

Warszawska giełda żyje swoim własnym życiem nie oglądając się na to, co dzieje sią na głównych parkietach Starego Kontynentu. Zarówno WIG (najwyższy poziom od 52 tygodni), jak i WIG20, na przekór wszystkim zakończyły dzień wzrostami. Trend wzrostowy wydaje się być niezagrożony. Widać emocji nie brakuje, a to dopiero pierwsza dekada miesiąca. Jeśli podczas kolejnych sesji nic się nie zmieni, to może okazać się, że październik będzie jednym z najciekawszych miesięcy. Jednak pojawiły się przesłanki, że w najbliższych dniach można spodziewać się pogłębienia korekty ostatniego szalonego wzrostu. Przez cały dzień benchmarki utrzymywały się pod kreską. Wrzesień był dziesiątym miesiącem z rzędu, w którym te benchmarki zyskiwały. Rodzi się pytanie, czy październik utrzyma hossę, czy nadszedł czas na korektę ostatniej fali wzrostowej.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,25 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 982 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,28%. Podobnej wielkości zysk zanotował WIG20. Po otwarciu w okolicach poprzedniego zamknięcia, do południa karty rozdawali kupujący wyciągając indeks na dzienne maksimum na 2474,44. Od tego czasu WIG20 oddał sporą część zysku . Zamknięcie wypadło na poziomie 2459,81 pkt., powyżej środka dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,24%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,24%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,39%. W zieleni zakończyła dzień druga liga. mWIG40 wzrósł o 0,69%. sWIG80 finiszował ze skromną stratą 0,05%.

W gronie blue chipów 11 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły JSW (8,60%), Santander (1,71%) i PZU (1,39%). Pozostałe 9 spółek rozczarowało inwestorów. Czerwonymi latarniami okazały się Mercator, PGNiG i PKN Orlen. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 23,47%, 1,72% i 1,28%.

WIG20fut otworzył się luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,20%.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,42.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,93

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,27.

PLNJPY – para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.