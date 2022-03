Rynki w oczekiwaniu na jutrzejsze NFP

Wczorajsze dane z USA mogły mieć wpływ na wycenę indeksów na Wall Street. Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw prywatnych pokazał, że rynek pracy pozostaje silny, a dane Departamentu Pracy wskazują, że liczba wakatów ciągle jest znacząco wyższa niż liczba bezrobotnych. Jeśli jutrzejsze oficjalne dane rządowe potwierdzą siłę rynku pracy, może to być zła wiadomość dla giełd. Stopa bezrobocia spada z miesiąca na miesiąc i mandat Fed w tym zakresie został wypełniony. Zatem przy wysokiej inflacji, dobre dane stanowią zagrożenia dla rynku akcji, bowiem Rezerwa Federalna nie będzia miała już żadnego argumentu przeciwko szybkiej ścieżce zacieśniania polityki monetarnej i jak to już zapowiadała, agresywnemu podnoszeniu stóp procentowych. Finalny odczyt PKB z USA za IV kwartał wypadł poniżej oczekiwań, co może sugerować, że straszenie globalnym spowolnieniem gospodarczym może się spełnić

Dziś ponownie obserwujemy cofnięcie na rentownościach obligacji rządu USA. Niemniej rentowność rządowych dwuletnich papierów podąża śladami 3- 5- i 7-letnich obligacji, których oprocentowanie znacznie przekroczyło oprocentowania dziesięcioletnch papierów. Inwestorzy na rynku akcji obserwują co dzieje się na końcu krótkiej krzywej rentowności. Spread pomiędzy rentownością dwuletnich a dziesięcioletnich obligacji zmniejszył się do 0,35 pkt %. Inwersja rentowności wskazanych wyżej obligacji w ostatnich pięćdziesięciu latach zapowiadała nadchodzącą recesję. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosi dziś rano 2,465%.

Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,337%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe, osiągnęły rentowność 2,302%.

Osoby, które uwierzyły w rosyjskie bajki, że wojsko odstąpi od atakowania Kijowa i skoncentruje się na wschodzie Ukrainy musieli się mocno zawieść. To nie pierwsze kłamstwa reżimu Putina i mimo prowadzonych rozmów, wojska rosyjskie kontynuowały ataki na ludność cywilną. Wczorajsza sesja na europejskich parkietach przyniosła korektę wzrostów z poprzedniego dnia, a wszystkie główne indeksy Starego Kontynentu, poza FTSE100 (0,55%) zakończyły dzień w czerwieni. Znacznie bardziej sceptycznie podeszli do obietnic Rosji inwestorzy z Wall Street. Od samego otwarcia do gongu kończącego handel, wszystkie najważniejsze benchmarki finiszowały na minusie. Najwięcej przecenione były małe spółki i spółki technologiczne.

Azjatyckie giełdy tracą w ślad za Wall Street. Do tego dokładają się dane PMI z Chin, gdzie zarówno sektor produkcyjny jak i nieprodukcyjny znalazły się poniżej poziomu 50 punktów. Handel pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują ocenić co dalej z inflacją i światową gospodarką. Indeks giełdy w Tokio traci 0,71% po słabych danych o sprzedaży detalicznej, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,20%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,40%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,14%), Szanghaj (-0,35%), Singapur (-0,32%), Indie (0,08%), Indonezja (0,20%). Indeks Azja Dow traci 0,53%.

Nie oglądając się na spadki w Europie i na Wall Street, utrzymane zostały dobre nastroje wśród bywalców przy Książęcej. Jednak skala optymizmu nie była już tak przekonywująca jak podczas wtorkowej sesji, a sam przebieg handlu może niepokoić. Niemniej trzeba odnotować fakt, że wszystkie najważniejsze indeksy zyskały. Poza sWIG80 i WIG20USD, które zyskały ponad 1%, pozostałe benchmarki już nie wyglądały tak dobrze. Po dobrym otwarciu, do ostatniej godziny handlu, przez większość czasu zarówno na WIG, jak i WIG20 przebywały pod kreską i dopiero w ostatniej godzinie byki wyprowadziły je na zieloną stronę mocy. Zmiana procentowa nie była już tak znacząca jak poprzednio, ale i tak oba benchmarki finiszowały w okolicach maksimów dziennego zakresu wahań. Od strony technicznej indeks blue chipów utrzymał się powyżej kluczowego poziomu dla jego dalszych losów. Po udanym ataku na strefę w okolicach 2130 pkt. WIG20 podąża do kolejnego poziomu 2200 punktów.



Od tygodnia złoty umacnia się. Złoty ma szansę na dalsze umocnienie, gdy rosną nadzieje na spadek napięcia na linii Moskwa-Kijów i oczekuje się kolejnych podwyżek stóp procentowych przez RPP.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,46.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,64.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,16.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 29,26.



