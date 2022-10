Rynki europejskie otworzą się niżej w związku z obawami o dalsze zacieśnianie fiskalne

Rynki europejskie walczyły wczoraj o zyski, kiedy rentowności obligacji USA i dolar ponownie notowały gwałtowne wzrosty, po tym, jak prezes Minneapolis Fed Neel Kashkari powiedział, że Rezerwa Federalna nie będzie się wstrzymywać, jeśli chodzi o podwyżki stóp. Komentarze Kashkariego są kluczowe, ponieważ historycznie skłaniał się on ku gołębiemu podejściu do polityki monetarnej.

To stanowisko zostało wzmocnione przez jego odpowiedniczkę w Fed w Cleveland, Lorettę Mester, która powiedziała, że jest gotowa głosować za kolejną znaczącą podwyżką stóp w listopadzie, na podstawie tego, że "konsumenci trzymają się całkiem dobrze" i że stopy procentowe muszą wzrosnąć, aby "zaczęło to wpływać na ogólne wydatki". Rentowności w USA nadal rosną w oparciu o przekonanie, że w listopadzie i grudniu możemy zobaczyć ruch o 75 pb. Rentowność obligacji 10-letnich i 2-letnich powróciła do poziomów ostatnio widzianych w październiku 2007 r. W konsekwencji rynki amerykańskie zakończyły dzień o wiele niżej, z najsilniejszą presją na Nasdaq100, choć Russell2000 również odnotował duże spadki.

Ostatnia Beżowa Księga pokazała, że rosnące stopy i podwyższone ceny domów osłabiają popyt. Wydatki detaliczne były słabe, odzwierciedlając niższe wydatki uznaniowe. Popyt na kredyty również wykazywał oznaki spowolnienia wśród rosnących obaw o perspektywy. Podczas gdy gospodarka amerykańska wykazuje oznaki słabnącego popytu, rynek pracy nadal wygląda na odporny - oczekuje się, że dzisiejsze tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych pozostaną bez zmian na poziomie 228 tys.

Rynki europejskie powinny otworzyć się niżej w związku z gorszą sesją w USA i dalszą słabością w Azji, ponieważ rosnąca liczba przypadkó w zachorowań na Covid-19 w Chinach wpływa na apetyt na ryzyko w tym kraju, kiedy Hang Seng osuwa się na 13-letnie minimum.

Na froncie danych w Europie mamy dane dotyczące niemieckiego wskaźnika PPI, które mają pokazać, że presja inflacyjna w największej gospodarce Europy jest daleka od osłabienia. W sierpniu wskaźnik PPI osiągnął rekordowy i oszałamiający poziom 45,8% w ujęciu rocznym i choć we wrześniu ma nieco osłabnąć do 44,7%, to w ujęciu miesięcznym nadal ma wzrosnąć o 1,3%. Będzie to spadek z równie wysokiego poziomu 7,9%.

EURUSD – nadal w trendzie spadkowym z oporem tuż poniżej 50-dniowej SMA i na linii trendu poprowadzonej od szczytów z początku tego roku. Nastawienie pozostaje na dalsze straty w stronę 0,9000, co może się zmienić po pokonaniu parytetu i 50-dniowej SMA. Wtedy kolejnym celem dla kupujących będzie poziom 1,0200.

GBPUSD – obecnie ma problemy z wyjściem poza obszar 1,1440, tuż poniżej 50-dniowej SMA, ta para walutowa musi wzrosnąć powyżej obszaru 1,1500, aby się ustabilizować. Tymczasowe wsparcie na 1,1150 oraz dołki z zeszłego tygodnia na 1,0920 aktualnie bronią przed zejściem do 1,0800.

EURGBP – kontynuuje ruch w górę po tegorocznym teście 0,8570 i 100-dniowej SMA. Ruch przez 0,8730 może pozwolić na dotarcie do 0,8770, natomiast wyłamanie ww. wsparcia otworzy drogę do 0,8490 i 200-dniowej SMA.

USDJPY – kontynuuje wzrosty po pokonaniu maksimów z 1998 r. i obecnie znajduje się na najwyższym poziomie od września 1990 r. Dzisiaj możemy zobaczyć test 150,00, jego pokonanie otworzy drogę do 152,30.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 18 punktów niżej, na poziomie 6907.

DAX – oczekuje się otwarcia 68 punktów niżej, na poziomie 12673.

CAC40 – możliwe otwarcie 26 punktów niżej, na poziomie 6014.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.