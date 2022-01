Rynki europejskie mogą otworzyć się wyżej, pomimo kolejnego słabego zamknięcia w USA

R ynki europejskie zlekceważyły słabość giełd w USA i wczoraj odnotowały skromne odreagowanie po wtorkowych spadkach, nawet w obliczu utrzymujących się wysokich rentowności obligacji.

Obawy związane z rosnącą inflacją pozostają tak samo realne jak zawsze, wraz z niepokojem o to, jak duże szkody mogą wyrządzić wyższe ceny w aktywności konsumentów, a także w szerszym popycie. Giełdy amerykańskie, pomimo próby odbicia, nie były w stanie zatrzymać zysków i zamknęły się na minusie, chociaż rentowność amerykańskich obligacji skarbowych w czasie trwania sesji oddalała się od szczytów, w przeciwieństwie do rentowności z Niemiec i Wielkiej Brytanii, które zdołały utrzymać się blisko swoich wieloletnich maksimów. Rynki w Azji również zlekceważyły negatywne zakończenie sesji w USA po tym, jak Chiny obniżyły kolejne dwie kluczowe stopy procentowe, aby wesprzeć całą gospodarkę, co z kolei spowodowało silne odbicie zarówno Hang Seng, jak i Nikkei. Wydaje się, że to odbicie może się przełożyć na pozytywne otwarcie rynków w Europie.

Nie ma wątpliwości, że Fed podniesie stopy procentowe w marcu, a skoro w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie FOMC, zaczęły się pojawiać spekulacje na temat wysokości podwyżek. Fed może się zdecydować na podniesienie stóp nawet o 50 pb, chociaż wydaje się to dość mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie zakończył swoich programów wsparcia gospodarki. Co więcej, byłaby to ogromna zmiana tonu w stosunku do ostatniego, grudniowego spotkania. Niemniej jednak, pomimo obserwowanego wczoraj spadku rentowności w USA, obawy o inflację nie zniknęły i prawdopodobnie nie znikną, zwłaszcza gdy ceny ropy osiągają 7 letnie szczyty. CPI w Wielkiej Brytanii osiągnął wczoraj najwyższy poziom od 30 lat, wynoszący 5,4%, bijąc ostatnie wyniki Niemiec, gdzie finalny odczyt wyniósł 5,3% i również był na najwyższym poziom od 30 lat. Prawdopodobnie zobaczymy dalsze wzrosty, jeśli dzisiejsze dane na temat PPI za grudzień pokażą kolejny ruch w górę z 19,2% odnotowanych w listopadowych odczytach. Podczas gdy w Europie rosną obawy o dalszy wzrost inflacji, w Stanach Zjednoczonych jest ona jeszcze wyższa, chociaż istnieją pewne oznaki, że może się ustabilizować.

Jeśli chodzi o dzisiejsze dane ekonomiczne, jak co tydzień zobaczymy zmianę liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, która podczas poprzedniego odczytu spadła do najniższego poziomu od czerwca 1973 r. wynoszącego 1,56 mln. Mamy również najnowszy Philadelphia Fed Business Index, który według oczekiwań ma się poprawić w porównaniu do grudnia, chociaż biorąc pod uwagę wyniki indeksu Empire Manufacturing, możemy zobaczyć duży spadek.

EURUSD – spadł poniżej 1,1380 na początku tego tygodnia, co może zapowiadać zejście do 1,1280, gdzie mamy wsparcie linii trendu. Spadek poniżej 1,1280 ponownie otworzy drogę do dołków z listopada.

GBPUSD – osłabienie przy 200-dniowym MA doprowadziło do spadku funta do 1,3570. Zejście poniżej niego zwiększa szanse na kontynuację do 1,3480, a nawet 1,3420. Najbliższy poziom oporowy znajduje się na 1,3830.

EURGBP – powrócił do 0,8280 i dołków z 2020 roku, dopiero przejście przez 0,8380 otworzy drogę do 0,8420.

USDJPY – odbił się od wsparcia na 113,50 na początku tego tygodnia, ale musi wrócić powyżej 115,30, aby ponownie obrać 116,00 za cel. Spadek poniżej 113,50 otwiera drogę do 112,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 29 punktów wyżej, na poziomie 7618.

DAX – oczekuje się otwarcia 11 punktów wyżej, na poziomie 15820.

CAC40 – możliwe otwarcie 7 punktów wyżej, na poziomie 7180.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.