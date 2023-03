Rynki czekają na Powella i NFP

Pomimo kolejnego tygodnia wzrostu rentowności, rynki europejskie zdołały zakończyć ubiegły tydzień na plusie nawet po informacjach o tym, że różne wskaźniki inflacji zaczynają ponownie wzrastać.

Indeksy trzymają się wysoko

Niemiecki DAX miał szczególnie dobry tydzień, osiągając najwyższe dzienne i tygodniowe zamknięcie od ponad roku, jako że zaufanie do spadających cen energii i bardziej odpornej gospodarki światowej wraz z ponownym otwarciem gospodarki Chin pomaga wspierać nieco mniej negatywną perspektywę wzrostu gospodarczego. Rynki amerykańskie również zdołały zakończyć tydzień na plusie, przerywając trwającą od trzech tygodni passę strat. Zarówno S&P500, jak i Nasdaq 100 zdołały się odbić po znalezieniu wsparcia na swoich 200-dniowych średnich.

Piątkowe odbicie nastąpiło na tle gwałtownego spadku rentowności amerykańskich 10-latek, które spadły z najwyższego od listopada poziomu powyżej 4%.

Silny raport ISM

Piątkowy raport ISM pokazał, że duże odbicie w amerykańskiej gospodarce w styczniu było jednorazowe — główna liczba spadła nieznacznie do 55,1 z 55,2, przy dalszym wzroście zatrudnienia do 54 i nowych zamówień do 62,4. Ceny płacone co prawda zwolniły, ale nadal utrzymywały się na wysokim poziomie 65,4. Jako wiodący wskaźnik, jest to kolejna wskazówka, że amerykański rynek pracy pozostaje bardzo odporny, a dane ADP i dane o otwartych miejscach pracy (JOLTS) również prawdopodobnie dodadzą wglądu w sytuacje na temat zatrudnienia w USA.

Powell przed Kongresem

W tym tygodniu, oprócz środowych danych ADP i piątkowego raportu payrolls, w centrum uwagi znajdą się zeznania przewodniczącego Fed J. Powella przed amerykańskimi ustawodawcami jutro i w środę, gdzie prawdopodobnie zostanie zapytany o to, jak postrzega gospodarkę USA w świetle ostatnich mocnych danych i jakie działania Fed mógłby podjąć, gdyby dane nadal były silne.

Jest mało prawdopodobne, że Fed udzieli zbyt wielu wskazówek, biorąc pod uwagę, jak blisko jest do następnego posiedzenia, a głównym wnioskiem będzie prawdopodobnie zależność od danych, jednak nie zdziwcie się, jeśli rynki będą się zastanawiać nad każdym niuansem tylko po to, by wzmocnić swój własny, specyficzny sposób myślenia. Istotne decyzje w sprawie stóp procentowych.

W tym tygodniu mamy jeszcze dwie ważne decyzje w sprawie stóp procentowych, a mianowicie RBA jutro i Bank Kanady w środę, gdzie bank centralny może mieć powód, by żałować swojej decyzji o zasygnalizowaniu pauzy na ostatnim posiedzeniu, biorąc pod uwagę siłę ostatnich danych gospodarczych.

Chiny z ustalanym centralnie PKB

W weekend rząd chiński zasygnalizował, że tegoroczny cel PKB wyniesie 5%, co wydaje się nieco zaniżone, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku cel 5,5% został osiągnięty w trudniejszych okolicznościach. Jest to również potencjalnie rozczarowujące, jeśli chodzi o perspektywy globalnego PKB, ponieważ bardziej ograniczone Chiny oznaczają mniejszy potencjał popytu. Niższy od oczekiwanego cel może również sugerować, że chińscy urzędnicy są mniej skłonni do wprowadzania bodźców do gospodarki, ponieważ dążą do stabilizacji ponad wszystko. Może to być również potwierdzenie, że ostatnie działania protekcjonistyczne nadszarpnęły zaufanie do Chin jako miejsca inwestycji, a w konsekwencji inwestorzy mogą być bardziej ostrożni w ciągu najbliższych 12 miesięcy.



