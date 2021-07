Rynki czekają na ogłoszenie poważnych zmian podczas spotkania EBC

Dwa dni po poniedziałkowych gwałtownych spadkach, rynki przeszły całkowitą zmianę. Akcje w Europie odrobiły prawie całe straty, a FTSE100 zamknął się tuż poniżej poziomu 7000, zaledwie dzień po osiągnięciu trzymiesięcznego minimum. 10-letnie rentowności Stanów Zjednoczonych również zmieniły kurs, dzięki malejącym obawom o dalszy wzrost. Niepokój, że rosnąca liczba zachorowań na wariant Delta może spowolnić odbicie gospodarcze, zeszły na drugi tor, po dniu pozytywnych wyników, które pokazały, że firmy mogą być w stanie spełnić oczekiwania dotyczące przychodów i zysków.

Otwarcie Europy powinno być pozytywne, pomimo dzisiejszego posiedzenia dotyczącego stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Biorąc pod uwagę niedawne komentarze prezes EBC, Christine Lagarde, to spotkanie może mieć znacznie wyższe znaczenie, niż zakładano dwa tygodnie temu. Konferencja Rezerwy Federalnej ma się odbyć w przyszłym tygodniu, więc kilka następnych dni prawdopodobnie będzie kluczowych z punktu widzenia przyszłych rozważań politycznych, w związku z rozprzestrzeniającym się wariantem Delta na całym świecie. W ostatnich miesiącach w krajach Europy Północnej nalegano, aby programy skupu aktywów zostały zakończone do marca 2022 r., ale w związku z ponownym wzrostem liczby zachorowań i podatnością niektórych części gospodarki europejskiej na wpływ Covid-19 wydaje się mało prawdopodobne, aby EBC był w stanie wycofać wsparcie w czasie, gdy aktywność gospodarcza jest daleka od powrotu do normy. Słyszeliśmy już, że EBC zmieni swój mandat inflacyjny, aby spróbować zapewnić sobie większą elastyczność w polityce pieniężnej. Jego poprzednie zadanie polegało na utrzymywaniu inflacji poniżej 2%. Nowy mandat daje bankowi centralnemu bardziej elastyczny i gołębi cel inflacyjny na poziomie 2%, przy jednoczesnym przyjęciu asymetrycznego celu inflacyjnego na poziomie 2% w średnim okresie. Ta zmiana pozwoli bankowi centralnemu tolerować tymczasowe przekroczenia poziomu inflacji w stosunku do celu polityki, a to z kolei zapobiegnie błędom, które spowodowały podwyżkę stóp procentowych w 2008 i 2011 roku. Choć jest to rozsądne podejście, biorąc pod uwagę całkowity brak powodzenia EBC w wypełnianiu poprzedniego mandatu, prawdopodobnie nie będzie mieć żadnego wpływu na rzeczywistość. Prawdopodobnie podczas spotkania EBC usłyszymy więcej o tym, w jaki sposób uda się osiągnąć wcześniej wytyczone cele oraz czy zostaną wprowadzone zmiany do programu skupu aktywów. Obecnie program PEPP wynosi 1,85 bln euro i ma trwać co najmniej do marca 2022 r. Ta data może zostać przesunięta, biorąc pod uwagę komentarze, że bodźce stymulacyjne jednak nie powinny zostać tak szybko wycofane. Przed ostatnimi powodziami w Niemczech, Belgii i Holandii sprzeciwiano się przedłużeniu programu poza marzec 2022 r., jednak teraz podejście krajów Europy zachodniej jest znacznie bardziej przychylne, ze względu na wyrządzone szkody gospodarcze. Wydatki publiczne w Niemczech rosły z powodu pandemii, a ostatnie wydarzenia prawdopodobnie spowodują ich dalszy wzrost, ponieważ rząd zamierza odbudować ogromne połacie swoich uszkodzonych terenów. Wartość planowanych pożyczek przez Niemiecki rząd wzrosła w tym roku z 180 do 240 mld euro, a na 2022 r. wynosi 320 mld i wydaje się, że jeszcze wzrośnie ze względu na przedłużającą się sytuację kryzysową. Ostatnie wydarzenia wyraźnie pasują do tej klasyfikacji i chociaż pojawiły się nawoływania do powrotu do oszczędności, istnieje wyraźne prawdopodobieństwo, że przez długi czas nie zostaną znormalizowanie

EURUSD – wczoraj utworzyło nowy dołek, ale ostatecznie utrzymało się powyżej poziomu 1,1750. Spadek poniżej 1,1750 ponownie otwiera marcowe minima na 1,1700, a ponowny wzrost do okolic 1,1880, będzie sygnałem do dalszego ruchu w kierunku 1,1975.

GBPUSD – wczoraj znalazł wsparcie powyżej poziomu 1,3570 i lutowych minimów. Aby zminimalizować ryzyko dalszych strat, potrzebne jest wyjście powyżej poziomu 1,3800.

EURGBP – wczoraj napotkał opór tuż poniżej 0,8680, skąd się wycofał do 0,8600. Najbliższe wsparcie pojawia się na poziomie 0,8580, jego wyłamanie będzie oznaczało powrót do dołków przy 0,8520.

USDJPY – kontynuuje wzrost po znalezieniu wsparcia na poziomie 109,00 na początku tego tygodnia. Ruch powyżej zeszłotygodniowego maksimum - 110,65 otwiera perspektywy do ruchu w kierunku ostatnich szczytów z okolic 111,65.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 12 punktów wyżej, na poziomie 7010.

DAX – oczekuje się otwarcia 36 punktów wyżej, na poziomie 15458.

CAC40 – możliwe otwarcie 24 punkty wyżej, na poziomie 6490.



