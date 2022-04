Rynki czekają na minutki Fedu, szukając wskazówek dotyczących redukcji bilansu płatniczego

R ynki w Europie straciły wczoraj na wartości po ogłoszeniu, że UE proponuje obowiązkowe wycofanie się z importu rosyjskiego węgla w odpowiedzi na okrucieństwa popełnione przez rosyjskie siły w Kijowie i okolicach, choć FTSE100 zdołał zakończyć dzień na wyższym poziomie.

Giełdy amerykańskie również notowały trudną sesję, osuwając się po komentarzach Lael Brainard i Mary Daly z Fed San Francisco, które zasugerowały, że Fed może rozpocząć proces zmniejszania wielkości bilansu jednocześnie z podniesieniem stóp w przyszłym miesiącu. Wczorajsze komentarze uwypukliły obawy inwestorów, że dążąc do ograniczenia inflacji, Fed może zagrać na wyrost, zacieśniając politykę zbyt agresywnie i doprowadzając gospodarkę do recesji. Wygląda na to, że obawy te będą miały swoje odzwierciedlenie w gwałtownie niższym otwarciu rynków w Europie dziś rano.

Dzisiejsze minutki powinny dać wgląd w sposób myślenia wszystkich decydentów Fed na temat tej części procesu normalizacji polityki. Zgodnie z oczekiwaniami, Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe na marcowym posiedzeniu o 25 pb, choć decyzja nie była jednomyślna, gdyż prezes Fed z St. Louis, James Bullard, opowiadał się za podwyżką o 50 pb. Jego argumentem było to, że do końca roku stopa funduszy Fed powinna wynieść 3% (obecnie wynosi 0,5%), ponieważ wskaźnik core PCE jest o ponad 4% wyższy niż docelowa stopa Fed wynosząca 2%. Choć w tej kwestii jest on prawdopodobnie w mniejszości, Fed wskazał, że chce w tym roku zobaczyć kolejnych 6 podwyżek stóp, a co najmniej jedna z nich będzie prawdopodobnie o 50 pb, co obecnie wydaje się bardziej niż prawdopodobne w przyszłym miesiącu. Dzisiejsze minutki powinny dać nam odpowiedź na pytanie w jakim stopniu wydarzenia na Ukrainie wpłynęły na reakcję Fed w zeszłym miesiącu, jeśli chodzi o wielkość podwyżki stóp oraz czy wśród innych członków pojawiła się pokusa, by pójść jeszcze dalej i przyłączyć się do Bullarda w dążeniu do podwyżki o więcej niż 25 pb. FOMC podwyższył prognozę inflacji na 2022 do 4,3% z 2,6%, a w 2023 do 2,7% z 2,3%, jednocześnie obniżając prognozę PKB do 2,8% w 2022 i 2,3% w 2023. Korekta w górę prognozy inflacji, choć znacząca, była znacznie poniżej obecnego poziomu deflatora PCE, wynoszącego 6,4% i wygląda na znaczne niedoszacowanie, biorąc pod uwagę ostatnie ostre ruchy w górę głównego wskaźnika CPI, który w przyszłym tygodniu może wyraźnie przekroczyć 8%. Różni decydenci Fed wskazywali, że ruch o 50 pb może być rozważany zarówno w maju, jak i na kolejnych posiedzeniach, a gdy gołębi Neel Kashkari z Fed w Minneapolis twierdzi, że Fed prawdopodobnie będzie musiał być bardziej agresywny, to wygląda na to, że w nadchodzących miesiącach rachunek ulegnie gwałtownej zmianie, jeśli inflacja okaże się bardziej trwała. Wczorajsze komentarze gubernator Lael Brainard i Mary Daly z Fed San Francisco sugerują, że członkowie FOMC jeszcze bardziej obawiają się o inflację, przy czym obydwie sugerują, że redukcja bilansu mogłaby nastąpić w przyszłym miesiącu wraz z podwyżką stóp o 50 pb.

Reakcja amerykańskich rynków obligacji na te komentarze o redukcji bilansu była szczególnie godna uwagi, biorąc pod uwagę że podstawowe założenie było takie, że bez względu na to, co stanie się ze stopami procentowymi, dyskusja o bilansie zostanie odłożona przynajmniej do końca II kwartału.

W reakcji na to rentowność obligacji 10-letnich gwałtownie wzrosła, przekraczając poziom 2,5%, a następnie powróciła do poziomu powyżej rentowności obligacji 2-letnich, która również osiągnęła poziom 2,5%. Dolar amerykański również gwałtownie wzrósł, osiągając trzytygodniowe maksimum w stosunku do euro. Dzisiejsze minutki mogą dać wgląd w szerszą dyskusję na ten temat oraz na to, jak blisko decydenci Fed są rozpoczęcia tego procesu. Biorąc pod uwagę niedawny gwałtowny wzrost cen płaconych w ISM w marcu, wszelkie dyskusje na ten temat na zeszłomiesięcznym posiedzeniu prawdopodobnie przesunęły się na wyższy poziom, biorąc pod uwagę ostatnie dane. Wyższe ceny to nie tylko problem Stanów Zjednoczonych - dane dotyczące wskaźnika PPI w UE za marzec mają dziś pobić nowy rekord, gdy wzrośnie on o 31,6% w ujęciu rocznym i o 1,2% w ujęciu miesięcznym.

EUR/USD – para przełamała w dół 1,0950 kierując się na wsparcie linii trendu poprowadzonej z dołków z 2017 roku. Opór leży przy 50-dniowej MA w okolicy 1,1185 oraz szczytach z ostatniego tygodnia.

GBP/USD – możliwy jest retest marcowych dołków przy 1,3000, po przełamaniu 1,3060. Musimy wybić 1,318. Spadek poniżej okrągłego 1,3000 niesie ryzyko dalszej zniżki w okolice 1,2800 po przełamaniu 1,2980.

EUR/GBP – para kontynuuje spadki, wsparcie znajduje się przy 0,8320, a przełamanie może skierować kurs na 0,8280. Opór znajduje się przy poziomie 0,8420 i dalej, w okolicy 0,8510.

USD/JPY – dopóki wsparcie przy 121,30 utrzymuje się, możliwy jest retest szczytów przy poziomie 125,10 oraz wierzchołków z czerwca 2015 w okolicy 125,85. Przełamanie poniżej 121,20 może spowodować głębsze spadki w kierunku 118,00.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 15 punktów do 7,598

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 70 punktów do 14,348

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 110 punktów do 6,621



