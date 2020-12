Rynki bez inwestorów z USA. Czy oznacza to spokojną końcówkę tygodnia?

Podczas kiedy amerykańscy gracze szykowali się do Święta Dziękczynienia i skróconego handlu w Black Friday, wczorajszy dzień upłynął w niskiej zmienności. Regułą jest, że w dniach kiedy inwestorzy zza oceanu odpoczywają, na szeroko rozumianych rynkach wieje nudą, choć czasem mamy odstępstwa od tej reguły. Nawet podczas wczorajszych publikacji danych makroekonomicznych nie było żadnych reakcji. W opublikowanym protokole z posiedzenia Rezerwy Federalnej nie pojawiły się żadne nowe treści, czego można było się spodziewać. Zarówno Fed, jak i EBC (dzisiaj opublikuje minutki z posiedzenia banku), zdecydują się na ewentualne zmiany w polityce banków dopiero na grudniowym posiedzeniu. W minutkach powtórzone zostały zapisy z poprzednich posiedzeń, że Rezerwa Federalna wykorzysta pełny zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, mając na celu maksymalne zatrudnienie i cele związane ze stabilnością cen. Aktywność gospodarcza i zatrudnienie nadal się poprawiały, ale pozostają znacznie poniżej poziomów z początku roku. Słabszy popyt i wcześniejsze spadki cen ropy naftowej hamowały inflację cen konsumpcyjnych. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając środki polityczne wspierające gospodarkę i przepływ kredytów do amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W nadchodzących miesiącach Rezerwa Federalna zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przynajmniej w obecnym tempie, aby utrzymać sprawne funkcjonowanie rynku.

Wczorajszy dzień był typowym na przeczekanie prawie we wszystkich klasach aktywów, nie wyłączając rynków akcyjnych. Na głównych parkietach Europy panowały mieszane nastroje. Dax 30 stracił nic nie znaczące 0,02%. Londyński FTSE 100 wypadł najgorzej, przeceniony o 0 64%. CAC 40 i IBEX 35 zyskały 0,2%. Najlepiej wypadł indeks giełdy w Mediolanie, kończąc dzień wzrostem, nieznacznie powyżej 0,7%. Indeks Stoxx 600 spadł o 0,08%.

Również w mieszanych nastrojach zakończyli dzień amerykańscy gracze, chociaż zależnie od interpretacji widoczna była realizacja zysków albo ostrożność w zakupach przed długim weekendem. Jankeskie benchmarki poza Nasdaqiem (0,48%) zostały przecenione. Dow Jones został powstrzymany na poziomie 30000 punktów, tracąc 174 punkty (-0,58%), a S&P500 spadł o 6 pkt. (-0,16%). Przerwany został rajd mały spółek. Russell 2000 finiszował ze stratą 0,46%.

Bazowe rynki akcji w rejonie Azji i Pacyfiku w większości odnotowują wzrosty. Jednak są one kompensatą spadków z poprzedniego dnia. Wydawało się, że w obliczu trwającej pandemii koronawirusa i serii słabych wczorajszych danych na temat gospodarki USA, w tym liczby bezrobotnych, dojdzie do sprawdzenia rzeczywistości. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,91%, australijski S&P/ASX 200 notuje spadek o 0,70%, a południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,93%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,27%), Szanghaj (0,25%), Singapur (-0,75%), Tajwan (0,77%), Indonezja (1,12%). Indyjski Sensex traci 0,21%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu rośnie o 0,49%.

Wczorajsza sesja nad Wisłą, podobnie jak na pozostałych parkietach, była typową nudną, z ruchami raczej przypadkowymi niż w przewadze którejś ze stron rynku. I jeśli reguła, że przy braku amerykańskich inwestorów wieje nudą się sprawdzi, można spodziewać się, że dziś i jutro nic szczególnego się nie wydarzy. Wczorajszemu handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,27 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,08 miliarda złotych. Indeks WIG zyskał 0,18 proc. Symboliczny zysk odnotował indeks blue chipów. Notowania rozpoczęły w okolicach wczorajszego zamknięcia. Przez dwie godziny trwała próba sprowadzenia indeksu na niższe poziomy zakończona na 1840,63 pkt. Od tego czasu kontrolę nad rynkiem przejął obóz byków i już do końca sesji indeks powoli piął się w górę, by na zamknięciu osiągnąć pułap z otwarcia. Wynik 1860,15 pkt. oznacza wzrost wartości indeksu o nic nie znaczące 0,04%. WIG20 fut stracił 0,32%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,27%. Z mieszanymi wynikami zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,83 proc., a sWIG80 spadł o 0,33 proc. W gronie blue chipów 13 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, a 7 odnotowało straty. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje CCC (4,33%), PGNiG (3,34%) i Lotos (3,03%). Po przeciwnej stronie rynku znalazły się Dino, CD Projekt i Play. Walory te straciły odpowiednio 4,51%, 1,91% i 1,54%.

WIG 20 fut otworzył się w okolicach wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,50%.

Stabilizacja na notowaniach złotego.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,8920. Najbliższy opór to 5,12.

EURPLN – para jest w okolicach wsparcia na 4,48, kolejne jest na poziomie 4,44.

USDPLN – para w nieco poniżej wsparcia na 3,7650. Opór jest na poziomie 3,97.

CHFPLN – wsparcie jest na poziomie 4,14 zostało pokonane. Kolejne jest na poziomie 4,09. Umocnienie franka przybliży parę do oporu na 4,3475.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.