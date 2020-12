Rynki azjatyckie rosną na bazie porozumienia RCEP

O

statni tydzień był kolejnym mocnym tygodniem na światowych giełdach, napędzanym optymizmem co do możliwej szczepionki na koronawirusa i perspektywą, że wybory w USA prawdopodobnie rozstrzygną się szybciej, niż początkowo sądzono. Stale rosnąca liczba głosów oddanych na Joe Bidena, licząca obecnie znacznie ponad 78 milionów, pomogła w dalszym osłabieniu i tak już wątpliwych prób przekonywania ze strony prezydenta Trumpa, że wybory zostały sfałszowane. Te dwa czynniki pomogły w rajdzie S&P 500, który zamknął się na nowym rekordzie pod koniec tygodnia. Również niektóre rynki w Europie odnotowały jedne z najlepszych tygodniowych wzrostów od maja. Nikkei 225 zamknął się na najlepszych poziomach od niemal 30 lat. Wzrosty pojawiły się pomimo pogarszającej się sytuacji zdrowotnej, rosnących wskaźników infekcji i hospitalizacji, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że rynki finansowe zaczynają teraz patrzeć dalej, poza gospodarcze skutki obecnego lockdownu, lecz w kierunku perspektyw ożywienia gospodarczego, które pójdzie w parze z wprowadzeniem szczepionki. Ta zmiana nastawienia wynika między innymi z harmonogramu szczepień przedstawionego przez CEO BioNTech, Ugura Sahina, w komentarzach w weekend, który stwierdził, że powrót do normalności może nadejść o tej porze w przyszłym roku. Na razie wydaje się, że optymizm z zeszłego tygodnia wkracza również w ten tydzień. Rynki w Azji odnotowują kolejną pozytywną sesję, do czego przyczyniły się weekendowe wiadomości o podpisaniu nowej umowy handlowej w regionie Azji i Pacyfiku oraz najnowsze dane z Chin. Podpisanie nowej umowy handlowej między 15 krajami Azji i Pacyfiku, zwanej Wszechstronnym Regionalnym Partnerstwem Gospodarczym (RCEP), jest dobrą wiadomością, która oznacza pierwsze w historii partnerstwo handlowe między Chinami, Japonią i Koreą Południową, a także wiele pomniejszych ustaleń między 12 innymi krajami Azji i Pacyfiku, w tym Australią, Singapurem, Tajlandią i Wietnamem. Szacuje się, że połączenie tych różnych mini transakcji w jeden wielki pakt może znacznie zmniejszyć nieporozumienia handlowe i pomóc w znacznym pobudzeniu azjatyckiego PKB w nadchodzących latach. Z zadowoleniem przyjęto również dzisiejsze najnowsze dane gospodarcze z Chin, które stanowią kolejny dowód na to, że chińska gospodarka kontynuuje powolne ożywienie po zastoju w lutym. Ostatnie październikowe dane o sprzedaży detalicznej kontynuowały powolny powrót do dodatnich poziomów, który rozpoczął się w sierpniu od 0,5% wzrostu. We wrześniu nastąpił wzrost o kolejne 3,3%. Dzisiejszy październikowy odczyt na poziomie 4,3%, chociaż niższy niż oczekiwano, został jednak wsparty przez święto Złotego Tygodnia na początku miesiąca i dobrze wróży na koniec roku. Również Listopadowy Dzień Singla może przynieść znaczący wzrost, gdy dane za listopad zostaną opublikowane w przyszłym miesiącu. Produkcja przemysłowa również radziła sobie dobrze, utrzymując poziom 6,9%, który widzieliśmy we wrześniu. Pozytywny ton z sesji azjatyckiej wydaje się dominować na otwarciu europejskiego handlu dzisiejszego ranka, wraz z rozpoczęciem nowego tygodnia. Wydaje się, że rozmowy w sprawie Brexitu będą kontynuowane po zakończeniu tego tygodnia, przy tych samych kwestiach związanych z rybołówstwem i zapewnieniu równych szans, które stanowią główne przeszkody dla poczynienia postępów w negocjacjach. Obecnie wydaje się prawdopodobne, że termin zakończenia rozmów zostanie przesunięty w okolice 10 grudnia. Jakiekolwiek przypuszczenia, że odejście Dominica Cummingsa ze stanowiska głównego doradcy premiera Borisa Johnsona może spowodować złagodzenie linii brytyjskiej, nie znajdują potwierdzenia w ostatnich briefingach. Wygląda na to że porozumienie pozostaje wciąż tak samo trudne do osiągnięcia jak wcześniej. Informacja, że Boris Johnson musi pozostać w izolacji z powodu kontaktu z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność Covid-19, jest również porażką dla jego planów zresetowania działań rządu po burzliwych wydarzeniach w zeszłym tygodniu. Przywołuje to również wspomnienia jego własnej styczności z wirusem w kwietniu i przypomina o niepewności związanej z koronawirusem. EURUSD – formacja odwrócenia, którą obserwowaliśmy na świecy dziennej z zeszłego poniedziałku utrzymuje presję na spadki, dopóki znajdujemy się poniżej 1,1900 oraz na wsparcie przy 50-dniowej MA, w okolicy 1,1750. Spadek poniżej tego poziomu otwiera drogę w kierunku 1,1680 i następnie dołków przy 1,1600. GBPUSD – po niepowodzeniu w przełamaniu 1,3300 para zaczęła spadki. Kolejne kluczowe wsparcie znajduje się przy poziomie 1,3070. Jeżeli dojdzie do jego przełamania możliwy jest dlaszy spadek w kierunku 1,2980 i 50-dniowej MA. Ważne wsparcie znajduje się przy 1,2850 i dołkach z tego miesiąca. EURGBP – para znalazła wsparcie przy 0,8860 w zeszłym tygodniu i silnie odbiła w kierunku 0,9000. Musimy przełamać 0,9020, by doszło do stabilizacji oraz retestu poziomu 0,9080 i 50-dniowej MA. USDJPY – niepowodzenie w przełamaniu 105,60 w zeszłym tygodniu spowodowało spadek dolara. Kolejnym kluczowym wsparciem jest poziom 104,20, a przełamanie poniżej 104,00 może skierować kurs na dołki z ostatniego miesiąca. FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 52 punkty do 6,368 DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 150 punktów do 13,226 CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 70 punktów do 5,450



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.