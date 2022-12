Rynki amerykańskie przełamują 4-dniową passę strat, w centrum uwagi finanse publiczne Wielkiej Brytanii

Rynki europejskie przeszły wczoraj burzliwą sesję, początkowo otwierając się gwałtownie niżej w następstwie decyzji Banku Japonii o złagodzeniu kryteriów kontroli krzywej dochodowości, a następnie zamykając się znacznie powyżej minimów dnia. Rentowność obligacji wzrosła pomimo braku spadków na rynkach akcji, ponieważ inwestorzy starali się zrozumieć, co ruch japońskiego banku centralnego może oznaczać dla rynków finansowych w przyszłym roku. Wydaje się, że reakcja rynku akcji została złagodzona przez fakt, że prawdopodobnie taka decyzja zostałaby podjęta w przyszłym roku, a jedyną niespodzianką był termin. Niemniej jednak, kości zostały rzucone, co sprawia, że Bank Japonii przestaje być globalnym wyjątkiem i prawdopodobnie będzie kontynuować zacieśnianie stóp w 2023 roku. Po 4 dniach strat, rynkom amerykańskim udało się przełamać passę, a w centrum uwagi w tym tygodniu znajduje się piątkowy raport PCE oraz raporty o wydatkach amerykańskich konsumentów za listopad, które jak dotąd trzymają się w miarę dobrze, pomimo spadku zaufania konsumentów.

Od czasu wzrostu do sześciomiesięcznego maksimum na poziomie 108,30 we wrześniu, zaufanie amerykańskich konsumentów zaczęło słabnąć, pomimo dowodów na to, że inflacja zaczyna spadać. Głównym powodem spowolnienia jest najprawdopodobniej fakt, że podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną zaczynają wpływać na koszty kredytów, co z kolei uderza w amerykański rynek mieszkaniowy, na którym sprzedaż spadała w każdym miesiącu tego roku, za wyjątkiem stycznia. Obserwujemy również, że inflacja na poziomie usług zaczyna być bardziej lepka, co wydaje się wpływać na wzorce konsumpcji. Oczekuje się, że wyższe ceny sprawią, że zaufanie konsumentów będzie nadal spadać i osiągnie 99,9, czyli czteromiesięczne minimum.

Wcześniej otrzymamy najnowsze dane dotyczące finansów publicznych Wielkiej Brytanii za listopad. W październiku pożyczki sektora publicznego spadły do 13,5 mld funtów, co oznacza gwałtowny spadek w porównaniu z wrześniem, ale nadal były o 4,4 mld funtów wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, głównie z powodu ostatnich działań rządu mających na celu obniżenie rachunków za energię dla konsumentów i przedsiębiorstw, choć nie wszystkie dane zostały uwzględnione. Wraz z wyższymi stopami procentowymi, oczekuje się skromnego wzrostu do 14,8 mld funtów, przy czym według OBR całkowite wydatki rządowe w tym roku fiskalnym powinny wynieść 177 mld funtów.

EURUSD – odnotował kluczowe dzienne odwrócenie w zeszłym tygodniu, po wzroście do 1,0735. Spadek poniżej 1,0600 może sprowokować ruch w kierunku obszaru 1,0520, z dalszym wsparciem na 1,0330/40.

GBPUSD – nadal znajduje wsparcie na 200-dniowej SMA oraz linii trendu rozciągniętej od ostatnich minimów przy 1,2080. 1,2000 to kolejny kluczowy poziom.

EURGBP – wczoraj ponownie poniósł porażkę w rejonie 0,8770/80, przełamanie tego poziomu jest konieczne, aby wycelować w 0,8830. Wsparcie obecnie jest na 200-dniowej SMA, a spadek poniżej 0,8540 będzie sugerować ruch w stronę 0,8480.

USDJPY – spadł poniżej 132,55, co otwiera drogę do 130,00. Jego rozbicie będzie przemawiało za kontynuacją ruchu do 126,50, które jest 50% zniesienia mierzonego od minimów z 2020 r. przy 101,18, do tegorocznych maksimów.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 22 punkty wyżej, na poziomie 7392.

DAX – oczekuje się otwarcia 104 punkty wyżej, na poziomie 13988.

CAC40 – możliwe otwarcie 37 punktów wyżej, na poziomie 6487.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.