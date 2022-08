Rynki akcyjne odetchnęły z ulgą po danych CPI. Czy PPI utrzyma falę optymizmu?

T ak wyczekiwane przez inwestorów dane o inflacji konsumenckiej w USA przyczyniły się do powrotu optymizmu na światowych giełdach akcji. Inwestorzy przyjęli tezę, że jeśli szczyt inflacji mamy już za sobą, to Rezerwa Federalna nie będzie już tak agresywnie podnosić stóp procentowych.

Co prawda na tak daleko idące wnioski jest dużo za wcześnie. Niemniej ciągle trzeba mieć na względzie to, że rynek pracy jest napięty, a wzrost wynagrodzeń, co pokazały lipcowe payrollsy, może w dalszym ciągu napędzać inflację. Część analityków twierdzi, że inflacja nie osiągnęła jeszcze szczytu. Zatkane porty w USA świadczą, że jeden z głównych motorów napędzających inflację - zakłócenia w łańcuchu dostaw - nadal są istotnym problemem dla przedsiębiorców i konsumentów. Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, to właśnie zakłócenia w łańcuchu dostaw sprawiły, że ceny żywności wzrosły w lipcu rok do roku o 13,1%, najwyższego poziomu od 1979 roku. Niewątpliwie spadek cen towarów i usług konsumenckich był dobrą wiadomością dla gospodarki. Na ogólny odczyt inflacji duży wpływ miał spadek cen benzyny. Inflacja bazowa bez cen żywności i energii, która dla Fed jest ważniejsza miarą niż inflacja ogólna, utrzymała się na poziomie z czerwca.

Reakcją na dane widać było na wszystkich klasach aktywów. Rentowności obligacji USA gwałtownie spadły, a spread pomiędzy dwu i dziesięcioletnimi papierami zmniejszył się z -50 pb do -40pb. Niemniej wciąż utrzymuje się inwersja na krótkiej krzywej dochodowości. Dolar osłabił się do głównych walut rezerwowych, a cena uncji złota wzrosła do 1800 USD po czym powróciłą do poziomów sprzed publikacji. Na rynku akcji Nasdaq właśnie opuścił rynek bessy (czy na trwałe?), a Dow Jones, który uniknął bessy odnotował wzrost o 10% od dołka korekty..

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem na głównych parkietach Starego Kontynentu. Najsłabiej radziła sobie giełda w Londynie. Liderami wzrostów były DAX z wynikiem 1,23% i mediolański FTSE MIB, który wzrósł o 0,95%. Dużo lepsze nastroje zapanowały na Wall Street choć przez całą sesję indeksy poruszały się płasko, a wysokie “procenty” zawdzięczają wysokiemu otwarciu. Dow Jones wzrósł o 535 pkt., czyli 1,63%. S&P500 zyskał 2,13%. Nasdaq Composite wzrósł o 2,89%. W obraz rynku wpisały się małe spółki. Russell 2000 zyskał 2,95%.

Akcje azjatyckie zyskują dziś w ślad za Wall Street. Niestety japońscy gracze nie skorzystali z okazji, bowiem giełda w Tokio jest dziś zamknięta z powodu święta. Analitycy monitorujący rynki azjatyckie niepokoją się, że regionalne napięcia również pozostają ryzykiem, ze względu na wzrost napięcia pomiędzy Chinami a Tajwanem, po niedawnej wizycie przewodniczącej Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi na Tajwanie. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny. Australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,84%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 1,32%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,73%), Szanghaj (1,22%), Singapur (0,42), Nowa Zelandia (0,27%), Indonezja (1,02%). Indeks Azja Dow zyskuje 0,29%.

Poprawa nastrojów na światowych giełdach musiała i wpłynęła na wzrost wszystkich indeksów na parkiecie. Niemniej skala wzrostów była umiarkowana, porównując z wiodącymi giełdami Europy i niższa niż przecena dzień wcześniej.

Cieszy to, że byki nie składają jeszcze broni i powalczą o wygenerowanie większej korekty. Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. WIG20 powstrzymany został na oporze przy poziomie 1750 pkt., jednak niedźwiedzie nie mogą sprowadzić indeksu poniżej lokalnego wsparcia w okolicach 1650 pkt. Jak na razie od kilkunastu sesji blue chipy poruszają się w trendzie horyzontalnym i każdy scenariusz jest możliwy. To, co musi niepokoić inwestorów, to możliwe zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym Europie, a przede wszystkim w kraju, a chaotyczne działanie rządu spóźnione o kilka miesięcy, nie napawają optymizmem.

Do czasu publikacji CPI w USA, zarówno na WIG, jak WIG20, płasko snuły się pod kreską. Dopiero powiew optymizmu spowodował powrót na zielone terytorium. Niestety WIG20 opadł nieco z sił w okolicach poziomu 1700 pkt. mniej więcej środka ruchu bocznego. Zamknięcie nastąpiło w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Za to wciąż martwi niska aktywność inwestorów. Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 779 mln złotych. WIG20fut nadal utrzymuje się powyżej wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku. WIG zyskał 0,22%, a WIG20 0,59%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,35%, meldując się na poziomie 1698 pkt. Nad kreską wylądowały średnie i małe spółki, które wzrosły raczej symbolicznie o 0,01% i 0,13%.

Złoty od kilku dni pozostaje stabilny do głównych walut, głównie dzięki poprawie sentymentu do ryzykownych aktywów. Niestety, nie ma na razie żadnych sygnałów, by w dłuższym horyzoncie waluta powróciła do łask inwestorów.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,54.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,55.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,82.

PLNJPY – para handlowana jest 29,30.





CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.