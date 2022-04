Rynki akcyjne od trzech tygodni poszukują kierunku. PMI w centrum uwagi

B ank Światowy obniżył dziś prognozę wzrostu gospodarczego dla rejonu Azji Wschodniej i Pacyfiku. Na dzisiejszym posiedzeniu RBA zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie 0,1%. Rada Gubernatorów z uwagą przygląda się procesom inflacjnym, zwracając uwagę na pełne bezrobocie i rosnącą presję płacową.

Rentowności amerykańskich obligacji rosną od piątku, wspierane przez dobry raport o zatrudnieniu, po tym jak gwałtowny wzrost zakupów na koniec kwartału spowodował wzrost ich rentowności. Oprocentowanie dwuletnich obligacji rządu USA utrzymuje się powyżej dziesięciolatek. Trend na rynku długu pokazuje wzrost oprocentowania rządowych papierów dłużnych. Rentowność 3- 5- i 7-letnich obligacji znacznie przekroczyła oprocentowanie dziesięcio- i trzydziestoletnich papierów. Inwestorzy na rynku akcji obserwują co dzieje się na końcu krótkiej krzywej rentowności. Inwersja rentowności 2s/10s w ostatnich pięćdziesięciu latach, w pięciu przypadkach na sześć, zapowiadała nadchodzącą recesję. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosi dziś rano 2,475%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,407%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe, osiągnęły rentowność 2,428%.

Za nami neutralny początek tygodnia na europejskich parkietach. Chociaż wszystkie najważniejsze benchmarki zyskały, to patrząc w perspektywie ostatnich trzech tygodni, pozostają w trendzie bocznym od posiedzenia Fed, na którym po raz pierwszy podniesiono stopy procentowe. Podobnie wygląda sytuacja na Wall Street. W lekko optymistycznych nastrojach zakończył się handel za oceanem, który po części napędzany był wzrostem spółek technologicznych, po tym, jak Elon Musk ujawnił, że kupił pakiet 9,2% akcji Twittera. Dow Jones, który w czwartek stracił 550 punktów, spadając poniżej 35000 pkt., w dwa dni odrobił 240 punktów, pozostając pod wymienionym poziomem. S&P500 pozostał poniżej bariery 4600 pkt., a Russell 2000 zbliża się do testu poziomu 2106.

W Azji kilka rynków regionalnych, w tym chińskie, są zamknięte z powodu świąt. Azjatyckie giełdy pozostają w niewielkiej zmienności. Jednak handel pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują ocenić co dalej z inflacją i światową gospodarką. Dziś Bank Światowy obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla regionu. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,14%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,19%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,11%. Na pozostałych rynkach: Singapur (0,46%), Malezja (-0,16%), Indonezja (0,10%). Indeks Azja Dow rośnie o symboliczne 0,05%.

Początek tygodnia przy Książęcej nie wniósł nic nowego w obraz rynku. Wśród rodzimych benchmarków tylko małe i średnie spółki radziły sobie dobrze.

Zarówno WIG, jak i WIG20 wypadły blado i nie miały ochoty podążać za swoimi odpowiednikami na głównych parkietach Europy. Po otwarciu luką wzrostową, do chwili startu na Wall Street, traciły na wartości. Dopiero dobry start na Wall Street wspierał byczo nastawionych graczy, którym udało się ograniczyć straty. Oba indeksy zakończyły dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań. WIG i WIG20 straciły odpowiednio 0,05% i 0,32%. Czerwcowe kontrakty na WIG20 nie zmieniły wartości, kończąc dzień na poziomie 2178 punktów. Od strony technicznej próba dojścia do poziomu 2200 nie udała się, a cofnięcie zepchnęło go do kluczowego poziomu w okolicach 2130 pkt. Dobra wiadomość jest taka, że poziom, wokół którego od dłuższego czasu utrzymuje się równowaga pomiędzy popytem a podażą, został utrzymany. Najbliższe sesje pokażą, czy będzie on trampoliną do dalszych wzrostów, czy korekta, która zniosła ponad 50% ostatniej fali spadkowej, zakończyła się i powrócimy do spadków.

Złoty stabilizuje się w korekcie ostatniej fali umocnienia, a inwestorzy wyczekują na decyzję RPP o wysokości stóp procentowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,53.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,63.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,21.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 29,03.



