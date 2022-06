Rynki akcji nadal spadają, uwaga skupia się na decyzji Fed

W ciągu kilku dni rynki przeszły od optymizmu, że inflacja może się ustabilizować, do rosnących obaw, że nie tylko możemy zobaczyć wyższe ceny, ale również, że pozostaną z nami znacznie dłużej, niż początkowo sądzono.

Agresywne działania banków centralnych wydają się sugerować, że dopiero teraz zdały sobie sprawę, że inflacja wymknęła się spod kontroli. W ciągu ostatnich kilku tygodni Bank Rezerw Nowej Zelandii, Bank Kanady i Bank Rezerw Australii podniosły stopy procentowe o 50 pb. Krążą pogłoski, że możemy zobaczyć podwyżkę Fed o 75 pb. Piątkowy raport o CPI w Stanach Zjednoczonych również zniweczył wszelkie perspektywy, że we wrześniu możemy zobaczyć przerwę w cyklu podwyżek stóp Rezerwy Federalnej, ponieważ inflacja skoczyła do kolejnego 40-letniego szczytu na poziomie 8,6%, sprowadzając rynki akcji w dół. Dolar amerykański zwyżkował wraz z rentownościami i osiągnął najwyższy poziom w stosunku do japońskiego jena od sierpnia 1998 roku. Rynki amerykańskie odnotowały najsilniejszy spadek od stycznia, podczas gdy zarówno DAX, jak i FTSE100 odnotowały największe spadki od 3 miesięcy. Rentowność 2-letnich obligacji USA wzrosła o 25 punktów bazowych, zamykając się na najwyższym poziomie od 2008 r., wynoszącym 3,06%, podobnie rentowność 5-letnich obligacji wzrosła powyżej 3,25% i przewyższyła rentowności zarówno 10-, jak i 30-letnich obligacji. Zwykle jest to zapowiedź nadchodzącej recesji. Piątkowy pesymizm został spotęgowany przez załamanie zaufania konsumentów Michigan w czerwcu, które spadło do rekordowo niskiego poziomu, tj. 50,2, podczas gdy oczekiwania inflacyjne w okresie 5–10 lat osiągnęły najwyższy poziom od czerwca 2008 roku. W tym kontekście trudno oczekiwać czegoś więcej niż powrotu do dołków, które obserwowaliśmy w zeszłym miesiącu na S&P500 i Nasdaq100.

Przed nami kolejny tydzień ważnych posiedzeń banków centralnych. Zobaczymy raporty z Rezerwy Federalnej, Banku Anglii, Narodowego Banku Szwajcarii i Banku Japonii. Oczekuje się, że z tych czterech tylko Rezerwa Federalna i Bank Anglii podniosą stopy procentowe.

Przed piątkową publikacją danych o CPI sprawa podwyżki stóp o 50 pb przez Fed była bardzo prawdopodobna, jednak teraz coraz więcej analityków argumentuje zmianę o 75 pb. Bank Anglii może być zmuszony do podwyżki o więcej niż 25 pb, podczas czwartkowego spotkania. Perspektywy inflacji stały się znacznie gorsze i niezależnie od obaw Banku Anglii o to, co 50 punktów bazowych może zrobić z już słabą gospodarką, może on nie mieć wyboru. Dzisiejsze otwarcie giełd w Europie zapowiada się pesymistycznie. W tym tygodniu skupimy się na spotkaniach banków centralnych, a także na najnowszych danych gospodarczych, zaczynając od najnowszych danych o PKB z Wielkiej Brytanii za kwiecień. Oczekuje się, że pokażą one słabą gospodarkę, wyczerpaną skokiem cen energii. Wskaźnik usług ma pokazać wzrost o 0,1%, po spadku o 0,2% miesiąc wcześniej, a produkcja przemysłowa, która spadła w marcu o 0,2%, może odnotować niewielkie odbicie.

EURUSD – po powrocie do obszaru 1,0530 może przetestować minima z zeszłego miesiąca i 2017 r. przy 1,0340/50. Pokonanie tego poziomu jest kluczowe dla kontynuacji ruchu w stronę parytetu 1:1. Opór utworzył się na 1,0630 oraz linii trendu rozciągniętej z tegorocznych maksimów.

GBPUSD – spadł poniżej 1,2450, co otwiera drogę do 1,2155. Dalsze wsparcia znajdują się na 1.1980 i 1 2000 obszarem. 1,2450 stało się oporem.

EURGBP – nadal utrzymuje się pomiędzy 0,8600 a 0,8470, wybicie jednej z tych wartości podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

USDJPY – dziś rano jen osiągnął najniższy poziom od listopada 1998 r., przekraczając szczyty z 2002 r. między 135 a 135,10. Utrzymanie powyżej tego poziomu będzie przemawiać za kontynuacją wzrostów do 137,00. Wsparcia leżą w okolicach 133,00 oraz na 50-dniowym MA przy 128,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 45 punktów niżej, na poziomie 7272.

DAX – oczekuje się otwarcia 225 punktów niżej, na poziomie 13536

CAC40 – możliwe otwarcie 106 punktów niżej, na poziomie 6081.



