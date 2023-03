Rynek obligacji i akcji rozjeżdża się. Czy Powell wskaże możliwy dalszy trend?

Wypowiedzi Powella mogą dać wskazówki, co do poglądu Fed na gospodarkę USA. Wczoraj mieliśmy do czynienia z pozytywnym początkiem tygodnia, kiedy to francuski CAC40 osiągnął rekordowy poziom 7401, podczas gdy FTSE100 pozostał w tyle z powodu rozczarowania związanego z celem PKB Chin na rok 2023.

Rozczarowanie to odbiło się wczoraj na sektorze górniczym po tym, jak Chiny ustaliły swój cel PKB na 2023 rok na dość skromnym poziomie 5%, wskazując na słabszy popyt na surowce. Cel ten, niższy od zeszłorocznego poziomu 5,5%, sugeruje, że chiński rząd będzie mniej hojny, jeśli chodzi o pomoc w stymulowaniu popytu i aktywności gospodarczej. Skupienie się na stabilności wydaje się potwierdzeniem, że w ostatnich latach stworzono obszary niestabilności finansowej, a teraz rząd koncentruje się na bardziej konserwatywnym podejściu.

Dane z Chin

Dzisiejsze dane dotyczące handlu Chin w lutym wykazały wyraźną poprawę po gwałtownym spowolnieniu obserwowanym w ostatnich 2 miesiącach 2022 r., kiedy to różne restrykcje i blokady miały znaczący wpływ na chińską gospodarkę. W IV kwartale chińska gospodarka pogrążyła się w stagnacji, osiągając wzrost o 0%, co odpowiada rocznemu wzrostowi PKB o 3%. Dzisiejsze dane handlowe za styczeń i luty, obejmujące okres po chińskim Nowym Roku, pozwalają lepiej ocenić, w jakim stopniu rozluźnienie restrykcji mogło wyzwolić spiętrzony popyt. Stopy procentowe w Australii w górę Bank Rezerw Australii podniósł stopy zgodnie z oczekiwaniami o 25 punktów bazowych do 3,6%, ponieważ bank centralny kontynuuje poruszanie się w obszarze obaw związanych z uporządkowaniem rynku kredytów hipotecznych na tle inflacji, która nadal wygląda na bardzo lepką. Choć wskazówki były jastrzębie, można było dostrzec lekkie złagodzenie tendencji sugerujące, że bank może być bliski wstrzymania się z decyzją, a dolar australijski nieco się osunął.

Powell w Kongresie

Dziś w centrum uwagi znajdzie się pierwszy dzień zeznań prezesa Fed J. Powella przed amerykańskimi ustawodawcami, przy czym pytania prawdopodobnie skupią się na odporności amerykańskiej gospodarki na obecne zawirowania ekonomiczne. W centrum uwagi znajdzie się to, jak Powell postrzega amerykański rynek pracy i czy zdaniem FOMC warunki gospodarcze poprawiły się, czy pogorszyły od ostatniego posiedzenia Fed.

Rynki będą również zwracać uwagę na to, czy Powell nadal będzie prowadził tę samą narrację o dezinflacji, która była znakiem rozpoznawczym jego ostatniej konferencji prasowej. Jeśli przyzna on, że inflacja może być znacznie bardziej stabilna, niż Fed sądził ponad miesiąc temu, może to wywołać spadki na amerykańskich rynkach akcji.

Sytuacja na giełdzie w USA

Warto zauważyć, że podczas gdy amerykańskie rynki akcji powróciły do poziomu z lutowego posiedzenia Fed, po kolejnym mocnym wczorajszym zakończeniu, rentowność obligacji jest znacznie wyższa, co sugeruje, że po raz kolejny istnieje rozbieżność między wyceną inflacji przez rynki obligacji a wyceną przez rynki akcji.

Sytuacja na rynku walut

Na froncie walutowym euro odnotowało wczoraj lepsze wyniki, ponieważ kolejni decydenci EBC przedstawili perspektywę dalszych wielokrotnych podwyżek stóp procentowych o 50 punktów bazowych po oczekiwanej podwyżce o 50 punktów bazowych, która ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Prezes austriackiego banku centralnego Robert Holzmann powiedział, że EBC powinien podnieść stopy procentowe o 50 pb w marcu, maju, czerwcu i lipcu, potencjalnie podnosząc główną stopę finansowania do 5%.

Komentarze te pojawiły się po wypowiedziach głównego ekonomisty EBC Philipa Lane'a, który również uznał potrzebę dalszych podwyżek, poza przyszłotygodniowym posiedzeniem, stwierdzając, że obecny wysoki poziom inflacji nadal jest zmartwieniem dla EBC, a momentum inflacji bazowej pozostaje silne.



