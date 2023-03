Rynek kryptowalut znokautowany?

Notowania kryptowalut tąpnęły po tym, jak z każdego możliwego frontu nadeszły złe informacje. Prezydent Biden, określając swój plan budżetu na 2024 r., miał przedstawić propozycję, dotyczącą wysokiego podatku od prądu używanego do kopania kryptowalut. Dalej ma zostać zniesiona ulga dotycząca możliwości rozliczania straty z krypto aktywów, a na koniec ma zostać podniesiony podatek od zysków kapitałowych. Również pojawił się temat uznania ETH za papier wartościowy.

Jakby tego było mało, to wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej ds. Nadzoru Michael Barr powiedział w czwartek, że banki powinny uważać na inwestowanie w ryzykowne aktywa kryptowalutowe, zauważając, że regulatorzy dostarczą im wkrótce wskazówki dotyczące zarządzania tymi aktywami.

Banki powinny przyjąć ostrożne podejście podczas angażowania się w działania związane z aktywami kryptowalutowymi i sektorem kryptowalut. Prawdopodobnie postrzegalibyśmy to jako niebezpieczne i nierozsądne dla banków, aby bezpośrednio posiadać aktywa kryptowalutowe w swoich bilansach — zauważył Barr.

Barr potwierdził również, że Fed zaostrzy nadzór nad tymi działaniami po kilku dużych skandalach, które wstrząsnęły branżą kryptowalutową w ciągu ostatniego roku, co spowodowało, że ceny kryptowalut spadły do wieloletnich najniższych poziomów.

Dodatkowo czołowe kryptowaluty na świecie spadły w czwartek po informacji, że Silvergate Capital Corporation zamknie swój bank pożyczek kryptowalutowych po tym, jak firma poniosła stratę w wysokości 948 milionów dolarów na koniec czwartego kwartału.

Strach został również podsycony przez ogromne problemy Silicon Valley Bank. Bank prowadził głównie interesy ze spółkami technologicznymi i start-upami. Bank sprzedał portfel obligacji o wartości 21 mld dolarów z ogromną stratą, aby podnieść płynność finansową. Bank poniósł na tej sprzedaży ogromną stratę w wysokości 1,8 mld dolarów. To więcej niż zysk netto całej firmy w 2021 r. (1,5 mld dolarów). Teraz SVB planuje sprzedać akcje o wartości 2,3 mld dolarów, aby pokryć straty z obligacji. Bank próbuje zachować płynność finansową, ale może być to trudne w obecnych okolicznościach.

Strach padł na inne banki w USA, które także zaczęły gwałtownie tracić na wartości, przypominając czasy upadku Bear Stearns czy Lehman Brothers. Kapitalizacja czterech największych banków spadła w czwartek o 52 mld USD.

Wczoraj bitcoin spadł o około 6 proc., co było największym dziennym spadkiem od upadku giełdy FTX. Cena największej kryptowaluty cofnęła się poniżej 20000 USD. Wydaje się, że to nie koniec emocji w tym tygodniu, ponieważ z wydarzeń, które są zaplanowane, o godzinie 14:30 poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy. Może mieć to wpływ na dalsze działania Fed i sentyment do ryzyka.



