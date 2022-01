Rusza sezon wyników amerykańskich korporacji

T radycyjnie na pierwszy ogień idą banki. Dziś przed sesją swoimi wynikami za czwarty kwartał pochwalą się Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo & Company.

Zdaniem analityków to właśnie banki mogą być dobrą inwestycją na ten rok. Już prawie pewne podwyżki stóp procentowych w USA sprawią, że spread pomiędzy odsetkami z lokat, a oprocentowaniem kredytów wzrośnie, a to przełoży się wzrost zysków.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach w Europie przebiegała w dość nerwowej atmosferze, a tylko dzięki końcówce niektóre główne indeksy wyszły na plus. Niemniej dzień zakończył się w mieszanych nastrojach respektując ważne poziomy techniczne: FTSE100 (0,16%), DAX40 (0,13%), CAC40 (-0,50%), FTSE MIB (0,47%), IBEX 35 (0,53). Stoxx 600 spadł o 0,03%.

Wiele emocji przyniósł wczorajszy handel na Wall Street. Z jednodniowym opóźnieniem inwestorzy zareagowali na wystąpienie Powella i wzrost inflacji CPI. Tylko początek handlu był dla byków pomyślnym. Już od połowy sesji do akcji wkroczyli sprzedający i to oni zdecydowali o kierunku benchmarków, a wszystkie zakończyły dzień sporą przeceną. Najwięcej straciły spółki technologiczne. Nasdaq spadł o 2,51%. Dow Jones stracił 177 pkt., czyli 0,49%, S&P500 pożegnał się z poziomem 4700 pkt tracąc na finiszu 1,42%. W obraz rynku wpisały się małe spółki. Russell 2000 stracił 1,47%.

Dziś na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku w ślad za spadkami na Wall Street fantastyczne nastroje z wczoraj prysły jak bańka mydlana. Rezerwa Federalna przesądziła, że jest na drodze podwyżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Rosnące przypadki koronawirusa w Azji wzbudziły niepewność co do tempa wychodzenia z pandemii. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,28%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,08%, a południowokoreański KOSPI traci 1,36%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,45%), Szanghaj (-0,91%), Singapur (0,62%), Nowa Zelandia (-1,39%), Indonezja (-0,59%). Indeks Asia Dow jest pod kreską 1%.

Miłe złego początki, tak w skrócie można opisać to co działo się na warszawskiej giełdzie. Po udanym starcie, zarówno WIG, jak i WIG20 od południa oddawały zysk, by ostatecznie zakończyć pod kreską. Dzień wcześniej byki w szampańskich nastrojach opuszczały gmach giełdy, jednak wczorajsza sesja nie była już tak udana. Po całej serii wzrostowych sesji na WIG20 i jednodniowym cofnięciu, nadszedł kolejny dzień lekkiego cofnięcia. Taki stan rzeczy można przypisać pogorszeniu nastrojów w Europie i na Wall Street. Niemniej powodów do paniki nie ma, bowiem gracze z Książęcej wspinają się pod górę w imponującym tempie, chwila odpoczynku jest rzeczą naturalną, a skala przeceny była nieznaczna. Blue chipy w dwa dni od wsparcia na poziomie 2300 punktów dotarły do kolejnej półki 2400 pkt, a co najważniejsze, wczoraj finiszowały nieznacznie powyżej tego poziomu. To co może popsuć dobry humor kupujących, to obawy o globalny wzrost gospodarczy i przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej. Przed warszawskimi graczami ciągle jest szansa, że uda się zakończyć ostatni zjazd jeszcze większym odreagowaniem. Jednak tak dynamiczny wzrost może zostać przerwany kilkudniową korektą.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,65 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,38 mld złotych. Indeks WIG stracił 0,12%. Podobnej wielkości stratę odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 2407,62 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,14%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,17%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,01%. Nad kreską zakończyła dzień trzecia liga. sWIG80 zyskał 0,09%. mWIG40 zaliczył niewielki spadek o 0,12%.

W gronie blue chipów 8 spółek dało inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Allegro (2,64%), PZU (2,00%) i Dino (1,78%). Pozostałe 12 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się Lotos LPP i KGHM. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,75%, 3,04% i 1,84%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,28%.

Perspektywy ostatniej fali aprecjacji PLN są dość mgliste. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską, nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,43.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,54.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytó w z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,96.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,35.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.