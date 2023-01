Rusza sezon wyników amerykańskich koncernów

Grudniowy odczyt CPI, który wypadł zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, wprowadził sporo zamieszania na rynkach akcyjnych i parach walutowych powiązanych z dolarem. Można oczekiwać, że inflacja i dane z rynku pracy “zadowolą” Fed, co może zmusić bank centralny do rewizji tempa ścieżki podwyżek stóp procentowych przed ich majowym posiedzeniem. Po podwyżce o 50 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu spodziewamy się, że na początku lutego Fed podniesie koszt pieniądza o 25 pb, a ostatecznie zatrzyma się na poziomie około 5%.

Dziś czeka nas kolejna porcja emocji. Cztery banki z wielkiej szóstki przedstawią przed sesją swoje kwartalne raporty. Inwestorzy szukający przedsmaku tego, co przyniesie 2023 rok dla rynku i gospodarki, powinni zwrócić szczególną uwagę na te wyniki. W porównaniu z innymi sektorami wyniki banków dają najpełniejszy obraz gospodarki. Oczekiwania wobec wielkiej szóstki banków są niejasne. Szybkie podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej w ciągu ostatniego roku pomagają bankom osiągać większe zyski z pożyczek, ale kiedy stopy rosną zbyt szybko, konsumenci są mniej skłonni do zaciągania pożyczek, a ci, którzy mają długi, mogą mieć większe trudności ze spłatą. Podobnie w przypadku pożyczkodawców z dużymi oddziałami bankowości inwestycyjnej i handlu wysokie stopy procentowe spowodowały ochłodzenie zawierania transakcji, ale niestabilność rynku wywołana podwyżkami stóp procentowych zwiększyła aktywność handlową. Oczekuje się, że zyski sześciu dużych banków spadną o 15% rok do roku, zgodnie z danymi FactSet, podczas gdy przychody powinny wzrosnąć dzięki rosnącym portfelom kredytów .

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostem wszystkich indeksów. Benchmarki wzrosły od 0,6% do 1,2%. Dobre nastroje panowały również na Wall Street. Dow Jones zyskał 216 pkt., czyli 0,64%, S&P500 zaliczyło wzrost o 0,32%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem 0,64%

Od kilku miesięcy utrzymuje się inwersja na krótkiej krzywej rentowności. Rentowność krótkoterminowych obligacji znacząco przewyższa te o dłuższym terminie wykupu. Począwszy od miesięcznych, a skończywszy na dwuletnich papierach rządu USA, wszystkie mają rentowność powyżej 4%. Najpopularniejsze wśród inwestorów 10-latki mają dziś rano rentowność 3,468%, a 30-latki 3,594%. Spread 2/10 wynosi dziś rano 63 pb.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku większość giełd rośnie. Pod presją znalazł się Nikkei w wyniku spekulacji, że Bank Japonii może zacieśnić swoją bardzo luźną politykę pieniężną. Niemniej handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Indeks giełdy w Tokio traci 1,09%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,64%, a indeks giełdy w Korei rośnie o 0,84%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (0,16%), Szanghaj (0,57%), Singapur (0,39%), Tajwan (0,75%), Indonezja (-0,27%). Asia Dow Jones rośnie 0,18%

Po pierwszej w tym roku spadkowej sesji na parkiecie przy Książęcej, wczorajszy handel zakończył się powrotem do wzrostów wszystkich najważniejszych indeksów. Od pierwszej tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy 2023 z nadzieją, że uda się przełamać trudności gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, ale rozpędzona lokomotywa musi kiedyś zwolnić. Pytanie tylko czy się nie wykolei.

Czy bliskość pułapu 2000 pkt. pozwoli bykom ja kolejną szarżę? To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, utrzymana agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,72 mld złotych. WIG zyskał 0,77%, a WIG20 dodał do dorobku 0,84%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,72%, meldując się na poziomie 1958 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,75%, a sWIG80 o 0,50%.

Od początku tygodnia, złoty pozostaje w wąskim zakresie wahań do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,28.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,33.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest 29,80.



