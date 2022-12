Ruch w stronę aktywów wyższej jakości

Szkody, jakie wyrządziła tegoroczna kryptowalutowa zima, z pewnością będzie trudno naprawić. Takie zdanie mają analitycy z Coinbase Institutional. W obszernym raporcie podzielili się oni własnymi prognozami dla rynku krypto aktywów na 2023 r. Ich zdaniem nieprędko będzie warto sięgnąć po altcoiny, gdyż wiele kryptowalut straciło ponad 90% swojej wartości od szczytów, a niektóre całkowicie upadły, co może ograniczyć presję wzrostową w najbliższym czasie. W opinii analityków inwestorzy będą zmierzać w kierunku “aktywów wyższej jakości”, do tej grupy zalicza się Bitcoina i Ethereum. Analiza brała pod uwagę dojrzałość odpowiednich ekosystemów oraz względną płynność rynku.

W dniu 22 grudnia największa giełda kryptowalut na świecie opublikowała na swoim blogu post, w którym odnosi się do sytuacji związanych z wywołanym FUDem (Fear, Uncertainty, and Doubt) względem stabilności finansowej firmy. Binance poruszyło w poście 7 kwestii mających związek z ostatnimi ruchami giełdy. Pierwszą sprawą, którą wyjaśnia Binance, jest tymczasowe zawieszenie wypłat USDC, które miało miejsce na początku grudnia. Jak napisano, decyzja firmy była spowodowana trwającym swapem tokenów w trakcie gromadzenia swoich rezerw stablecoinów w postaci BUSD. Kolejna kwestia dotyczy odpowiedniej dostępności środków, które leżą w rezerwach na poczet pokrycia wypłat dla klientów. Firma potwierdziła, że wszystkie aktywa użytkowników na Binance są obsługiwane 1:1 oraz sytuacja finansowa giełdy wciąż pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Zwrócono uwagę na fakt, że giełda utrzymuje się w dużym stopniu z opłat transakcyjnych. Wspomniano także, że w dniu 16 grudnia firma analityczna CryptoQuant zweryfikowała poprawność audytu rezerw giełdy, a w następstwie tego poświadczono, że nie zauważono niczego podobnego do FTX. Binance napisało, że nie będzie defraudować środków użytkowników na żadne transakcje lub inwestycje, nie posiada również żadnych długów, ani nie figuruje na liście wierzycieli żadnej firmy, która niedawno zbankrutowała.

Przeszło dwa lata temu rozpoczęła się batalia prawna między XRP a SEC. Pozew dotyczył sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych w postaci utworzonego przez Ripple Labs tokena XRP. Wyrok w tej sprawie powinien zapaść na początku 2023 r. Nic zatem dziwnego, że w świetle kolejnych sukcesów strony pozwanej, wieloryby dostrzegają szansę na kupno możliwie niedowartościowanej kryptowaluty. Tym samym w grudniu liczba adresów posiadających od 1 mln do 10 mln XRP osiągnęła nowe ATH na poziomie 1617 osób, które odpowiada za 7,23% całkowitej podaży kryptowaluty i stanowi realną siłę w całym ekosystemie. Wieloryby gromadzą XRP licząc, że po nowym roku, wraz z wygraną przed sądem, cena Ripple wyrwie się z trwającego od września 2021 r. trendu spadkowego.

Bitcoin znacznie zawęził zakres w jakim się porusza. Aktualnie ograniczenia konsolidacji to wsparcie na 16,3 tys. USD oraz oporowe 17 tys. USD. Rozbicie jednego z tych poziomów prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

Ethereum zareagowało na wsparcie przy 1150 USD, skąd utworzyła się wysoka świeca popytowa, ale dalsze wzrosty nie były kontynuowane. Cele dla kupujących ponownie znajdują się na 1240 USD i 1350 USD, kolejne wsparcie jest na 1100 USD.

Bitcoin Cash utrzymuje się poniżej oporu na 106 USD, do czasu jego rozbicia możemy zobaczyć dalszą przecenę w stronę 96 USD. Powrót bardziej pozytywnych nastrojów może pozwolić na dotarcie do 112 USD.

Ripple wzrosło powyżej szczytu z 17 grudnia i utworzyło pierwszą korektę w potencjalnym nowym trendzie wzrostowym, co jest dobrym sygnałem dla kupujących. Najbliższe znaczące poziomy to 0,344, 0,354 i 0,373 USD.

Litecoin po sprawdzeniu oporu z okolic 72 USD utworzył, a następnie potwierdził formację objęcia bessy, co może oznaczać pogłebienie spadków i zejście do 64, a nawet 61 USD za monetę.

Dash zaczyna się świecić na zielono. Zarówno tygodniowa, miesięczna, kwartalna i pół roczna procentowa zmiana tego instrumentu jest dodatnia. Warto obserwować co się wydarzy na wysokości wsparcia przy 40,5 USD bądź oporze z 45,5 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.