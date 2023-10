Cena złota - kurszec ponownie przeżywa renesans. Inwestorzy gonią cenę, a na futures na złoto może trwać short squeeze

Notowania złota otworzyły się na początku tygodnia z luką wzrostową w reakcji na informacje o istotnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Do piątkowego popołudnia cena kruszcu w USD wzrosła o około 3,5%, co w tym momencie stanowi największy tygodniowy wzrost od marca. Wtedy notowania wzrosły w tydzień o ponad 6%.

Zwrot na rynku złota po spadku do najniższych poziomów od marca

Zwrot na rynku złota ma miejsce w tym tygodniu, po tym, jak wcześniej notowania spadły do najniższego poziomu od początku marca 2023 r. Od szczytu z kwietnia do dołka sprzed tygodnia cena złota cofnęła się o ponad 12%, co było największą korektą od drugiego kwartału 2022 r.

Potencjalny short squeeze na złocie

Warto wspomnieć, że w momencie, gdy spadała cena złota, to fundusze hedgingowe zwiększały swoją ekspozycję na dalszy spadek cen kruszcu przez kontrakty terminowe. Według danych CFTC hedge funds posiadały ponad 137 tys. pozycji krótkich, co było ich największą wartością od listopada 2022 r. To z kolei może pokazywać, że ich ekspozycja była niewspółmiernie duża do wcześniejszego spadku ceny. W konsekwencji możemy obecnie, w pewnym stopniu, doświadczać zjawiska zwanego short squeeze. Fundusze z pozycjami krótkimi, przy wzroście cen złota, prawdopodobnie są zmuszone zamknąć swoje pozycje przez ich odkupienie, co może jeszcze bardziej wypychać ceny złota na wyższe poziomy.

Czynniki mogące wpływać na cenę złota

Oprócz ryzyka geopolitycznego, które może wspierać notowania złota, pojawiły się także ryzyka dotyczące wpływu konfliktu na inflację. Ropa naftowa czy gaz ziemny podrożały od początku tygodnia, a inflacja w USA za wrzesień okazała się wyższa od oczekiwań.

Z jednej strony ryzyko geopolityczne, z drugiej inflacja, a z trzeciej potencjalny short squeeze, to wszystko może obecnie oddziaływać na złoto w jednym kierunku.

