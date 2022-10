Rozważasz kuono akcji Netflix? Oto prognoza zysków

Netflix jest zawsze pierwszą dużą firmą technologiczną, która ogłasza wyniki. Ich publikacja nastąpi po zamknięciu rynków w USA w środę, 19 października. Po tym jak firma przekroczyła oczekiwania dotyczące ilości subskrybentów w II kwartale oraz planuje uruchomienie nowego projektu serwisu z reklamami, oczekiwania co do wyników są bardzo optymistyczne. Akcje firmy odbiły się o około 35% od lipcowego dołka, ale nadal utrzymują 62% stratę rok do roku i 67% spadek w stosunku historycznego maksimum z listopada 2021 roku. To, czy Netflix może utrzymać pozytywny trend w walce o abonentów z konkurentami, a także jak perspektywiczna jest nowa oferta filmów i seriali, będzie miało kluczowy wpływ na nadchodzące wyniki.

Spowolnienie wzrostu zysków przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na perspektywę nowego projektu serwisu z reklamami

Oprócz wywołanej wojną na Ukrainie straty ilości subskrybentów, Netflix dodatkowo zmaga się z dużą konkurencją ze strony Disney Plus, Amazon Prime i Apple TV. Serwis streamingowy stracił 200 000 subskrybentów w pierwszym kwartale i kolejne 970 000 w drugim kwartale, choć ostatnim razem nie przekroczył oczekiwań strat rzędu 2 milionów.

Według Zacks Consensus, EPS Netflixa będzie na poziomie 2,12 USD, czyli o 33% niżej niż rok temu i zaliczy gwałtowny spadek z 3,20 USD w drugim kwartale. Prognozowane są przychody na poziomie 7,85 mld dolarów, co daje 5% wzrost w stosunku rocznym, jednocześnie oznaczając spowolnienie z 9% tempa wzrostu w poprzednim kwartale, kiedy serwis zanotował przychody w wysokości 7,97 mld dolarów. Firma spodziewa się wzrostu ilości nowych abonentów o 1 milion w trzecim kwartale, co oznacza spowolnienie z 4,4 miliona w tym samym okresie w 2021 roku, ale skokowy wzrost w porównaniu z poprzednimi dwoma kwartałami tego roku. Czwarty sezon hitowego serialu Stranger Things oraz Dahmer mogły przyczynić się do wzrostu oglądalności.

Z uwagi na duże spowolnienie tempa wzrostu ilości subskrybentów, na początku tego roku Netflix ogłosił wprowadzenie tańszego, ale wspieranego reklamami wariantu abonamentu. Nowy wariant oficjalnie wystartuje 3 listopada i będzie kosztować 6,99 dolarów miesięcznie. W zwiazku z tym oczekiwany jest wzrost ilości widzów o 40 milionów na całym świecie w okresie do III kwartału 2023 roku. Firma będzie też pobierać opłaty od osób, które dzielą dostęp do konta. Dlatego właśnie perspektywa przyszłego wzrostu liczby subskrybentów i przychodów ze sprzedaży jest pozytywna, co spółka potwierdza w swoim oświadczeniu.

Coraz niższa wycena



Akcje Netflix są jednymi z szybko rosnących amerykańskich akcji technologicznych z obecnym wskaźnikiem Price to Earnings (P/E) plasującym się w okolicach 20, znacznie niższym niż 65 na początku tego roku. Spadek o 60% mógł w sposób rozsądny wycenić spowolnienie ich wzrostu. Większość analityków ocenia akcje spółki jako "trzymaj" lub "neutralne", ponieważ nowy wariant serwisu z reklamami i wzrost przychodów mogą zrównoważyć słabe wyniki za trzeci kwartał.

Analiza techniczna

Akcje Netflixa znajdują się w ruchu wahadłowym pomiędzy 208 a 250 od 13 lipca po tym, jak serwis podał lepsze od oczekiwań wyniki za drugi kwartał. Cena akcji zakończyła swój roczny trend spadkowy z potencjałem do kontynuowania próby odbicia. Nadchodzące zyski mogą wywołać wybicie z kanału, a wybicie górą z poziomu 208 może doprowadzić cenę akcji do wypełnienia luki cenowej z kwietnia i przetestowania kluczowego oporu w okolicach 335.

Z drugiej strony, przełamanie poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 208 może zepchnąć akcje dalej w dół, do poziomu najniższego od roku, w okolicach 161.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.