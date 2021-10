O statni tydzień na rynkach europejskich wypadł pozytywnie, pomimo dość negatywnego początku. FTSE100 zamknął się powyżej 7200 po raz pierwszy od lutego 2020 r.

Pomimo zakłóceń w portach, opóźnień w łańcuchu dostaw, niedoborów siły roboczej i rosnących cen energii, inwestorzy są zadowoleni z raportów o zarobkach, które ciągle pokazują wyniki powyżej oczekiwań. Chociaż istnieją zrozumiałe obawy dotyczące wpływu rosnących cen energii na dochody konsumentów, ciągle nie wiemy jak silnie może to wpłynąć na ogólny popyt, ale przewiduje się znaczne spadki w nadchodzących tygodniach. Giełdy amerykańskie również zakończyły tydzień na plusie. Dow odnotował najlepszy tydzień od czerwca i aktualnie znajduje się ok. poniżej 1% swoich historycznych szczytów.

Rynki w Azji pozostają chwiejne przez dzisiejszy rozczarowujący raport o PKB z Chin za III kwartał oraz dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej za wrzesień. Na początku tego roku oczekiwano, że chińska gospodarka odnotuje wzrost PKB o około 6%, co w tamtym czasie uważano za dość zaniżony wynik. Aktualnie jest to zbyt optymistyczny poziom, biorąc pod uwagę gwałtowne spowolnienie, które widzieliśmy w porannych danych. W pierwszym kwartale chińska gospodarka wzrosła o 0,4% i 18,3% w ujęciu rocznym. W drugim kwartale odnotowano spowolnienie do 7,9% r/r, chociaż w ujęciu kwartalnym odnotowaliśmy niewielką poprawę do 1,3%. Ostatnie dane z dzisiejszego ranka pokazały, że chińska gospodarka niemal stanęła w miejscu w ujęciu kwartalnym, ze wzrostem o 0,2%, czyli poniżej oczekiwań na poziomie 0,4%. Nietrudno zrozumieć, dlaczego dzisiejsze poranne raporty PKB za III kwartał rozczarowały. Niedawne odczyty PMI pokazały gwałtowne spowolnienie aktywności gospodarczej, a także popytu na towary importowane. Dzisiejsza ekspansja gospodarcza o 0,2% przełożyła się na 4,9% wzrostu r/r, co jest znacznie słabszym wynikiem od przewidywań chińskiego rządu. Zamknięcie wielu fabryk we wrześniu, z powodu rosnących kosztów energii, również działały jak hamulec dla produkcji przemysłowej, która osiągnęła 3,1%, znacznie poniżej oczekiwań. Sprzedaż detaliczna, zwolniła w sierpniu do 2,5%.

Dla funta poprzedni tydzień był bardzo mocny i waluta osiagnęła najwyższy poziom w stosunku do euro od lutego 2020 r. i 5-letnie maksimum w stosunku do japońskiego jena, ponieważ rosnące oprocentowanie obligacji skarbowych zwiększa jego atrakcyjność. Bank centralny może być zmuszony do podniesienia stóp procentowych jeszcze przed końcem tego roku, jeśli oczekiwania dot. inflacji pozostaną wysokie.

EURUSD – po odbiciu od wsparcia na 1,1520 w zeszłym tygodniu kupujący opadli z sił w okolicach 1,1625. Opór znajduje się na październikowych maksimach przy 1,1640/50, przebicie powyżej tej wartości otworzy drogę do 1,1760, a zejście poniżej 1,1520 może wywołać spadki do 1,1450.

GBPUSD – miał solidny tydzień, który zakończył powyżej 1,3750, co sugeruje dalszy ruch w kierunku 1,3900. Wsparcie mamy na 1,3670.

EURGBP – cofnął się w zeszłym tygodniu do obszaru 0,8420, co przy kontynuacji ruchu spadkowego może doprowadzić do testu minimów z 2020 roku. Opory mamy na poziomach 0,8470 oraz 0,8520.

USDJPY – znalazł wsparcie na 113,20 w zeszłym tygodniu i przebił się przez 114,00 zapowiadając dalsze wzrosty do szczytów z 2018 r. na 114,75. Przełamanie wsparcia może spowodować cofnięcie do 112,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 8 punktów niżej, na poziomie 7226.

DAX – oczekuje się otwarcia 13 punktów niżej, na poziomie 15574.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6727.



