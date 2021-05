Rosnące oczekiwania inflacyjne w USA mogą wpłynąć na europejskie otwarcie

Dow, jak i S&P500 zamknęły się na nowych rekordowych poziomach pod koniec ubiegłego tygodnia, a Russell 2000 i Nasdaq pozostają w tyle w porównaniu do swoich dwóch większych odpowiedników. Słabe wyniki indeksu Nasdaq po raz kolejny zaczęły hamować nastroje na szerszym rynku, ponieważ kolejne rozczarowujące zamknięcie przyczyniło się do osłabienia zaufania inwestorów i zepchnięcia wszystkich indeksów USA w dół, jednak dopiero wtedy, gdy Dow odnotował kolejny rekord. Po raz kolejny niepokój budzi inflacja, która wydaje się mieć wpływ na ogólne nastroje rynkowe. Ceny surowców są głównym winowajcą, wyprzedzając dane o CPI w USA, które mają się ukazać jeszcze w tym tygodniu. Piątkowe, niewykorzystane odczyty z rynku pracy, prawdopodobnie zatrzymają Fed przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę obniżone oczekiwania dotyczące gwałtownego wzrostu zatrudnienia na długo przed wrześniem, kiedy wygaśnie najnowszy zestaw zasiłków dla bezrobotnych. Chociaż widzieliśmy wyższe ceny w ostatnich badaniach ISM, wyższe obawy dotyczy tego, czy będą one tymczasowe, czy znacznie bardziej trwałe. Jest prawdopodobnie zbyt wcześnie, aby to wiedzieć, ale spodziewamy się dużego wzrostu inflacji CPI w USA pod koniec tego tygodnia. Należy pamiętać, że ceny rok temu spadły, ropa w USA kosztowała 37 USD, a ceny Brent wynosiły 16 USD, więc na wyniki z tego tygodnia wpłynie bardzo niska baza porównawcza. Faktem jest, że podczas gdy rentowności 10-letnich obligacji wczoraj powyżej 1,6%, po spadku do 1,465% w piątek, rentowności 2-latek ledwo się zmieniły. Wydaje się jednak, że obawy związane z rosnącymi cenami są napędzane pięcioletnimi oczekiwaniami inflacyjnymi w USA, które wczoraj osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia 2011 r.

W każdym razie wczorajszy duży spadek indeksu Nasdaq może się przełożyć się na ujemne otwarcie rynków w Europie, po tym jak rynki azjatyckie spadły w wyniku niekorzystnych danych inflacyjnych pochodzących z Chin. CPI w Chinach wzrósł z 0,4% w marcu do 0,9% w kwietniu, podczas gdy ceny produkcji fabrycznej gwałtownie wzrosły do 6,8% z 4,4%. Pod koniec ubiegłego roku były na poziomie -0,4%. Potrzeba jeszcze kilku miesięcy zanim efekty bazowe znikną, od tego czasu prawdopodobnie będziemy mieli znacznie lepszy obraz tego, gdzie jesteśmy i czy zaufanie banku centralnego do przejściowej inflacji jest właściwe. Dzisiaj usłyszymy przemówienia różnych decydentów Fed, w tym gubernatora Fed, Laela Brainarda, który ponownie skorzysta z okazji, aby wzmocnić zaufanie co do perspektyw inflacji. Jeśli chodzi o dzisiejsze dane, warte uwagi będzie badanie nastrojów inwestorów ZEW w Niemczech, które biorąc pod uwagę ostatnie wzrosty na rynkach akcji powinno zwiększyć się w tym miesiącu do 72,0 z 70,7.

Funt miał wczoraj jeden z lepszych dni, odnotowując największy wzrost od miesiąca, gdy po wyjściu powyżej poziomu 1,4020 w weekend, kilka krótkich pozycji zostało zamkniętych, a optymizm co do zbliżającego się ponownego otwarcia gospodarczego szybko wzrastał. Dziś mamy przemówienie królowej, w którym rząd przedstawi swój program wypełnienia obietnic, patrząc w przyszłość na program gospodarczy po pandemii.

EUR/USD – wzrósł do poziomu 1,2180, otwierając perspektywę ruchu w kierunku szczytu z tego roku na poziomie 1,2305. Wsparcie pojawia się teraz na poziomie 1,2080, a spadek poniżej 1,2070 będzie sygnalizował ruch z powrotem w kierunku 1,2020.

GBP/USD – wychodzi powyżej 1,4020, a następnie tegorocznego szczytu na 1,4115. Kolejnym celem dla tej pary walutowej mogą być szczyty z 2018 r. na przy 1,4375. Obszar 1,4020 staje się kluczowym wsparciem w tym ruchu wzrostowym. Spadek poniżej 1,4000 może oznaczać powrót do 1,3920.

EUR/GBP – niepowodzenie w pokonaniu strefy 0,8730 spowodowało, że para EURGBP spadła poniżej 50-dniowego MA i 0,8620. Nastawienie na rynku pozostaje na ruch w kierunku 0,8580, dalsze spadki mogą spowodować powrót do kwietniowych minimów na poziomie 0,8478.

USD/JPY – kontynuuje swój powolny ruch w kierunku wsparcia na linii trendu ze styczniowych minimów, które obecnie znajduje się w okolicy 108,10. Spadki poniżej obszaru 107,80 dają szansę na powrót do 106,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 90 punktów niżej, na poziomie 7033.

DAX – oczekuje się otwarcia 200 punktów niżej, na poziomie 15200.

CAC40 – możliwe otwarcie 76 punktów niżej, na poziomie 6310.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.