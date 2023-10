Bitcoin wciąż bez rozstrzygnięcia. Notowania nadal w konsolidacji. ETH broni dołków

Kurs bitcoina niewiele się zmienił w ostatnim czasie, poza lekkim spadkiem w tym tygodniu do okolic 26600 USD. W spadkach mógł pomóc wczorajszy odczyt inflacji z USA, która znalazła się na poziomie 3,7% we wrześniu, gdy oczekiwano odczytu na poziomie 3,6%, z kolei w ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 0,4 zamiast oczekiwanych 0,3 proc. Taki odczyt mógł pomóc umocnić dolara amerykańskiego w relacji do głównych światowych walut, ale także w relacji do bitcoina oraz ethereum.

BTC w konsolidacji, ETH z najniższym poziomem od marca

To właśnie na ETH zdaje się, że sytuacja jest jeszcze ciekawsza niż na BTC. O ile bitcoin do swoich ostatnich dołków ma jeszcze relatywnie daleką drogę, to ETH już je wczoraj przetestował. W pewnym momencie kurs ETH/USD znalazł się na najniższym poziomie od 12 marca, schodząc blisko 1500 USD. Na tę chwilę ETH udaje się bronić potencjalnego wsparcia, jednak gdyby ono zostało przełamane, to kolejne może wypadać w rejonie 1400 USD.

Potencjalne kluczowe poziomy dla bitcoina

Z kolei dla bitcoina potencjalna strefa wsparcia znajduje się w rejonie 26000-25000 USD i na tę chwilę może ona podtrzymywać kurs. W przypadku jej pokonania, kolejne wsparcie może wypadać w rejonie 20500-20000 USD. Z kolei najbliższy potencjalny poziom oporu może znajdować się przy 30000 USD. Dalszy potencjalny opór to dopiero rejon 38000 USD.

Nasdaq 100 i korelacja z dominacją bitcoina

Warto także zauważyć, że dominacja bitcoina ponownie wzrosła powyżej 51% i jest na najwyższym poziomie od 13 lipca. Oznacza to, że kapitalizacja bitcoina stanowi ponad połowę całej kapitalizacji rynku kryptowalut. W tym kontekście warto dodać, że zachowanie dominacji bitcoina poniekąd zdaje się wyprzedzać o około 20-30 dni zachowanie indeksu Nasdaq 100, taka korelacja jest widoczna od początku roku. Gdy dominacja rośnie, indeks Nasdaq 100 po pewnym czasie też zdawał się piąć w górę, gdy spadała z kolei, to indeks Nasdaq 100 z czasem przechodził do rysowania korekty. Czy taka korelacja będzie dalej utrzymywana? Tego nie wiadomo, ale zjawisko wydaje się obecnie być ciekawe.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.