Ropa WTI – rynek testuje ważna opory

W ysokie ceny surowców energetycznych są jednym z głównych czynników podnoszących ogólnoświatową inflację do niespotykanych od wielu lat poziomów, a z grona surowców ropa naftowa wydaje się być czynnikiem bardzo istotnym jeśli nie najważniejszym.

Ewentualny spadek cen tego surowca miałby zatem istotny wpływ na realną gospodarkę, oczekiwania co do tempa i skali podwyżek stóp procentowych, a przez to również np. na rynki kapitałowe. Celem tej analizy jest ocena bieżącej sytuacji na rynku ropy naftowej (WTI) przez pryzmat analizy technicznej.

Zasięg z długoterminowego kanału został wykonany

W okolicach połowy 2021 roku cena ropy WTI pokonała długoterminową linię trendu spadkowego poprowadzoną od szczytu z 2008 roku (wykres kontynuacyjny), która to linia mogła być górnym ograniczeniem długoterminowego kanału spadkowego.

Po wybiciu z tego kanału rynek przetestował dwukrotnie jego ograniczenie od góry i następnie kontynuował wzrosty ustanawiając nowe, wieloletnie maksima. Zgodnie z regułami klasycznej analizy technicznej modelowy zasięg ruchu po wybiciu z kanału często równy jest jego szerokości odłożonej od miejsca wybicia. W naszym przypadku zastosowanie tej reguły wyznaczyło zasięg zwyżki cen ropy WTI do strefy 126-131 USD/bbl, co zostało zrealizowane w połowie marca br. Po wykonaniu tego zasięgu na rynku nastąpiło mocne cofnięcie do okolic 95 USD, a następnie rynek jeszcze raz próbował zaatakować ważne opory tworzone przez „zduplikowany” kanał spadkowy. Jak widać na powyższym wykresie atak ten nie zakończył się powodzeniem.

Mocne spadki ceny WTI w czerwcu br. mogą być zatem zapowiedzią rozwinięcia się kolejnej „nogi spadkowej” trwającego od połowy marca ruchu w dół, która to mogłaby np. sprowadzić jej cenę do strefy 91-81 USD/bbl. W tej strefie znajdują się moim zdaniem najbliższe średnioterminowe wsparcia tworzone przez hipotetyczne, wewnętrzne linie trendu w obrębie nowego kanału spadkowego.

W krótkim terminie zbliżamy się do ważnych oporów

Od 22 czerwca na rynku ropy trwają ponowne zwyżki i jak widać na poniższym wykresie cena tego surowca zbliżyła się do ważnych oporów rozciągających się między 113 a 118,2 USD/bbl.

Ww. strefa oporów wyznaczona została w oparciu o kilka różnych metod analizy technicznej i moim zdaniem jest bardzo istotna dla dalszego kierunku trendu tego rynku. Dopóki opory te nie zostaną pokonane, szanse na rozwiniecie kolejnej „nogi” spadkowej będą duże, szczególnie jeśli uwzględnia się długoterminowy obraz, który omówiłem wyżej.

Z drugiej strony, co byłoby sygnałem rozwijania się kolejnej struktury spadkowej ? Może nim być np. pokonane jednego ze wskaźników służących do kontroli trendu (np. „Główny Trend” – platforma Next Generation CMC Markets) lub klasycznych wsparć, które usytuowane są w okolicach 105 USD/bbl. Zarówno ww. wskaźnik jak i geneza tych klasycznych wsparć zostały pokazane na powyższym wykresie.

Podsumowanie

Ropa WTI wykonała modelowy, średnioterminowy zasięg wynikający z szerokości przełamanego długoterminowego kanału spadkowego i od tego czasu problemy z kontynuacją wzrostów pogłębiają się. W tym świetle wydaje się, że trwający od 22 czerwca br. ruch w górę jest tylko korektą i taka teza będzie dla mnie obowiązująca dopóki strefa oporów kończąca się w okolicach 118,2 USD/bbl nie zostanie pokonana. Z drugiej strony ewentualne przełamanie wskazanych w tej analizie wyżej wsparć mogłoby otworzyć drogę do rozwinięcia struktury spadkowej np. w kierunku strefy 91-81 USD/bbl, której genezę przedstawiłem na pierwszym z powyższych wykresów.



