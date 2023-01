Rentowność wydobycia BTC poza podium

Wraz ze spadkami na rynku kryptowalut w ciągu ostatniego roku, krypto inwestorzy dostali mocno w kość, ale szczególnie mocno ucierpiała rentowność wydobywania. Wielu kopaczy zbankrutowało, podczas gdy inni nadal walczą o utrzymanie się na powierzchni. Przy aktualnych, niskich cenach wygląda na to, że bardziej opłaca się wydobywać Dogecoina niż Bitcoina. Według statystyk opublikowanych przez CoinWarz, aktualnie pozycja lidera rentowności wydobycia należy do Verge, który nagradza górników tokenami XVG. DOGE plasuje się na drugiej pozycji w tej klasyfikacji, a BTC zajmuje dopiero szóste miejsce.

Mimo że dostęp do miksera kryptowalut Tornado cash został ograniczony w wyniku nałożonych przez USA sankcji, to jego decentralizacja jest powodem, przez który praktycznie nie jest możliwe jego całkowite wyłączenie z działania. W dniu 9 stycznia firma analityczna Chainalysis opublikowała raport, w którym skupiła się właśnie na Tornado Cash. Co prawda analitycy przyznali, że sankcje na swój sposób odniosły pewien skutek, bowiem doprowadziły do spadku całkowitego napływu kryptowalut do miksera o 68%, jednakże jego działanie jest oparte na smart kontraktach, co nie pozwala na jego definitywne wykluczenie. Sukces w powstrzymaniu działania innego miksera tj. Darknet Hydra odniesiono tylko dzięki przejęciu serwera przez niemiecką policję. Mimo, że sankcje nałożone na Tornado Cash doprowadziły do usunięcia jego front-endowej strony internetowej, to jego smart kontrakty mogą pracować w nieskończoność. Co za tym idzie, praktycznie każda osoba jest w stanie nadal korzystać z niego w dowolnym momencie. Cyberprzestępcy ciągle są w stanie używać tego miksera do prania skradzionych kryptowalut. Tornado cash odpowiada za wypranie 455 milionó w dolarów, które zostały skradzione przez Koreę Północną.

Rynek aktywów cyfrowych rozpoczął nowy rok pozostając w uśpieniu. Zrealizowana zmienność dla dwóch głównych aktywów osiągnęła ekstremalnie niski poziom, takie okresy historycznie poprzedzały gwałtowne ruchy rynkowe, nie tylko wzrostowe. Spadki cen aktywów cyfrowych osiągały nawet 50%, ale notowano również wejścia w nowe rynki byka. Bitcoin przez 3 tygodnie utrzymywał się w mającym zaledwie 557$. Okres końca roku jest zazwyczaj spokojny dla wszystkich rynków, przestrzeń aktywów cyfrowych nie była wyjątkiem.

Bitcoin pokonał opór stawiany przez poziom 17 tys. USD, co przemawia za kontynuacją ruchu w stronę szczytu z 14 grudnia na 18,4 tys. USD. Zaprzeczeniem wzrostowego scenariusza będzie ponowne zejście poniżej 17 tys. USD.

Ethereum po wzroście ponad 1240 USD, skierowało się do 1350 USD, które aktualnie pełni kluczową zaporę dla byków. Jego rozbicie może pozwolić na dotarcie do dołka przed szczytem z 4 listopada.

Bitcoin Cash wyszedł powyżej oporu na 106 USD, co przemawia za ruchem do 112 USD. Powrót negatywnych nastrojów może oznaczać na ponowne spadki do 98 USD.

Ripple po bardzo dynamicznym zejściu do 0,3 USD utworzyło długi dolny cień sygnalizujący, że kupujący nadal są zainteresowani tym aktywem. Pierwszą informacją o potencjalnym powrocie do trendu wzrostowego będzie pokonanie ostatniego szczytu przed dołkiem na 0,373 USD.

Litecoin w trakcie ostatniego tygodnia wzrósł o ponad 8,5% i osiągnął wartość 84 USD, skąd w grudniu wystąpiła silna wyprzedaż. Ruch przez 85 USD będzie zapowiedzią kontynuacji wzrostów do 92 USD. Wsparcie jest na 78 USD.

Dash kontynuuje odbicie od wsparcia na 40,5 USD i aktualnie zmierza w stronę równego poziomu 50 USD i kolejnego oporu na 55 USD. Celem dla sprzedających może być poziom 44 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.