Rekordowe emisje obligacji, ogromna dźwignia, sezon wyników i wysokie rentowności

Spoglądając tylko na sam tytuł niniejszego komentarza, można zauważyć, że prawdopodobnie czekać nas może interesujący tydzień i będzie podobnie jak u Hitchcocka. Napięcie na rynkach już zdecydowanie wzrosło w piątek, kiedy NVIDIA zaliczyła najgorszą sesję od pandemii, spadając o 10%, do czego miała się w szczególności przyczynić spółka Super Micro Computer, która nie zaprezentowała wstępnych wyników, tak jak to robiła w poprzednich kwartałach, a jedynie podała w komunikacie, że 30 kwietnia opublikuje wyniki kwartalne. Inwestorzy, którzy jeszcze miesiąc temu podnosili w konsensusach oczekiwania odnośnie do wyników spółki, prawdopodobnie uznali, że nie ma się ona czym pochwalić i zaczęli wyprzedawać w pośpiechu akcje. To pociągnąć mogło cały sektor AI/półprzewodników.

Ogromna podaż długu USA i wysokie rentowności

W dniach od 22 do 25 kwietnia amerykański Departament Skarbu będzie chciał uplasować rekordowe ilości długu. W dniu 22 kwietnia na sprzedaż pójdą 13 i 26-tygodniowe bony o wartości 140 mld USD. Tymczasem kolejno w dniu 23 kwietnia uplasowane zostaną 2-letni obligacje za kwotę 69 mld USD, 24 kwietnia 5-letnie za kwotę 70 mld USD i 25 kwietnia 7-letnie na kwotę 44 mld USD.

Z tego punktu widzenia, w tym tygodniu inwestorzy mogą jeszcze wywierać dużą presję na wysokie rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych, ponieważ rekordowa podaż, to presja na cenę, a presja na cenę, to możliwy wzrost rentowności. Stąd rynek będzie spoglądać zwłaszcza na rentowności 2-letnich obligacji, które oscylują przy poziomie 5%. Czy inwestorzy zażyczą sobie odsetek przekraczających ten poziom i to tuż przed piątkowymi danymi o inflacji PCE i czwartkowymi danymi o PKB USA?

Ogromna dźwignia przy niepewnym i zmiennym rynku

Jak wynika z notki Goldman Sachs publikowanej przez agencję Reuters, globalne pożyczki funduszy hedgingowych wzrosły do najwyższego poziomu od pięciu lat w tygodniu poprzedzającym 19 kwietnia. Banki udzielają funduszom hedgingowym dźwigni finansowej, zasadniczo pożyczki na finansowanie inwestycji, co zwiększa zyski funduszy hedgingowych, ale może również zwiększać straty. Dźwignia brutto, czyli całkowite zadłużenie, osiągnęła 270% po wzroście o 2,6 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim tygodniem, podał Goldman Sachs.

Co do zasady dźwignia może być większa, gdy rynek jest spokojny i nie jest narażony na dużą niepewność i wahania. Duża dźwignia przy niespokojnym rynku brzmi tak, jakby to właśnie z lewarem zakładać spadek zmienności... co jeśli jednak ta zmienność nie spadnie? Jest to wtedy podwójne ryzyko. Można powiedzieć, że hedge fundy idą na całość, biorąc rekordową dźwignię przy relatywnie dużej oczekiwanej zmienności, grając na jej spadek. Jeśli jednak im się to nie powiedzie, to prawdopodobnie skutki odczujemy wszyscy.

Wyniki spółek w tym tygodniu

NVIDIA swoje wyniki poda dopiero za miesiąc, SMC i AMD podadzą wyniki 30 kwietnia, natomiast w tym tygodniu we wtorek po sesji wyniki poda Tesla oraz VISA, w środę po sesji META, a najciekawszy zdaje się być czwartek, gdy poznamy wyniki Microsoft, Alphabet i Intel, również po sesji. W piątek przed sesją wyniki opublikuje ExxonMobil.

Czeka nas zatem emocjonujący tydzień, gdzie w czwartek i piątek pojawią się dodatkowo kluczowe dane z gospodarki USA, w tym PKB oraz inflacja PCE

__



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.