Seria słabych aukcji amerykańskich obligacji skarbowych podsyca obawy inwestorów, że rynki będą miały trudności z wchłonięciem nadchodzącego napływu długu publicznego. Wyprzedaż wywołana gorętszym niż oczekiwano raportem o inflacji nasiliła się w zeszłym tygodniu, po słabym popycie na sprzedaż 10-letnich obligacji skarbowych za 39 miliardów dolarów. Inwestorzy wykazali także niewielkie zainteresowanie aukcjami trzyletnich i 30-letnich obligacji skarbowych. Za ich ostrożnością kryje się rosnące przekonanie, że inflacja nie jest w pełni ujarzmiona i że Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe na najwyższym poziomie od kilkudziesięciu lat przez wiele miesięcy, jeśli nie lat. Rentowność 10-letnich obligacji – punkt odniesienia dla oprocentowania wszystkich kredytów, od kredytów hipotecznych po kredyty korporacyjne wzrosła dziś rano do poziomu około 4,6%. Jednocześnie rząd jest gotowy sprzedać w maju kolejne obligacje o wartości około 386 miliardów dolarów – jest to trend, który według Wall Street będzie kontynuowany niezależnie od tego, kto wygra listopadowe wybory prezydenckie.

Choć niewielu obawia się nieudanej aukcji – co według analityków jest mało prawdopodobnym scenariuszem, niektórzy obawiają się, że nadmiar obligacji skarbowych wstrząśnie innymi częściami rynków, podniesie koszty pożyczek rządowych i zaszkodzi gospodarce. Rząd finansuje swoją działalność poprzez sprzedaż najbezpieczniejszych obligacji świata inwestorom i dealerom na regularnych aukcjach. Od początku pandemii nastąpił gwałtowny wzrost emisji obligacji skarbowych. W pierwszych trzech miesiącach 2024 r. Stany Zjednoczone sprzedały dług o wartości 7,2 bln dolarów, co stanowi największą kwartalną sumę w historii. To więcej niż w drugim kwartale 2020 r., kiedy rząd finansował falę bodźców związanych z Covid-19. w zeszłym roku wyemitowano obligacji skarbowych za rekordową kwotę 23 bilionach dolarów. Wraz z odroczeniem przez Fed terminu cięcia stóp procentowych sprawia, że ceny obligacji na rynku wtórnym pozostają na bardzo niskich poziomach.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 19.04.2024.

Na giełdach wciąż nerwowo.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy przebiegała w niewielkiej zmienności i dopiero w końcówce handlu benchmarki utwierdziły się na zielonym terytorium. Dax, FTSE 100 i Stoxx 600 ostatecznie zakończyły dzień zyskiem od 0,2% do 0,3%. Lepiej radziły sobie giełdy z południa Europy. Madryt i Mediolan zyskały odpowiednio 1,23% i 0,74%.

Za nami czwarta z rzędu spadkowa sesja w USA. Po poniedziałkowej wyprzedaży, wczorajsza sesja na Wall Street pokazała, że wciąż brak jest chętnych do kupowania akcji. Dow Jones Industrial Average zyskał 22 pkt., czyli 0,06%. Indeks S&P500 spadł o 0,22%. Nasdaq Composite stracił 0,52%.

W Azji wyprzedaż.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś po czerwonej stronie mocy, w ślad za słabą sesją na Wall Street i wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie. Indeks Nikkei 225 spada o 2,5%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,14%. Południowokoreański KOSPI traci 1,76%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,23%), Szanghaj (-0,4%), Singapur (-0,59%), Sensex (-0,43%). Indeks Asia Dow w dół o 1,9%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Byki z parkietu przy Książęcej mogą odetchnąć z ulgą po bardzo słabym ubiegłym tygodniu. Indeksy drugą sesję z rzędu rosną i radzą sobie zdecydowanie lepiej niż ich odpowiedniki na Wall Street. Również wzrosty na największych giełdach w Europie wspierały byczo nastawionych graczy. Widać inwestorzy na Starym Kontynencie w tym i rodzimi gracze liczą na odbicie w USA. Po solidnych spadkach na Wall Street takiego scenariusza nie można wykluczyć, jednak zachodzi obawa, że może to być tylko korekta ostatniej przeceny WIG20 i znów pojawi się zwiększona aktywność niedźwiedzi.

Po wysokim otwarciu, WIG20 skierował się na południe schodząc pod kreskę. Niemniej dalsza część handlu przebiegała pod dyktando kupujących. Najbliższe sesje pokażą, czy to tylko pułapka zastawiona na byki, czy to strona popytowa zwietrzyła okazję do zakupów po promocyjnej cenie. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień na maksimach dziennego zakresu wahań. Obawy o jakość odbicie mogą płynąć z rynku futures. Kontrakty na WIG20 dotarły do lokalnej strefy oporu, a to może zwiastować uruchomienie podaży.

Z grona blue chipów 16 spółek odnotowało wzrost. Liderami sesji było Allegro i Alior, które zyskały odpowiednio 3,48% i 3,16%. Najsłabiej wypadły JSW i PKN Orlen przecenione odpowiednio o 0,75% i 0,71%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,46 mld zł. WIG zyskał 0,97%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,18%. WIG20fut zyskał 1,08% osiągając na zamknięciu wartość 2442 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,61%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,1%.

Stabilizacja złotego na wysokich poziomach.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,35.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,09.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.