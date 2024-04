Amerykańska giełda przeżywa trudny okres, ponieważ rentowności obligacji wzrosły w tym miesiącu w związku z obawami, że solidna gospodarka pomaga utrzymać presję inflacyjną. Indeks S&P500 jest na dobrej drodze do największego miesięcznego spadku od grudnia 2022 r., gdzie kwietniowe cofnięcie wymazało około połowy zysków, jakie amerykańska giełda osiągnęła od początku roku do końca marca. Patrząc na kwiecień, indeks spadł do ostatniego piątku o aż 5,5%, zmniejszając swój wzrost do 4,1%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.04.2024.

Inwestorzy giełdowi upewnili się, że wzrost gospodarczy w USA pozostaje silny, a obecnie problem polega na tym, że siła gospodarki została już ujęta w cenach akcji. Tegoroczny wzrost rentowności na rynku obligacji skarbowych przyspieszył w kwietniu, powodując wstrząs na amerykańskiej giełdzie. Niebezpieczeństwo dla akcji może wynikać z potrzeby podniesienia długoterminowych stóp procentowych obligacji skarbowych jeszcze wyżej, aby schłodzić popyt w gospodarce, zanim Rezerwa Federalna nabierze wystarczającej pewności, że inflacja trwale spadnie do celu na poziomie 2%. W tym tygodniu, 25 kwietnia, inwestorzy poznają szacunki Biura Analiz Ekonomicznych dotyczące wzrostu produktu krajowego brutto w USA w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. Jak dotąd gospodarka wykazała się odpornością pomimo zaostrzenia przez Fed polityki pieniężnej w celu obniżenia inflacji. Inwestorzy na rynku kontraktów terminowych funduszy federalnych obstawiają, że Fed może rozpocząć obniżanie referencyjnej stopy procentowej we wrześniu, potencjalnie o ćwierć punktu procentowego do zakresu od 5% do 5,25%. Oczekują już tylko jednej lub dwóch obniżek stóp w tym roku.

Również w tym tygodniu publikacje wyników rozpoczną spółki z grupy siedmiu, a właściwie z ośmiu wspaniałych. Jakiekolwiek rozczarowujące elementy podane w raportach mogą zaszkodzić amerykańskim indeksom.

Na giełdach wciąż nerwowo.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy przebiegała w przewadze niedźwiedzi. To trzeci z rzędu tygodniowy spadek na Germany 40. I choć podczas ostatniej sesji tygodnia pojawił się długi dolny cień, który może świadczyć o powrocie byków, to wszystko wskazuje na to, że o dalszym kierunku zdecydują inwestorzy z Wall Street , a oczekiwana korekta w USA może nie nadejść. Wśród głównych indeksów Europy, to właśnie Dax (-0,56%) stracił w piątek najwięcej. Niewielkie wzrosty zaliczyły FTSE 100 i FTSE MIB.

Za nami piąta z rzędu spadkowa sesja w wykonaniu S&P500 i Nasdaq. Jedynie Dow Jones utrzymał się na powierzchni, co daje nadzieję na powstrzymanie spadków za oceanem. Dow Jones Industrial Average zyskał 211 pkt., czyli 0,56%. Indeks S&P500 spadł o 0,88%. Nasdaq Composite stracił 2,05%.

W Azji odbicie po fali wyprzedaży.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują po fali wyprzedaży jaka dotknęła indeksy w minionym tygodniu. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,63%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,91%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,09%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,74), Szanghaj (-0,47%), Singapur (1,38%), Sensex (0,29%). Indeks Asia Dow w górę o 84%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Ostatnia sesja tygodnia na parkiecie przy Książęcej w wykonaniu WIG20 przebiegała kropka w kropkę jak w przypadku głównych giełd Starego Kontynentu. Po niskim otwarciu, WIG20 przez połowę notowań nie mógł znaleźć kierunku, a handel przebiegał w minimalnej zmienności. Od tego czasu w ślad za wiodącymi indeksami Europy indeks skierował się na północ. Ostatecznie rzutem na taśmę udało się bykom zakończyć dzień na zielonym terytorium. Czy byki znad Wisły podjęły niebezpieczną grę licząc na odbicie na Wall Street? Możliwe, że taki scenariusz leży w założeniu strony popytowej. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w okolicach maksimów dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów 9 spółek odnotowało wzrost. Liderami sesji były Dino i PGE, spółki które w ostatnim czasie były w defensywie. Zyskały one odpowiednio 2,14% i 1,41%. Najsłabiej wypadły LPP i Budimex przecenione odpowiednio o 1,73% i 1,39%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,4 mld zł. WIG zyskał symboliczne 0,02%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,12%. WIG20fut zyskał 0,08%, osiągając na zamknięciu wartość 2444 pkt. Niewielkie spadki zaliczyły średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,33%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,08%.

Złoty odrabia straty po ostatniej fali osłabienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.