Halving Bitcoina już dziś w nocy, czyli święto najbardziej efektywnego ekosystemu

Halving Bitcoin to zjawisko, które odbywa się co około cztery lata i ma ogromne znaczenie dla całej społeczności kryptowalut. Jego wpływ jest odczuwalny zarówno w aspektach technicznych sieci Bitcoin, jak i na rynkach finansowych. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest halving, dlaczego jest ważny i czego możemy spodziewać się po kolejnym, który nastąpi w sobotę 20 kwietnia 2024 r. w nocy.

Czym jest halving Bitcoina?

Halving to proces zmniejszenia nagród za wydobywanie nowych bloków Bitcoin o połowę. Kiedy Satoshi Nakamoto, tajemniczy twórca Bitcoina, projektował protokół, zdecydował, że nagroda dla górników za dodawanie nowych bloków do blockchaina będzie systematycznie zmniejszana. Początkowo wynosiła 50 BTC za blok. Co 210,000 bloków, czyli mniej więcej co cztery lata, ta nagroda jest redukowana o połowę. W 2020 roku nagroda ta spadła do 6.25 BTC za blok, a teraz spadnie do 3,125 BTC.

Niemniej w ujęciu dolarowym, nawet przy spadku liczby otrzymywanych BTC, wciąż wartość nagrody rośnie. Przy ostatnim halvingu z kwietnia 2020 r. 6.25 BTC było warte 56250 USD, a w sobotę 3,125 BTC może być warte ponad 190000 USD (czy niemal 3.5 x więcej). Na tym polega cała koncepcja Bitcoina i wzrostu jego ceny od halvingu do halvingu, co powoduje unikatowość mysli Nakamoto, gdzie rzadkość danego dobra wyinduje jego cenę w czasie i utrzymuje cały system, który musi być jak najbardziej efektywny przez tym wydarzeniem.

Dlaczego halving jest ważny?

Głównym celem halvingu jest kontrola inflacji i ograniczenie podaży nowych Bitcoinów, co ma na celu zwiększenie ich wartości. Ponieważ Bitcoin ma ograniczoną podaż do 21 milionów monet, halvingi są kluczowym elementem w utrzymaniu rzadkości BTC i zapobieganiu degradacji wartości przez nadmierną podaż (w przeciwieństwie do tradycyjnego systemu finansowego i walut fiat).

Halving wpływa również na górników, którzy muszą się dostosować do zmniejszonych nagród. Z czasem koszt wydobycia Bitcoina rośnie, podczas gdy nagroda za wydobycie bloku maleje, co skłania górników do większej efektywności i potencjalnie prowadzi do konsolidacji w branży górniczej. To z kolei mechanizm, który wymusza jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów sieci. Bitcoin jest doskonałą ekonomią, ponieważ ekonomia to nauka gospodarowania ograniczonymi zasobami i wyciskania jak największej efektywności z tych zasobów. W przypadku Bitcoina ten zasób się kurczy co 4 lata, co tę efektywność naturalnie wymusza. Jeśli jakiś podmiot nie jest w stanie się dostosować, to wypada z rynku w myśl, że zostaną najsilniejsi i najlepiej sobie radzący i podmioty najlepiej zarządzane. Tu warunki gry są równe dla wszystkich i każdy zna zasady z góry.

Rynkowe skutki halvingu Bitcoina

Z perspektywy rynkowej, halvingi często prowadzą do zwiększonej zmienności cen Bitcoina. W przeszłości obserwowano wzrosty cen zwłaszcza po halvingu, chociaż przyszłe wyniki mogą się różnić. Inwestorzy i spekulanci często próbują przewidzieć skutki halvingu, co może prowadzić do spekulacyjnych wzrostów cen. Z reguły jednak Bitcoin ustanawiał nowy historyczny szczyt po halvingu. Teraz wydarzyło się to przed halvingiem, co dla wielu stawia znak zapytania, czy uda się po tym wydarzeniu powtórzyć ten wyczyn. Niemniej wydarzenie to będzie godne uwagi dla zachowania samej ceny BTC, następnie reakcji górników, czy będą sprzedawać swoje coiny, aby pokryć koszty działalności, a także jak będą zachowywać się wartości opłat w sieci Bitcoin oraz przede wszystkim, czy w tym cyklu cena Bitcoina w dolarach przekroczy okrągły poziom 100 000 USD, czego nie udało się zrobić w cyklu poprzednim, a było o tym bardzo głośno.

