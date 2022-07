Regulacje kryptowalut

U rzędnicy z Unii Europejskiej niedawno uzgodnili przełomowe prawo “Markets in Crypto-Assets” (MiCa), które zawiera wytyczne dla dostawców usług związanych z kryptowalutami.

Obecnie rynek zastanawia się jak nowe regulacje wpłyną na branżę blockchaina, ale według Richarda Gardnera, dyrektora generalnego firmy Modulus, jest to dobra wiadomość, która może zakończyć bessę na rynku zasobów cyfrowych i otworzyć branżę na rozwój i innowacje.

Kapitalizacja rynkowa stablecoina od firmy Circle – USDC, wzrosła w trakcie maja o 8,3%, co pozwoliło na osiągnięcie ATH kapitalizacji na poziomie 60 mld dolarów. Jednocześnie USDT stracił 19% i na obecny moment jego kapitalizacja wynosi około 66,1 mld USD. Środowisko kryptowalutowych inwestorów bardzo ostrożnie wykonuje kolejne ruchy jeśli chodzi o stablecoiny, a zwłaszcza USDT. Jest to spowodowane coraz większą niepewnością w stosunku do tego typu aktywów, gdyż przyczyniły się do upadku algorytmicznego stablecoina od Terra, gdzie wartość całego projektu wynosiła 40 miliardów dolarów.

W dniu 29 czerwca Michael Saylor poinformował na Twitterze o najnowszym zakupie dokonanym przez jego firmę. Tym razem spółka nabyła 480 BTC za łączną kwotę 10 mln dolarów. Wcześniej pojawiły się obawy, że MicroStrategy może stanąć w obliczu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w związku z kilkuset milionowymi pożyczkami, jednak teraz firma podobno posiada odpowiednie środki, a ewentualne problemy z inwestycją wystąpią dopiero, gdy cena BTC spadnie poniżej 3500 USD.

Produkty inwestycyjne oparte na aktywach cyfrowych odnotowały w ubiegłym tygodniu dodatnie przepływy netto o łącznej wartości 64 mln USD, choć główne dane pokazują że znaczną większość napływów odnotowały produkty inwestycyjne pozwalające na zajmowanie pozycji krótkich. Oznacza to, że inwestorzy obecnie stawiają na dalszą deprecjację głównej kryptowaluty.

Bitcoin oscyluje wokół poziomu 20 tys. USD, najbliższe znaczące poziomy to 17,5 tys. USD oraz 22 tys. USD.

Ethereum, podobnie jak BTC, utrzymuje się w dość ciasnym zakresie, wsparcie leży na 1050 USD, a opór na 1250 USD.

Bitcoin Cash utworzył korektę pędzącą na interwale czterogodzinnym, która może pomóc dotrzeć tej kryptowalucie do poziomu 110 USD. Najbliższe wsparcie znajduje się na 101,6 USD.

Ripple podczas wczorajszego dnia utworzyło formację świecową harami, której potwierdzenie będzie przemawiać za dalszymi spadkami w stronę 0,29 USD. Rozbicie tego poziomu otworzy drogę do 0,243 USD, a potencjalne wzrosty mogą się zakończyć przy 0,385 USD.

Litecoin nie był w stanie kontynuować wzrostów powyżej 60 USD, co doprowadziło do spadku jego wartości o aż 10 USD. Nie bez znaczenia może być poziom 45 USD, gdzie powstała pierwsza korekta w ostatnim trendzie wzrostowym i poziom 52,5 USD, czyli ostatni szczyt przed dołkiem.

Dash od początku lipca spokojnie wzrasta, ale kierunek ruchu może się zmienić po dotarciu do bardziej znaczącego poziomu takiego jak 45,8 USD, bądź 47,7 USD. Najbliższe wsparcia są na 41,5 i 40,5 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.