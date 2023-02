Reakcja Wall street przesadzona? Po Fed czas na EBC i Bank Anglii

Prezesa Rezerwy Federalnej ucieszyło, że inflacja spada i to wystarczyło, żeby dolar dynamicznie tracił, a indeksy wystrzeliły na północ. Inwestorzy najwyraźniej zignorowali pozostałe kwestie, które poruszył podczas konferencji prasowej. FOMC podniósł stopy zgodnie z oczekiwaniami o 25 pb., a traderzy zaczęli kreślić koniec podwyżek stóp procentowych, a nawet początek cięć Rezerwy Federalnej. Rynki dają obecnie 60% szans na to, że do jesieni stopy Fed będą niższe niż obecnie. Wystrzał euforii na Wall Street wydaje się nie odzwierciedlać tego, co faktycznie powiedział Powell. Przewidział więcej problemów w przyszłości, ostrzegł, że wolałby podnieść stopy procentowe zbyt wysoko na zbyt długo, niż ryzykować zbyt szybkie ich obniżenie i dodał, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby stopy procentowe zostały obniżone w tym roku. Wyraźnie dał do zrozumienia, że zamiast ryzykować, że jeśli będzie zbyt gołębi, popełni “błąd” bycia zbyt jastrzębim. Jak dotąd inflacja zaczęła spadać dopiero w sektorze towarów. Spadki nawet się nie zaczęły w obszarze usług poza wynajmem mieszkań, które stanowiły mniej więcej połowę całego koszyka cen konsumpcyjnych, który obserwuje Fed. Powell przewiduje ciągłe podwyżki stóp procentowych dopóki Fed nie osiągnie celu inflacyjnego. Reakcja na rynku długu wydaje się bardziej racjonalna, gdzie ceny obligacji oczywiście wzrosły.

Dziś Bank Anglii i Europejski Bank Centralny prawdopodobnie podniesie stopy referencyjne o 50 pb., a to oznacza ponowy wzrost zmienności prawie na wszystkich klasach aktywów.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy upłynęła w mieszanych nastrojach. W najlepszych humorach byli gracze z Madrytu, gdzie IBEX35 zyskał 0,7% Dax i FTSE MIB zyskały 0,35% oraz 0,39%. Pod kreską finiszowały FTSE100, CAC40 i Stoxx 600. Na Wall Street inwestorzy rzucili się do kupowania akcji. Poza symbolicznym wzrostem Dow Jones o 7 pkt., czyli 0,02%, S&P500 zyskał 1,05%, a Nasdaq Composite wzrósł o 2%.

Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku rosną w ślad za Wall Street po tym, jak Rezerwa Federalna stwierdziła, że gospodarka zmierza w kierunku niższej inflacji, ale planowane są dalsze podwyżki stóp procentowych. To, co kieruje inwestorami, to nadzieja, że zachodnie gospodarki unikną recesji. Niemniej handel pozostaje niestabilny. Inflacja, widmo recesji i geopolityka są największymi z obaw. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,25%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,13%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,04%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,06%), Szanghaj (0,07%), Singapur (-0,45%), Tajwan (1,14%), Indonezja (0,33%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,56%.

Scenariusz dreptania w miejscu obowiązywał również podczas wczorajszej sesji na GPW. Krok w przód, krok w tył, tak najkrócej można podsumować to dzieje się na parkiecie przy Książęcej. Podczas wczorajszej sesji po wzrostach dzień wcześniej nie zostało śladu. Podczas środowej sesji dominowała czerwień, po tym jak dzień wcześniej wszystkie indeksy świeciły na zielono. Faktem jest, że inwestorzy mogli obawiać się jastrzębiego Fed, ale reakcja bywalców na Wall Street sugeruje, że można spodziewać się wysokiego otwarcia. WIG20 od czterech tygodni pozostaje w ruchu bocznym i powrócił do dolnej krawędzi konsolidacji. Inwestorzy wierzą, że banki centralne odejdą w niedalekiej przyszłości od agresywnej polityki walki z inflacją, a podwyżki stóp procentowych zwolnią i pod koniec roku zobaczymy ich pierwszą obniżkę. Z drugiej zaś strony widmo recesji wciąż zagraża globalnym gospodarkom. Po trwającym kilka tygodni rajdzie, korekta byłaby czymś normalnym, a nawet pożądanym, jednak niedźwiedzie nie kwapią się do sprzedawania akcji. Zatem w grze pozostaje zarówno wyjście górą, jak i dołem. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy w 2023 r. z nadzieją, że uda się pokonać problemy gospodarcze. Póki co efekt stycznia nie osłabł, a bliskość pułapu 2000 pkt. jest łakomym kąskiem dla byków.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,35 mld złotych. WIG stracił 1,30%, a WIG20 oddał z dorobku 1,59%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,87%, meldując poniżej bariery 1900 pkt. na poziomie 1889 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,86%, a sWIG80 stracił 0,62%.

Od początku ubiegłego tygodnia złoty pozostaje do jena i euro, ale od wczorajszego wieczoru zyskuje do pozostałych głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,28.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,70.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,27.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,10.



