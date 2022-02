Putin stawia siły nuklearne w pogotowiu

J aką różnicę może zrobić kilka godzin? Rynki mocno odbiły pod koniec zeszłego tygodnia, ponieważ różne spory w sprawie sankcji skłoniły do nieuzasadnionego poglądu, że niektóre europejskie rządy nie traktują poważnie tego, co Rosja robi na terenach Ukrainy.

Napływały również raporty mówiące, że sankcjami nie zostaną objęte towary pochodzące z Włoch czy Belgii, co rzucało cień na resztę Europy. Od tego czasu grunt bardzo się zmienił, szczególnie jeśli chodzi o nastawienie Niemiec, które nie tylko zezwoliły na wykluczenie Rosji z globalnego systemu finansowego, ale także przestały się sprzeciwiać wysyłaniu broni do stref wojennych. Niemcy również zobowiązały się do wydania co najmniej 2% PKB na obronę. Wydaje się, że Putin błędnie założył, że zachodnie rządy nie będą miały odwagi podjąć jakiś znaczących działań. Wprowadzono dodatkowe sankcje, które objęły samego Putina, ale także jego kluczowych urzędników i oligarchów z nim powiązanych. Europejska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla wszystkich rosyjskich lotów.

Wydarzenia z tego weekendu oznaczają, że żadne banki z grupy G7 nie będą w stanie kupować rosyjskich rubli, powodując spadek kursu waluty, w wyniku czego możemy zobaczyć ogromny szok inflacyjny w Rosji. Wydaje się, że zaczyna się panika i szturm na rosyjskie banki w kraju, ponieważ zwykli obywatele obawiają się, że ich karty kredytowe mogą przestać działać. Globalne firmy również starały się zdystansować od Rosji. BP ogłosiło, że sprzeda swoje udziały w Rosniefti, których posiada 20%. Nie będzie to tania decyzja i prawdopodobnie będzie oznaczać całkowity odpis w wysokości 25 miliardów dolaró w. Prezes BP, Bernard Looney, również ustąpi z zarządu Rosnieftu wraz z Bobem Dudleyem. Ten ruch BP prawdopodobnie spowoduje, że Shell będzie musiał podjąć podobną decyzję, aby zrobić coś ze swoimi udziałami w Sachalinie, których posiada aż 27,5%. Ceny ropy i gazu wzrosły z powodu obaw, że firmy nie będą w stanie zapłacić za rosyjską ropę i gaz, co może skłonić Putina do odcięcia dostaw.

Ceny złota wzbudzają obawy, że Rosja może zdecydować się na uwolnienie części swoich rezerw w celu pozyskania gotówki i wsparcia rubla z powodu zamrożenia rezerw walutowych kraju.

Na znak, że Putin wydaje się coraz bardziej wstrząśnięty rozwojem wydarzeń w ciągu ostatnich kilku dni, podjął nadzwyczajną decyzję postawienia nuklearnych sił zbrojnych w stanie najwyższej gotowości. Wydaje się to być posunięciem, które ma posmak desperacji, ale jednocześnie wprowadza świat, a zwłaszcza Europę, w najniebezpieczniejszy okres od lat 80., kiedy stanęła u szczytu zimnej wojny. Pomimo wydarzeń w weekend, rynki azjatyckie okazały się niezwykle odporne, jednak Europa może się otworzyć o wiele niżej. Rubel rosyjski się załamał, notując spadek o ponad 20%, teraz oscylując wokół poziomu 107 w stosunku do dolara amerykańskiego.

EURUSD – podczas gdy jest poniżej obszaru 1,1270/80 nastawienie pozostaje do dalszych spadków. Wsparcie znajduje się na minimach z zeszłego tygodnia i obszarze 1,1100. Przebicie poniżej 1,1100 będzie przemawiać za ruchem w kierunku 1,1000.

GBPUSD – spadł poniżej 50-dniowego MA, osiągając poziom 1,3273 przed odbiciem. Do czasu wyjścia powyżej 1,3460 możemy zobaczyć dalsze straty w kierunku 1,3160.

EURGBP – w zeszłym tygodniu napotkał opór na poziomie 0,8410/20 i obsunął się podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej. Wyjście powyżej tego oporu zaneguje scenariusz spadkowy.

USDJPY – zareagował na opór stawiany przez 115,80, najbliższe wsparcie jest na 114,40/50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 110 punktów niżej, na poziomie 7379.

DAX – oczekuje się otwarcia 478 punktów niżej, na poziomie 14089.

CAC40 – możliwe otwarcie 196 punktów niżej, na poziomie 6556.



