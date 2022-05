Przywódcy UE zgadzają się na częściowe embargo na rosyjską ropę

P rzywódcy Unii Europejskiej osiągnęli w poniedziałek kompromis w sprawie nałożenia na Rosję częściowego embarga na ropę na szczycie, którego celem było udzielenie Ukrainie pomocy w postaci długo opóźnionego pakietu sankcji, który został wcześniej blokowany przez Węgry.

Embargo obejmuje rosyjską ropę wyłącznie sprowadzaną drogą morską, co pozwala na tymczasowe zwolnienie importu dostarczanego rurociągiem. Przewodniczący Rady UE, Charles Michel, powiedział, że umowa obejmuje ponad dwie trzecie importu ropy z Rosji. Od wczoraj cena ropy Brent drożeje i osiąga ponad dwumiesięczne maksimum. Trzem dużym rosyjskim nadawcom państwowym uniemożliwi się rozpowszechnianie ich treści w UE.

Tradycyjnie podczas nieobecności graczy z USA zmniejszyła się zmienność na rynkach. Niemniej wczorajszy dzień wcale nie był nudny. Najpierw azjatyckie giełdy silnie zyskiwały po tym, jak chiński rząd zezwolił na ponowne otwarcie większej liczby fabryk i sklepów w Pekinie i Szanghaju. Szanghaj, komercyjna stolica kraju, ogłosił ulgi podatkowe i dotacje, aby pomóc firmom wyjść z dwumiesięcznego lockdownu. Powrót apetytu na ryzykowne aktywa sprzyjał wzrostom w Europie. Poza giełdą w Madrycie, która straciła symboliczne 0,03%, pozostałe giełdy zwyżkowały. Dax40 dotarł do poziomu 14600 pkt., a jego pokonanie powinno doprowadzić do testu kluczowego poziomu 14800 pkt. Od rana zyskują również kontrakty na amerykańskie indeksy.

Klarowny przekaz z Fed o kolejnych podwyżkach stóp procentowych prawdopodobnie o 50 pb na najbliższych posiedzenia Rezerwy Federalnej został już wyceniony przez rynek. Niechciana do tej pory waluta Eurolandu powróciła do łask inwestorów. W ostatnim wystąpieniu Lagarde i innych członków Rady Prezesów pojawiło się kilka konkretnych informacji, jak choćby możliwość podwyżki stóp procentowych już na lipcowym posiedzeniu banku i wyjścia z ujemnych stóp w następnym kwartale, jak również możliwość zakończenia skupu aktywów. Rynki zatem mogą wyceniać zwrot w polityce EBC. EURUSD od dołka z 13 maja prze na północ. Od tego czasu para wzrosła o cztery figury. Pod presją pozostaje dolar, który rozpoczął trzeci tydzień, tracąc na wartości do koszyka walut rezerwowych .

Po kilku dniach niepewności na warszawskim parkiecie, wczorajsza sesja zakończyła się sporymi wzrostami wszystkich indeksów, a ich skala sprawiła, że parkiet przy Książęcej brylował wśród swoich odpowiedników na Starym Kontynencie.

Patrząc ze średnioterminowej perspektywy, miniony czas był bardzo udany dla krajowych byków. WIG20 po trzech tygodniach na plusie rozpoczął nowy tydzień z wysokiego “c”. Na wykresie miesięcznym pojawił się długi dolny cień, co świadczy o tym, że strona popytowa ma ochotę kupować rodzime blue chipy. Tym samym znacznie wzrosła szansa na większe odbicie korekcyjne na GPW po ostatniej fali wyprzedaży. Patrząc z szerszej perspektywy, bywalcom giełdy przy Książęcej udzieliła się spora dawka optymizmu. Poprawa nastrojów w Azji, Europie i przede wszystkim w USA utwierdziła kupujących, że na globalne rynki może powrócić mini hossa, zatem bykom nie pozostaje nic innego, jak skrzętnie wykorzystać okazję do zakupów. Wczorajszy handel zakończył się dużymi zyskami, więc nie zmienił krótkoterminowego technicznego spojrzenia na WIG20. Szansa na kontynuację odbicia znacznie wzrosła. Czy przełom miesiąca będzie czwartym z rzędu tygodniem wzrostowym? Pierwszy sygnał, że coś wisi w powietrzu pojawił się w czwartek 12 maja. WIG20 obronił wówczas poziom w okolicach 1650 pkt. i powoli piął się w górę. Dzień później, po wzroście WIG20 o ponad 4%, pojawiła się nadzieja na większe odbicie w ramach korekty ostatniej fali spadkowej. Zatem szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej ciągle jest w grze. Najważniejsze zadanie dla byków zostało wykonane, czyli utrzymanie poziomu 1800 punktów. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 2,65%, meldując się na poziomie 1859 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na plusie, zyskując odpowiednio 2,17% i 2,65%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Niemniej widać, że parkiet jest gotowy, by wymazać chociaż część ostatniej fali wyprzedaży. Kolejnym celem dla byków jest poziom 1900 pkt., a niewykluczone, że pokuszą się zaatakować następny pułap, czyli 2000 pkt

Trzy ostatnie tygodnie były udane dla złotego, a słabnący dolar i zyskujące euro sprzyjają PLN.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,37.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,26.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,44.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 30,00.



