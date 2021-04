Przygotowanie do zamknięcia na szczytach w Europie w tym tygodniu

Zbliża się do końca kolejny tydzień z rekordowymi poziomami indeksów SP500, DAX, Stoxx600 oraz FTSE250 wspieranymi przez optymizm związany z ponownym otwarciem gospodarki. Dodatkowo zdaje się, że FED opanował sytuację na rynku długu i wciąż pozostaje optymistyczny względem inflacji, co pozwala mu na utrzymanie niskich stóp procentowych. Wczorajszy zaskakujący wzrost w tygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA jedynie wzmocnił ten przekaz. Wciąż wydaje się, że poprawa w gospodarce jest nierówna i jakkolwiek normalizacja polityki pieniężnej jest nieunikniona, to jej perspektywa wciąż zdaje się daleka. Kontynuowana przecena dolara podtrzymuje wzrosty cen złota, co może eskalować, jeżeli okaże się, że przyszłotygodniowe dane na temat sprzedaży detalicznej oraz CPI będą silne. Rynki w Europie prawdopodobnie otworzą się na plusie, po tym jak w USA SP500 zamknął się na nowych historycznych szczytach wspierany przez wzrost w sektorze technologicznym.

Rynki w Azji zakończyły tydzień na mieszanych poziomach, a ostatnie dane na temat inflacji w Chinach wskazują na mocny wzrost w marcu. Szczególnie PPI jest wysokie na poziomie 4,4% w porównaniu do danych z lutego na poziomie 1,7%. Inflacja producentów w Chinach jest zwykle dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym dla globalnej gospodarki, która zdaje się, że wejdzie z impetem w drugi kwartał tego roku. Funt kontynuuje przecenę już trzeci dzień z rzędu ze względu na obawy o dostawy szczepionek AstraZeneca. Powód ten jednak zdaje się być tylko pretekstem, a spadki bardziej związane z tym, że wcześniej funt mocno drożał. Problemy ze szczepieniami są możliwe do zarządzania, zwłaszcza, że wczoraj dokonano pierwszych szczepień Moderną. W środę podano 506 630 dawek, z czego większość była już drugą dawką. Ponad 31,8 mln osób w Wielkiej Brytanii zostało zaszczepionych pierwszą dawką, co wskazuje na wyprzedzanie planowanego programu szczepień.

Patrząc na kalendarz makroekonomiczny, to koniec tygodnia jest stosunkowo spokojny, najnowsze dane na temat produkcji przemysłowej za luty z Niemiec i Francji mają przynieść dobre wartości patrząc na relację miesiąc do miesiąca. Sektor przemysłowy radzi sobie w Europie dobrze, pomimo szerokich restrykcji. Otrzymamy również dane na temat najnowszych odczytów PPI z USA za marzec, które mogłyby wyprzedać presję inflacyjną w łańcuchu dostaw dla amerykańskiego biznesu. Biorąc pod uwagę problemy z kanałami przesyłu oraz pełnymi portami, trudno oczekiwać innej sytuacji niż silnego wzrostu, a aktualnie oczekiwania są na poziomie 2,7% r/r. Dane z Kanady na temat wzrostu zatrudnienia mają wskazać na 100 tys. nowych miejsc pracy w Marcu, w lutym wzrost wyniósł 259 tys.

EURUSD – wybicie ponad 1,1930 skieruje cenę prawdopodobnie w stronę 1,2000. Utrzymanie jednak ceny poniżej 1,1930 zwiększa presję podażową.

GBPUSD – nadal wygląda nieco słabiej, ze wsparciem w okolicy 1,3710, a kolejnym przy 1,3670. Przejście przez 1.3650 otwiera dla tej pary walutowej obszar 1,3550. Wzrost ponad 1,3920 powinien spowodować kontynuację wzrostów do 1,4020.

EURGBP – powrócił do obszaru 0,8620, zwiększając perspektywę dalszego wzrostu w kierunku 0,8730. Wszelkie spadki muszą utrzymywać się powyżej obszaru 0,8540.

USDJPY – kontynuuje spadki ze wsparciem na poziomie 108,70. Opór aktualnie znajduje się na 109,80. Spadek poniżej 108,70 otworzy drogę do 108,20.

FTSE100 – oczekuje się otwarcia 8 punktów wyżej, na poziomie 6950.

DAX – oczekuje się otwarcia 5 punktów wyżej, na poziomie 15207.

CAC40 – możliwe otwarcie 5 punktów wyżej, na poziomie 6170.



