Przegląd wyników: Czy jest szansa na zwrot na akcjach Mety?

Spółka-matka Facebooka, Meta Platforms Inc, w czwartek, 27 października, po zamknięciu rynków w USA, przedstawi wyniki za III kwartał. Akcje największej na świecie platformy społecznościowej spadły o 63% od początku roku z powodu czynników makro i gwałtownego spadku wzrostu przychodów z powodu osłabienia popytu na reklamę. Jednak przy niskim wskaźniku C/Z na poziomie 12, pobicie i tak już obniżonych oczekiwań co do wyników może być okazją do odreagowania na akcjach Mety.

Wzrost przychodów w tendencji spadkowej

W drugim kwartale dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU) platformy Meta wzrosła o 1,97 miliarda, czyli o 3% w stosunku do roku poprzedniego; jej przychody wyniosły 28,82 miliarda dolarów, czyli o 1% mniej niż rok temu po 7% wzroście w pierwszym kwartale, który był również pierwszym jednocyfrowym wzrostem od trzech dekad. Zysk na akcję w drugim kwartale był również rozczarowujący i zgodnie z raportami wynosił 2,46 dolarów lub 32% spadku w skali roku. Słabnące wymagania reklamowe, zmiana prywatności w systemie iOS przez Apple oraz ostra konkurencja ze strony TikTok to główne problemy, z którymi boryka się firma. Ponadto inwestorzy są bardzo niepewni co do przyszłości nowo powstałego biznesu Metaverse, chociaż gigant mediów społecznościowych nadal ma 12,7 miliarda dolarów w gotówce według raportu z wyników za drugi kwartał.

Według Zacks Consensus, zysk na akcję platformy Meta w trzecim kwartale wyniesie 1,82 dolarów, czyli 43,5% spadku w stosunku do roku ubiegłego, a przychody mają wynieść 27,44 dolarów, czyli 5,4% spadku rok do roku, co sugeruje, że oba te wskaźniki mogą zanotować jeszcze gwałtowniejszą zniżkę w trzecim kwartale. Jednak pobicie tak negatywnych oczekiwań co do zysków może przynieść niespodziankę w postaci byczej reakcji, ponieważ aktualna wycena C/Z jest na poziomie zaledwie 12.

Ponadto, spowolnienie Mety może być już uwzględnione w cenach, z akcjami spadającymi o 8% od czasu, gdy firma ogłosiła swoją pierwszą w historii redukcję zatrudnienia, wraz z szeroko zakrojonymi planami redukcji kosztów w większości zespołów 30 września.

Sprzedaż Meta's Quest Store może nadal rosnąć

Pomimo kontrowersyjnego rozwoju metaverse, firma wygenerowała przychód 1,5 miliarda dolarów w dzięki produktom wirtualnej rzeczywistości (VR), przy czym średni miesięczny przychód sklepu wzrósł z 50,6 miliona dolarów do prawie 60 milionów dolarów od ostatniego milowego kroku 1 miliarda dolarów, zgodnie z aktualizacją firmy z 18 października.

CEO, Mark Zuckerberg, zadebiutował na początku tego miesiąca zestawem słuchawkowym Meta Quest Pro VR za 1100 dolarów, z gwałtownym wzrostem ceny w stosunku do zestawu Quest 2 o wartości 400 dolarów. CEO Microsoftu, Satya Nadella, również dołączył do wydarzenia, aby przedstawić współpracę z aplikacją Teams giganta oprogramowania, co wskazuje na potencjalny dalszy wzrost biznesu VR firmy Meta. Zostało to odebrane negatywnie, a akcje spadły o 2,4% w ciągu dnia. Jednak może to być również dobry znak dla przyszłego wzrostu w dłuższej perspektywie.

Analiza Techniczna

Meta Platforms, wykres dzienny

Tendencja trendowa – neutralna

Źródło: Platforma CMC Markets na dzień 25 października

Akcje Meta Platformy znajdują się przy najniższym poziomie od 2018 roku, z kluczowym wsparciem w okolicy 122. Wolumen obrotu znacznie wzrósł w ciągu ostatnich dwóch dni, a ceny odbiły od dziennych dołków, co sugeruje, że inwestorzy mogą obstawiać wzrost zysków w wynikach za III kwartał. W ostatnich dwóch raportach, wzrost wolumenu doprowadził do skoku cen akcji. Oporem dla akcji w najbliższym czasie może być 50-dniowa średnia krocząca w okolicach 149, a następnie poziom 185, który znajduje się przy zniesieniu Fibonacciego 23,6%. Z drugiej jednak strony, przebicie poniżej 122 może pociągnąć akcje Mety do dalszego spadku i przetestowania poziomu wsparcia 100.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.