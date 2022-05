Protokół z posiedzenia FOMC bez zaskoczeń. PKB USA w centrum uwagi

M inutki Fed wskazały na pilną potrzebę okiełznania wysokiej inflacji. Większość bankierów centralnych Rezerwy Federalnej stwierdziła, że ​​podwyżka o pół punktu procentowego referencyjnej stopy procentowej w USA „prawdopodobnie byłaby odpowiednia na następnych kilku posiedzeniach” jako część dwutorowego ataku na wysoką inflację.

Wall Street spodziewa się, że Fed podniesie swoją referencyjną stopę procentową do poziomu powyżej 3% do końca roku. Protokół Fed podniósł możliwość jeszcze wyższych stawek. „Rygorystyczna polityka może stać się odpowiednią w zależności od zmieniających się perspektyw gospodarczych i zagrożeń dla nich”. W żargonie Fed, restrykcyjne oznacza, że ​​stopy procentowe będą powyżej tego, co bank centralny uważa za neutralne. Ogólnie rzecz biorąc, Fed wyraził zaufanie do amerykańskiej gospodarki. Zwrócił uwagę na wysokie wydatki konsumentów i solidne inwestycje przedsiębiorstw i przewiduje, że gospodarka będzie solidnie rosła w drugim kwartale.

Słabe dane z Wielkiej Brytanii mogą szkodzić funtowi. Szczególnie negatywnie wypadły dane PMI dla sektora usług. Może to oznaczać, że wysokie koszty doprowadzą do oszczędności w wydatkach konsumentów, a pozytywny efekt po zniesieniu restrykcji związanych z Covid już się skończył. Można też założyć, że Bank Anglii nadal będzie ostrożny co do oceny perspektyw gospodarki. Inwestorzy będą wyczekiwać na kolejne dane z UK, toteż funt znalazł się pod presją. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja na euro. Od czasu wypowiedzi szefowej Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, która zasugerowała, że EBC jest skłonny zacieśniać politykę monetarną, euro zyskuje na wartości. W wystąpieniu Lagarde pojawiło się kilka konkretnych informacji, jak choćby możliwość podwyżki stóp procentowych już na lipcowym posiedzeniu banku i wyjścia z ujemnych stóp już w następnym kwartale, jak również możliwość zakończenia skupu aktywów. Rynki zatem mogą już wyceniać zwrot w polityce EBC.

Od wtorku główne parkiety Europy poszukują kierunku. Dax40 walczy z poziomem 14000 pkt., a każda próba wyjścia poniżej lub powyżej tego pułapu kończy się niczym. Za oceanem przez cały dzień indeksy snuły się w okolicach poziomu odniesienie i dopiero publikacja protokołu po posiedzeniu FOMC skierowała je na północ. Dow Jones zyskał 190 punktów, czyli 0,60%. S&P500 wzrósł o 0,95%, co ponownie przybliżyło go od utraconego poziomu 4000 pkt. Będące pod presją spółki technologiczne i małe spółki radziły sobie najlepiej. Nasdaq Composite wzrósł o 1,51%. Russell 2000 zyskał 1,95%.

Rynki azjatyckie są w mieszanych nastrojach z nieznaczną przewagą spadków po tym, jak Fed potwierdził plany podwyżek stóp. Handel wciąż pozostaje niestabilny, gdy inwestorzy próbują wycenić wpływ blokad w Chinach, skalę spowolnienia wzrostu gospodarczego, przerwy w łańcuchu dostaw i wciąż rosnącą inflację. Indeks giełdy w Tokio traci 0,21%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,57%, a południowokoreański KOSPI traci 0,18%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,49%), Szanghaj (0,73%), Singapur (0,88%), Tajwan (-0,78%), Nowa Zelandia (-0,52%). Indeks Azja Dow spada o 0,39%.

Pomimo czerwonej sesji na GPW ciągle jest szansa na większe odbicie korekcyjne po ostatniej fali wyprzedaży.

Bywalcom giełdy przy Książęcej udzieliła się niepewność w wyczekiwaniu na protokó ł Fed, a winowajcy takiego stanu rzeczy można szukać wśród handlujących kontraktami na jankeskie benchmarki. Do czasu zamknięcia giełdy w Warszawie wspomniane indeksy radziły sobie dość słabo. Wczorajszy handel, chociaż zakończył się spadkami wszystkich, poza sWIG80 (0,06%), indeksów, nie zmienił technicznego spojrzenia na WIG20. Nadzieja na kontynuację odbicia nie została pogrzebana. Z ostatnich badań nastrojów inwestorów indywidualnych wynika, że liczba graczy znad Wisły nastawionych optymistycznie równa się tym myślącym inaczej. Właściwie pierwszy sygnał, że coś wisi w powietrzu pojawił się w czwartek 12 maja.

WIG20 obronił wówczas poziom w okolicach 1650 pkt. i powoli piął się w górę. Dzień później, po wzroście WIG20 o ponad 4%, pojawiła się nadzieja na większe odbicie w ramach korekty ostatniej fali spadkowej. Zatem szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej ciągle jest w grze. Najważniejsze zadanie dla byków zostało wykonane, czyli utrzymanie poziomu 1800 punktów. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 0,33%. WIG i WIG20 zakończyły dzień na minusie, tracąc odpowiednio 0,61% i 0,80%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Niemniej widać, że parkiet jest gotowy, by wymazać chociaż część ostatniej fali wyprzedaży. Kolejnym celem dla byków jest poziom 1900 pkt.

Dwa ostatnie tygodnie były dla złotego wyjątkowo spokojne, jednak słabnący dolar zaczyna sprzyjać PLN.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,40.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,59

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,30.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 29,55.



