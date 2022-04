Protokół Fed przedstawia zarys planu normalizacji, uwaga kieruje się w stronę EBC

Jak podejrzewano, wojna na Ukrainie złagodziła decyzję Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp na marcowym posiedzeniu. Wczorajsze minutki pokazały, że kilku urzędników ciągle jest za zmianą stóp o 50 pb., jednak ostrożność skłoniła ich do wstrzymania się do czasu następnego posiedzenia. Zmiana o 50 punktów bazowych w maju jest już całkiem prawdopodobna, zwłaszcza jeśli przyszłotygodniowy CPI z USA za marzec przekroczy 8%. Protokół pokazał, że toczyła się poważna dyskusja na temat redukcji bilansu od przyszłego miesiąca. Możemy zobaczyć jego zmniejszenie do 95 miliardów dolarów miesięcznie, z czego 60 miliardów w obligacjach i 35 miliardów w papierach zabezpieczonych hipotecznie. Nic dziwnego, że rentowności obligacji osiągnęły nowe szczyty w ciągu dnia, podczas gdy akcje amerykańskie pogłębiły spadki, zamykając się niżej drugą sesję z rzędu. Ta słabość przełożyła się na sesję w Azji i dlatego rynki w Europie prawdopodobnie otworzą się niżej. To jest dość ważny zwrot dla Rezerwy Federalnej, która dopiero w marcu zakończyła powiększać swój bilans, co sugeruje zmianę nastawienia względem polityki pieniężnej, czego potwierdzeniem będzie podwyżka stóp o 50 pb i początek redukcji bilansu w przyszłym miesiącu. Protokół pokazuje również, że urzędnicy Fed są coraz bardziej zaniepokojeni rosnącą presją inflacyjną i że będą działać zdecydowanie, aby utrzymać ją w ryzach. Od tego momentu postawa Fed będzie w dużej mierze zdeterminowana siłą amerykańskiego rynku pracy, w którym ciągle przybywa nowych miejsc pracy, a tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych systematycznie spada i dzisiaj ma osiągnąć poziom 201 tys.

Podczas gdy wczorajsze protokoły Fed były tak jastrzębie, jak oczekiwano, dzisiejsze protokoły EBC mogą stanowić pewien kontrast, mimo że zapowiedziano stopniowe ograniczanie program skupu aktywów w okresie letnim, z myślą o jego zakończeniu w III kwartale, co było znaczącą zmianą w stosunku do końca zeszłego roku. EBC może podnieść swoje stopy procentowe pod koniec bieżącego roku. Jastrzębi zwrot z zeszłego miesiąca służy jedynie podkreśleniu, w jakim położeniu znajduje się Europejski Bank Centralny. Widzieliśmy jak rentowność obligacji rządowych rosła w całym bloku, jednak trudno jest przewidzieć, jakie decyzje mogą zostać podjęte przez EBC. Już teraz słyszymy od krajów z Europy Północnej o ich obawach związanych z rosnącą inflacją, a Joachim Nagel, szef Bundesbanku i członek rady, mówi o potrzebie zaostrzenia polityki. Ostatnie komentarze kilku decydentów EBC sugerują rosnące obawy, że decyzje EBC są opóźnione. Dzisiejsze protokoły prawdopodobnie dadzą wgląd w jego plany.

Marcowy wskaźnik CPI osiągnął nowy rekordowy poziom 7,5% w marcu i prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, wzrost cen jest bardziej bolesny w krajach takich jak Polska, Estonia i Litwa, gdzie inflacja znacznie przekracza 10%. Chociaż jest łatwo zignorować te kraje bałtyckie, inflacja jest odczuwalna również w większych gospodarkach Europy Północnej, takich jak Niemcy, gdzie liczby są obecnie znacznie powyżej 7%. Ponieważ EBC ma się spotkać w przyszłym tygodniu, tuż przed Wielkanocą, nie będziemy długo czekać, aby się dowiedzieć, czy jastrzębie głosy zaczną zagłuszać gołębie.

W związku z tym, że Rezerwa Federalna ma zacząć agresywnie działać w maju, dzisiejsze przemówienie głównego ekonomisty Banku Anglii, Huw Pilla, może dostarczyć pewnych wskazówek, czy powinniśmy się spodziewać podniesienia stóp procentowych przez MPC trzecie posiedzenie z rzędu, kiedy spotka się w maju.

EURUSD – nadal spada w stronę wsparcia z linii trendu, rozciągniętej od dołków z 2017 r., na 1,0830. Zejście poniżej marcowych minimów będzie sugerować ruch w kierunku minimów z 2020 r. na poziomie 1,0635. Opór jest na 50-dniowym MA na 1,1185 i na szczytach z zeszłego tygodnia.

GBPUSD – nadal wygląda dość słabo z kolejnym wsparciem na marcowych dołkach z okolic 1,3000. Spadek poniżej tego poziomu zwiększy ryzyko kontynuacji w stronę 1,2800. Najbliższy opór jest na 1,3180.

EURGBP – utrzymuje wsparcie na 0,8320, kolejne znajduje się na 0,8280. Opory są na 0,8420, oraz w okolicach 0,8510.

USDJPY – nadal rośnie, ze wsparciem w okolicach 121,30. Ostatnie maksima na 125,10 pozostają kluczowym oporem, podobnie jak maksima z czerwca 2015 r. na 125,85. Zejście poniżej 121,20 będzie przemawiać za spadkiem w kierunku 118,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów niżej, na poziomie 7567.

DAX – oczekuje się otwarcia 55 punktów niżej, na poziomie 14096.

CAC40 – możliwe otwarcie 23 punkty niżej, na poziomie 6475.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.