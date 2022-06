Problemy na rynku kryptowalut

J eden z największych pożyczkodawców kryptowalut, Celsius Network, poinformował użytkowników w niedzielę wieczorem, że wstrzymuje wszystkie wypłaty, swapy i przelewy między kontami z powodu ekstremalnych warunków rynkowych.

Według danych CoinMarketCap globalna kapitalizacja rynku kryptowalut tego dnia spadła o 6,7% do 1,03 biliona dolarów. Cena tokena Celsius spadła w trakcie ostatniego tygodnia o 41% i aktualnie kształtuje się w okolicach 0,5 USD.

Coinbase zapowiedział, że zwolni 1100 pracowników, ponieważ firma rozwijała się zbyt szybko, a potencjalna recesja może doprowadzić do kolejnej zimy kryptowalut.

Badanie przeprowadzone przez Bank of America na grupie 1000 osób na początku czerwca wykazało, że aż 90% respondentów przygotowywało się wtedy do zakupu kryptowalut w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Ponadto w raporcie zauważono, że liczba ludzi, którzy posiadali kryptowaluty, była podobna do liczby, która chciała je kupić. Oznacza to, że entuzjazm dotyczący kryptowalut, mimo obecnej bessy, jeszcze się nie skończył.

Dzisiaj, 15.06.2022, o godzinie 20:00 zostanie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych Stanów Zjednoczonych. Zmiana o więcej niż 50pb może doprowadzić do znacznego umocnienia dolara i spadków na kryptowalutach.

Bitcoin broni wsparcia z okolic 20,5 tys. USD, jego rozbicie otworzy drogę do 16 tys. USD. O załamaniu trendu spadkowego będzie świadczyć wyjście powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem, który kształtuje się na 31,8 tys. USD.

Ethereum - w trakcie ostatniego tygodnia jego wartość spadła o 37% do 1100 USD. Kolejny poziom wsparcia znajduje się na 1000 USD, ale sentyment na rynku kryptowalut jest bardzo negatywny. Najbliższy opór jest w okolicach 1700 USD.

Bitcoin Cash, podobnie jak reszta kryptowalut, utrzymuje wysokie tempo spadków. Do czasu wyjścia powyżej 210 USD raczej nie można liczyć na dłuższe odbicie.

Ripple wyszło dołem z konsolidacji pomiędzy wsparciem na 0,365 USD, a oporem stawianym przez 0,464 USD, co pozwoliło na zejście w okolice 0,3 USD. 0,246 USD jest kolejnym wsparciem.

Litecoin stara się dotrzymać tempa spadków reszcie kryptowalut. Dzisiaj obsunął się o 5% swojej wartości do 43,5 USD.

Dash kontynuuje spadki, najbliższe znaczące poziomy to oporowe 53 USD i wsparcie na wysokości 35 USD. Znajdujemy się na dołkach z 2020 r.



