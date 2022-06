Presja na rynki rośnie wraz ze stopami procentowymi i obawami o recesję

W ciągu ostatnich 24 godzin byliśmy świadkami załamania rynków, będącego następstwem szeregu podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii.

Ponieważ Europejski Bank Centralny również budzi się ze snu i chce podnieść stopy procentowe w przyszłym miesiącu, możemy zobaczyć zwiększone przepływy pomiędzy euro a dolarem.

To może pomóc wyjaśnić, dlaczego pomimo ogromnej podwyżki stóp Fed w środę, dolar amerykański osłabił się wraz z akcjami na szerokim rynku.

Działania SNB również przyczyniły się do załamania dolara amerykańskiego, kiedy całkowicie zaskoczono rynek i wywołano lawinę na USD/CHF, powodując aktywację szeregu zleceń obronnych.

Działania SNB są godne uwagi, ponieważ oznaczają zmianę polityki z bardzo gołębiej, co stanowi największe ryzyko dla rynków akcji.

W przeciwieństwie do EBC czy Banku Japonii, SNB posiada pokaźny portfel akcji amerykańskich, szczególnie w obszarze technologicznym. W skład portfela wchodzą akcje Apple, Microsoft, Amazon, Tesla i Alphabet, a kolejne podwyżki stóp mogą zmusić do jego wyprzedaży, co przełożyłoby się na dalsze spadki.

Wczoraj FTSE100 odnotował największą jednodniową stratę od trzech miesięcy, a także zamknął się na najniższym poziomie od trzech miesięcy i możliwe, że zobaczymy najgorsze tygodniowe zamknięcie od początku marca. Reszta Europy radziła sobie nieco lepiej, ale również zamknęła się na najniższych poziomach od trzech miesięcy.

Rynki w USA przeszły burzliwą sesję, przy czym Nasdaq100 zamykał się na najniższym poziomie od końca 2020 r., ponieważ wzrosły obawy, że gospodarka USA zmierza w kierunku recesji, lub może już w nią wkracza, o czym świadczy spadek w pierwszym kwartale.

Ostatnie dane z USA nie są zbyt pozytywne. Zmalała ilość wydanych pozwoleń na budowę, podczas gdy aktywność w przemyśle również wykazała gwałtowny spadek w czerwcowym badaniu koniunktury Fed z Filadelfii.

Te obawy związane z recesją być może wyjaśniają, dlaczego rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadły przed zamknięciem, chociaż na początku dnia były o aż 20 pb wyżej.

Dziś usłyszymy co przygotował Bank Japonii, który do tej pory stanowczo odmawiał podwyżek stóp. Jego stopa inflacji jest podobna do szwajcarskiej na poziomie 2,5%, jednak w przeciwieństwie do franka, japoński jen stracił ponad 12% w stosunku do dolara amerykańskiego od początku roku.

Funt miał wczoraj mocny dzień, pomimo podwyżki Banku Anglii o zaledwie 25 pb, kiedy stało się jasne, że potrzebne są znacznie bardziej stanowcze działania. BoE uważa, że inflacja osiągnie szczyt na poziomie 11% do końca roku, co stanowi rewizję w górę ostatnich prognoz wynoszących 10%.

Rynki już wyceniają prawdopodobieństwo, że Bank Anglii będzie musiał stać się znacznie bardziej agresywny, gdy spotka się w sierpniu. Obecnie przewiduje się ruch o kolejne 1,75p.p. do końca roku, co wydaje się nieco optymistyczne, biorąc pod uwagę fakt, że MPC nigdy nie podniosło stóp o więcej niż 25 pb podczas jednego posiedzenia w swojej 25- letniej historii. Mając jeszcze 4 spotkania w tym roku, musielibyśmy zobaczyć co najmniej trzy podwyżki stóp o 50 punktów bazowych, aby do końca roku osiągnąć 3%.

Ponieważ rynki azjatyckie również notują straty, kontrakty terminowe z USA cieszą się niewielkim odbiciem, co może pozwolić na pozytywne otwarcie sesji europejskiej.

Wygląda na to, że CPI UE za maj potwierdzi się na poziomie 8,1%, a ceny bazowe na poziomie na 3,8%.

EURUSD – nieudana próba przebicia wsparcia na 1,0340/50 spowodowała silne odbicie, które ma potencjał, aby dotrzeć do oporu z linii trendu rozciągniętej od tegorocznych maksimów. Aktualnie znajduje się na 1,0700.

GBPUSD – utworzyło wsparcie w okolicach 1,1900, którego utrzymanie pozwoliło na szybki powrót do 1,2450, a następnie ruch w stronę 1,2650.

EURGBP – znalazł wsparcie na linii trendu rozciągniętej od minimów z kwietnia na 0,8510, jego wyłamanie otworzy drogę do 0,8420. Najbliższy opór znajduje się przy 0,8630.

USDJPY – wydaje się, że w końcu zabrakło siły do dalszych wzrostów na tej parze walutowej. Przebiliśmy się poniżej 133,00 i teraz możemy zobaczyć głębsze cofnięcie w stronę 131,20. Kolejne ważne wsparcia to 131,00 oraz 50-dniowe MA.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 40 punktów wyżej, na poziomie 7085.

DAX – oczekuje się otwarcia 110 punktów wyżej, na poziomie 13048

CAC40 – możliwe otwarcie 50 punktów wyżej, na poziomie 5936.



